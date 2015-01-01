Археологи раскрыли детали убийства, совершенного 1300 лет назад

Ученые выяснили, что «расхититель гробниц» на самом деле никакого преступления не совершалГруппа китайских ученых исследовала останки грабителя могил, которые были обнаружены на северо-з западе Китая в 2010 году. Они принадлежали 25-летнему парню, который жил около 1300 лет назад. Как предполагалось ранее, он раскапывал гробницу эпохи династии Восточная Хань, датируемую 25–202 годами нашей эры. Но последнее исследование, которое включало не только подробное изучение останков, но и радиоуглеродный анализ, внесло определенные поправки в те выводы, которые поспешно сделали ученые при обнаружении останков. Как выяснилось, парень не был расхитителем гробниц, а сам стал жертвой преступников, которые сбросили труп в шахту древнего некрополя. Таким образом преступники избавились от тела. Да, более тысячи лет назад в преступном мире все происходило т почти так же, как и сейчас.Китайский некрополь возрастом 2000 летОстанки молодого парня были обнаружены в древнем некрополе, расположенном в деревне Шияньцзы в Китае. Сам некрополь нашли совершенно случайно. Причем сделали это вовсе не учены-археологи, а рабочие в 2002 году, когда прокладывали газопровод. Спустя несколько лет к исследованию находки, общая площадь которой составляет 3 квадратных километра, преступили археологи. В 2009 и 2011 годах ученым удалось обнаружить и откопать десять гробниц. Они относились к эпохе династии Хань (период с 202 года до нашей эры по 220 года нашей эры), а также к эпохе династии Сун или Юань, то есть более позднему времени. То есть некрополь оказался гораздо более молодым, чем микенский, в которым были обнаружены три бронзовых меча.К сожалению, многие гробницы не смогли сохраниться до нашего времени нетронутыми. Причем они были разграблены еще в древние времена. Тем не менее ученым удалось сделать некоторые важные находки, среди которых бронзовые и железные предметы обихода, глиняная посуда, монеты, кости животных и нефрит.В одной из гробниц некрополя были обнаружены останки человека, которого вначале приняли за расхитителяВ процессе исследования некрополя ученые обнаружили, что одна из гробниц содержит вертикальный выход на поверхность. Сама гробница выделялась среди остальных. Она оказалась достаточно крупного размера — ее площадь составляла 18 квадратных метров. Внутри находились останки трех человек — мужчины, женщины и подростка (пол последнего установить не удалось). Судя по всему, это было семейное захоронение, в котором были погребены останки людей с высоким социальным статусом. Доказательством тому служит не только размер гробницы, но и дорогой погребальный инвентарь.Не забудьте подписаться на Яндекс.Дзен-канал, где вы найдете еще больше увлекательной информацииПравда, в гробнице к моменту ее обнаружения находились лишь остатки инвентаря. Очевидно, что основную его часть вынесли через тот самый ход, который представляет собой вертикальную шахту. Именно в нем и были обнаружены останки “расхитителя гробниц”. Ученые установили, что парень не имел никакого отношения к останкам, захороненным в гробнице. Анализ показал, что мужчина был на 700 лет моложе захороненной семьи. Рядом с ним находился ржавый меч. Принадлежность оружия ученым установить не удалось.Исследование костей показало, что молодой человек умер насильственной смертью“Расхититель гробниц” ни в чем не виноватКак показало исследование, убитый человек жил в VII веке. Исследователи считают, что он не был сообщником грабителей, которые вырыли шахту. Случаи, когда расхитители гробниц погибали, не были редкостью. Археологи часто находят их останки в гробницах. Однако причиной их гибели всегда становились обвалы грунта. В данном же случае никакого обвала не произошло, что и вызвало интерес исследователей.В Китае при некоторых правителях была традиция «санкционированного» грабежа могил, когда подобные действия спонсировало правительство. Разумеется, часть обнаруженных сокровищ в таком случае отправлялась в казну государства.Череп «расхитителя гробниц» содержит серьезные поврежденияТело попало в шахту, когда она была уже более чем на 4 метра заполнена естественно скопившемся в ней мусором. Это говорит о том, что тело погибшего попало в шахту значительно позже того, как она была выкопана. На черепе и костях грудной клетки антропологи нашли множество следов повреждения холодным оружием. Подробности исследования опубликованы в издании Archaeological and Anthropological Sciences.«Тело было распростерто, при этом правая рука прикрывала изуродованное лицо. на основе тяжести повреждения костей и, возможно, внутренних органов, пришли к выводу, что причиной смерти мужчины стало нападение» – говорит антрополог Цянь Ван.Как считают ученые, все говорит об убийстве с последующим сокрытием трупа. Исследование показало, что преступление было совершено в период между 640 и 680 годами нашей эры. Судя по положению останков, молодой человек, когда его сбросили в шахту, был еще жив. Напоследок отмечу, что древние захоронения часто связаны с различными тайнами и загадками, о которых мы периодически рассказывает. Чего только стоит совместное захоронение влюбленной пары, о котором мы рассказывали ранее.

Источник: hi-news.ru