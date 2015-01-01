В Таиланде открылась самая большая солнечная электростанция на воде

Солнечная электростанция, расположенная на водеНа территории Таиланда завершилось строительство солнечной электростанции, которая полностью располагается на поверхности воды. Считается, что работая совместно с уже существующей гидроэлектростанцией, это сооружение сможет обеспечить людей электричеством без вреда для окружающей среды. Речь может идти о сокращении выброса углекислого газа до 47 000 тонн в год. Это хороший показатель, тем более если учесть, что при создании электростанции строители не заняли даже крошечного клочка земли. Они уверяют, что сооружение никоим образом не помешает рыбам — панели установлены под углом, чтобы в водное пространство тоже поступал свет и падали питательные вещества. Но насколько мощным будет этот источник электричества? Авторы проекта уже дали ответ на этот вопрос.Солнечная электростанция на водеПодробности о крупнейшей в своем роде водной электростанции были опубликованы на сайте Управления по производству электроэнергии Таиланда (EGAT). Строители установили 144 тысяч солнечных панелей на на 120 гектарах воды, которая содержится в тайской плотине Сириндхорн. Для справки стоит отметить, что эта плотина перекрывает реку Лам Дом Ной и считается крупнейшим водным ресурсом провинции Убонратчатхани. Благодаря расположению на воде, для постройки станции не потребовались большие территории земли.Солнечные панели с высоты птичьего полетаПо словам представителей EGAT, солнечная электростанция будет работать вместе с установленной на плотине системой по выработке электроэнергии за счет движения воды. Это еще один весомый плюс нового сооружения, потому что совместная работа сразу двух выполняющих одну функцию систем сможет обеспечить бесперебойную выработку энергии. Вдобавок к этому, люди будут меньше рисковать остаться без света из-за погодных условий. Если выдастся пасмурный день, жители Таиланда все равно будут снабжены электричеством благодаря гидроэлектростанции.Станция состоит из 144 тысяч солнечных панелейГлава управления EGAT Бунянит Вонгрукмит (Boonyanit Wongrukmit) заявил, что при постройке водной электростанции они уделили много внимания сохранности окружающей среды. Дело в том, что даже задавшись целью очистить воздух от выбросов при помощи возобновляемой энергии, люди часто не продумывают свои действия до конца. Иногда установка большого количества панелей может отпугнуть диких животных и они рискую вымереть из-за отсутствия еды и укрытия. Чтобы свести вред для окружающей среды к минимуму, панели были установлены под углом, чтобы они не перекрывали свет рыбам и другим водным обитателям.Панели установлены под углом, чтобы не вредить водным обитателямСчитается, 144 тысячи солнечных панелей смогут обеспечить мощность в 45 мегаватт. По сравнению с показателями самых крупных солнечных электростанций это мало, но для установленного на воде сооружения — это очень даже хорошо.Читайте также: Созданы маленькие солнечные панели, которые помещаются даже на мыльных пузыряхСамая большая солнечная электростанция в миреНа данный момент крупнейшей солнечной электростанцией является «Уарзазат», которая установлена на территории Марокко. Панели для преобразования энергии от лучей солнца в электричество установлены в западной части пустыни Сахара — это место с ясным небом, так что станция способна стабильно вырабатывать энергию. Установленные на станции панели занимают территорию площадью около 2000 гектар. Благодаря крупным размерам, пиковая мощность электростанции «Уарзазат» составляет 580 мегаватт. Помимо выработки электричества, это место является туристической достопримечательностью. Посетителям демонстрируют панели со специальной смотровой площадки и рассказывают о принципах работы солнечных панелей.Солнечная электростанция «Уарзазат»А читателям нашего сайта за новыми знаниями никуда ездить не нужно — о работе солнечных батарей у нас есть подробная статья.Расположенная в Таиланде станция тоже станет местом для туристических прогулок. Двери будут открыты примерно в начале 2022 года. Благодаря такому подходу, для местных жителей станут доступны новые рабочие места, потому что руководству потребуются экскурсоводы, уборщики и другие рабочие.Станция в Таиланде сможет принимать гостей в 2022 годуОжидается, что в будущем Таиланд обзаведется еще 15 такими станциями. Таким образом, к 2037 году власти хотят увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергопотреблении до 35%. Такого рода технологии Таиланду очень нужны, потому что там очень низкая осведомленность об экологических проблемах нашей планеты — фермеры сжигают поля, рыбаки выкидывают мусор прямо в море, да и в целом там очень пренебрежительное отношение к природе.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Если интересно, можете почитать про изменения климата в России. О том, какая погода нас ждет в будущем и что нам с этим делать, рассказывала моя коллега Любовь Соковикова. Вот ссылка.

Источник: hi-news.ru