Ученые выяснили, как на Земле появились первые участки суши

Ученые выяснили когда на Земле появились первые материкиКогда наша Земля была молодой, она конденсировала большое количество воды, которое было распределено по всей ее поверхности. Планета представляла собой сплошной водный мир без материков. Именно благодаря большим объемам воды, на ней возникли условия для зарождения жизни. Об этом я не так давно рассказывал в статье, посвященной условиям на Венере и Земле во времена ранней Солнечной системы. Но, со временем количество воды на планете стало уменьшаться, при этом начали свое движение тектонические плиты. В результате над водной гладью появились первые участки суши. На них постепенно и выбирались морские обитатели, которые эволюционировали в конечном итоге в нас с вами, а также прочих современных живых существ. Но когда именно тектонические плиты начали свое движение? В последнее время ученые активно дискутировали на этот счет, однако однозначного ответа не было. Найти ответ удалось группе геологов под руководством Субама Мукерджи, профессора из Университета Дели. Положить конец спорам помогло исследование пород Сингбумского кратона, то есть древних тектонических плит, которые миллиарды лет остаются в стабильном состоянии.Тектонические плиты Земли и их первое движениеКак известно, недра Земли содержат несколько слоев. В центре расположено расплавленное металлическое ядро, над ним вязкообразная мантия. Верхняя твердая поверхность называется корой. В результате различных процессов, которые происходят в недрах, кора Земли не цельная, а состоит из отдельных фрагментов, или тектонических плит. Их можно сравнить с айсбергами, которые плавают на поверхности воды и сталкиваются друг с другом. Только тектонические плиты, в отличие от айсбергов, плавают по поверхности мантии.Структура Земли включает в себя несколько слоевЗачастую, когда две плиты сталкиваются друг с другом, одна из них погружается в мантию, и при этом выталкивает вторую на поверхность, в результате чего она начинает возвышаться. По этим причинам на Земле появляются и исчезают континенты, образовываются горы и всевозможные неровности рельефа. Горные породы содержат в себе информацию о том, что с ними происходило в течение миллионов или даже миллиардов последних лет.Учитывая это, геологи стали исследовать Сингбумский кратон, расположенный на территории Индии. Он содержит слои с морскими породами, и породами, характерными для суши. По предположению ученых, он может хранить образцы почвы, сохранившиеся со времен появления первых материков. Исследователи измеряли возраст, а также старались понять историю их формирования. Результаты этого исследования опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.Еще 3,3 миллиарда лет назад Землю полностью покрывала водыПервые материки Земли вытолкнула на поверхность магмаКак удалось выяснить в результате исследования, возраст слоев Сингбумского кратона, которые были погружены в воду, составлял 3,3-3,2 миллиарда лет. Примерно таким же возрастом обладали породы, которые первыми оказались над поверхностью воды. Это говорит о том, что континент начал подниматься на поверхность примерно 3,3 миллиарда лет назад. Это подтвердил анализ первых пород, которые оказались над поверхностью воды.«Еще совсем недавно мы не знали, когда возникли первые континенты Земли и когда стали подниматься над поверхностью древнего океана. Исследование древних пород, что этот они начали впервые соприкосаться с атмосферой в период с 3,3 до 3,2 миллиарда лет назад» — говорят авторы работы.Таким образом, исследованные геологами слои Сингбумского кратона оказались самыми древними “материковыми” породами на нашей планете. Напомню, что как раз в это время Земля замедлила свое вращение, в результате чего произошла так называемая кислородная катастрофа. То есть в атмосфере увеличилось количество кислорода, в результате чего зародилась современная жизнь. Вначале она появилась в воде, а затем и на суше.Согласно более ранним исследованиям, первые материки появились на 700 миллионов лет позже, чем показала последняя работа. Как сообщают ученые, они практически не сомневаются в том, что индийский континент возник на Земле одним из первых.Подписывайтесь на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше интересных материалов.Еще более интересные результаты показал анализ состава этих пород. Его результаты говорят о том, что причиной возникновения материков стало резкое увеличение толщины земной коры в это время. Кора начала утолщаться в результате резких перемен, которые возникли в составе магмы. Конечно, пока это только теория, но, ученые рассчитывают, что последующее изучение древнейших материковых пород ее подтвердит.

Источник: hi-news.ru