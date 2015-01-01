Во сколько ложиться спать, чтобы сердце оставалось здоровым?

От того, в какое время вы ложитесь спать, зависит здоровье сердечно-сосудистой системыУченые уже много раз доказывали, что для сохранения крепкого здоровья нужно спать достаточное количество времени. Например, в 2019 году китайские исследователи объявили, что бессонница на 18% повышает риск инсульта, инфаркта и ряда других проблем с работой сердца. А годом позже другая группа ученых рассказала, почему здоровый сон важен для похудения. Научных работ на эту тему проведено очень много и их становится все больше. Недавно британские ученые изучили данные о режиме сна и показателях здоровья около 88 000 людей с целью найти ответ на вопрос: в какое время лучше ложиться спать, чтобы предотвратить болезни сердца? Оказалось, что идеальные часы действительно есть, но далеко не каждый человек может себе позволить такой режим.Изучение человеческого снаРезультаты проведенной научной работы были опубликованы в научном журнале Science Alert. В исследовании приняли участие тысячи добровольцев из британского биобанка — проекта, в рамках которого собираются различные данные о людях для использования в научных целях. Ученые на протяжении семи дней при помощи акселерометров следили за тем, во сколько часов они ложатся спать. Напомню, что акселерометр позволяет определять, в каком положении находится тело человека, вертикальном или горизонтальном. Также исследователи попросили людей заполнить анкеты, чтобы выяснить подробности об их образе жизни и состоянии здоровья.В рамках научной работы ученые проследили за тем, в какое время люди ложатся спатьЧитайте также: Как ночь в одной кровати с партнером влияет на сон?Как сон влияет на здоровье?После сбора необходимой информации, авторы исследования продолжили следить за добровольцами и в следующие 5,7 года. За это время у 3 172 человек (3,6% из всех участников исследования) были выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы. Оказалось, что большая часть из этих людей ложились спать после полуночи. Также проблемы с работой сердца возникали у людей, которые ложились до 22:00 вечера. Ученые сделали первый вывод — слишком раннее или позднее засыпание повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Ложиться спать рано так же вредно, как и ложиться после полуночиВторой вывод заключается в том, что лучшее время для засыпания — это промежуток между 22:00 и 22:59 вечера. Судя по собранным данным, у людей с таким режимом сна риск развития сердечно-сосудистых болезней был на 12% ниже, чем у остальных. Ученые не знают почему, но взаимосвязь между временем засыпания и состоянием здоровья больше всего наблюдалась у женщин. По мнению одного из авторов научной работы Дэвида Плэнса (David Plans), это может быть связано с тем, что гормональная система мужчин и женщин работает по-разному. Также не исключено, что результаты были искажены возрастом добровольцев — им было от 43 до 79 лет. Когда у женщин начинается менопауза, риски возникновения болезней сердца возрастают сами по себе.Проведенное исследование показывает, что в 24-часовом цикле организма есть лучшее время для засыпания и любые отклонения могут нанести организму вред. Наиболее опасное время — после полуночи, потому что в этом случае человек вряд ли увидит необходимый для обнуления биологических часов дневной свет, — заключил Дэвид Плэнс.Что такое циркадные ритмы?Стоит напомнить, что внутри каждого человека есть биологические часы, которые также известны как циркадные ритмы. Они нужны для того, чтобы регулировать химические процессы, возникающие в качестве ответа на разного рода сигналы. На протяжении дня скорость этих часов постоянно меняется, что влияет на активность человека. В одни промежутки времени мы очень продуктивны, а в другие — хотим отдохнуть. По мнению ученых, циркадные ритмы регулируются областью мозга, именуемой гипоталамусом. Скорее всего, проблемы с работой сердца действительно связаны с тем, что при позднем засыпании человек не видит утренний дневной свет. Из-за отсутствия этого сигнала, внутренние часы сбиваются, что и приводит к проблемам со здоровьем.У каждого из нас есть биологические часы и с ними лучше не споритьСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Получается, что каждому человеку лучше засыпать в одно и то же время, между 22:00 и 23:00 вечера. Только вот себе позволить такую роскошь могут не многие — среди нас есть много людей со скользящим графиком работы. В один день мы можем лечь спать рано, а в другой уже не способны позволить себе ночной сон. Впрочем, отдых в рекомендованное время редко себе обеспечивают и люди с постоянным графиком, потому что после работы необходимо заниматься домашними делами. Из-за этого часто возникает «прокрастинация в кровати», которая тоже вредит здоровью. Подробно о ней можно почитать в этой статье.

Источник: hi-news.ru