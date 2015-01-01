Почему эксперты все чаще говорят об угрозе новой пандемии?

Контактов между человеком и дикими животными становится все больше. И это очень плохоСегодня человечество оказалось в ситуации, о которой размышляли лишь некоторые ученые да научные фантасты. То, от чего в конце своей блестящей книги «Мир, полный демонов: Наука как свеча во тьме», предостерегал астрофизик Карл Саган, является повседневной реальностью. Войны, хотя и малочисленные по сравнению с нашим прошлым, все же ведутся в разных уголках земного шара. Ядерное оружие, как и любое другое, по-прежнему разрабатывается. Наше бессилие в отношении проблем изменения климата и наша неспособность победить пандемию COVID-19, просто ошеломляет. Однако неудачи не означают, что проблемы эти не имеют решения. Так, знания и опыт, полученные в ходе борьбы с текущей пандемией позволят нам если не предотвратить, то быть готовыми к следующим угрозам. К их числу эксперты относят как вирус Нипах, носителями которого являются летучие мыши, так и вирус оспы обезьян, вспышка которого разрастается в Африке. Оба этих вируса, по мнению исследователей, обладают пандемичным потенциалом и представляют серьезную угрозу для мирового здравоохранения.Мир в боевой готовностиНа исходе второго года пандемии эксперты все больше говорят о новых угрозах. Несмотря на все беды, который принес миру новый коронавирус, он, к сожалению, не первый и уж тем более не последний. Стремительное изменение климата, вызванное антропогенной деятельностью, поставило человечество в ситуацию боевой готовности.Рекордное количество углекислого газа, что скопился в земной атмосфере, будет способствовать глобальному повышению температур. Вместе с жарой и засухой в одних регионах и наводнениями и оползнями в других, мы столкнемся не только с массовыми климатическими миграциями, но и с новыми, неизвестными ранее болезнями.Читайте также: Чем закончится пандемия? Подсказки есть в истории прошлых болезнейВсе больше вторгаясь в среду обитания диких животных, мы и вовсе рискуем открыть ящик Пандоры. Безусловно, угрозы со стороны вирусов, обнаруженных в результате таяния вечной мерзлоты никто не отменял, однако зоонозы – зоонозные инфекции, которые передаются от животных к человеку – представляют сегодня наибольшую опасность. В конечном итоге, именно так появился COVID-19 – благодаря естественным эволюционным процессам.Вирусы используют некоторых животных в качестве «промежуточных» хозяевНа самом деле все вышеописанное – не новость и тем более для специалистов в области глобального здравоохранения. Так, еще в 1947 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занялась отслеживанием вирусов, имеющих пандемичный потенциал. Определять угрозы исследователям позволяли стандартизированные контрольные списки симптомов для поиска сигналов о возникающих или вновь возникающих заболеваниях среди групп пациентов с симптомами, диагностировать которые нелегко.Есть только одна проблема: если больной попал в больницу, вспышка уже произошла. Именно так случилось с коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19: инфекция, вероятно, уже была широко распространена, причем задолго до того, как была обнаружена впервые. Выходит, разработанная стратегия нас подвела.Еще больше интересных статей о том, какие угрозы стоят перед нашей цивилизацией и как им противостоять, читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там выходят статьи, которых нет на сайте!Как предсказать пандемию?Новая стратегия ученых основывается на более активном подходе: эволюционной теории вирусов. Эта теория предполагает, что с течением времени вирусы животных постепенно становятся опасными вирусами человека. Иными словами, во главе стоит зооноз.На самом деле зоонозная передача вирусов – долгий процесс, участие в котором принимают сразу несколько видов животных. Иногда для мутации вируса может потребоваться «промежуточное» животное, например ящер или свинья. Прочно обосновавшись в организме промежуточного хозяина, вирус готовится к следующему прыжку. И нередко окончательным хозяином становится человек.Современная вирусная эволюционная теория развивается в режиме реального времениЧеловечество воюют с вирусами на протяжении всей своей историиВирусы перепрыгивают между видами в процессе случайных мутаций, которые позволяют им успешно заражать своих хозяев. Когда новые вспышки зоонозных вирусных заболеваний, таких как Эбола, впервые привлекли внимание всего мира в 1970-х годах, исследования масштабов передачи болезни основывались на анализе антител – анализах крови для выявления людей, которые уже были инфицированы. Дело в том, что серологические исследования помогают определить, циркулируют ли такие болезни, как Эбола, незамеченными.Оказывается, так оно и было: антитела к Эболе были обнаружены более чем у 5% людей, прошедших тестирование в Либерии в 1982 году. И это за десятилетия до эпидемии в Западной Африке в 2014 году. Полученные результаты подтверждают теорию вирусной эволюции: требуется время – иногда много времени – чтобы вирус животного стал опасным и передаваемым между людьми.Однако, как пишет в статье для The Conversation профессор эпидемиологии Колумбийского университета Морен Миллер, полученные результаты также означает, что у ученых есть шанс вмешаться.Крошечные и невидимые для наших глаз вирусы могут уничтожить целые цивилизацииИными словами, такие современные методы как эпиднадзор за «горячими точками», а также серологические исследования, позволяют ученым понять, какое заболевание из циркулирующих на планете представляют потенциальную угрозу и обладает высоким пандемичным потенциалом.Больше по теме: Олени заражаются коронавирусом. Почему это важно?Вспышки оспы обезьянИногда прошлое возвращается. Вирус оспы, полностью побежденный среди человеческой популяции в 1980 году, прекрасно себя чувствует в дикой природе. Так, например, обезьяны стали своего рода резервуаром для этого ортопоксвируса. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы известной человечеству оспы, но являются менее тяжелыми.Страны Центральной и Западной Африки стали теми самыми «горячими точками»Исследователи отмечают, что оспа обезьян представляет собой классический пример зооноза. Болезнь передается от животных к человеку, а случаи заболевания часто встречаются вблизи тропических лесов, где обитают переносчики вируса. На сегодняшний день случаи оспы обезьян также зарегистрированы у белок и других животных. Смертность от инфекции составляет 10%.Каждый 10-й зараженный оспой обезьян умираетСперва может показаться, что передача инфекции от человека к человеку ограничена: вирус передается при контакте с жидкостями организма, повреждениями на коже или на внутренних поверхностях слизистых оболочек, таких как рот или горло, а также при контакте с загрязненными предметами.Это интересно: Что известно о новых вариантах коронавируса?Однако совсем недавно ВОЗ сообщила о более чем 8800 случаях оспы обезьян в Африке в течение 2021 года. А недавно стало известно о вспышке этой опасной болезни в Нигерии.Первые симптомы обезьяньей оспы включают лихорадку, недомогание, головную боль, а иногда боль в горле и кашель. Отличительной особенностью оспы обезьян от оспы является лимфаденопатия (увеличение лимфатических узлов). Защититься от инфекции можно моя руки и избегая контактов с дикими животными, а также продуктов, изготовленных из них. Инкубационный период для обезьяньей оспы составляет от трех до 17 дней.Как отмечают некоторые эксперты, их беспокоит вирус оспы обезьян, так как его можно синтезировать в лаборатории:Сейчас мы и американские коллеги продолжаем работы с вирусом оспы, разрабатываем эффективные средства противодействия. Для чего? В природе остались близкородственные ортопоксвирусы, например вирус оспы обезьян. При заболевании погибают 10% зараженных. Однако источником могут быть не только обезьяны, но и другие животные. Сохранился вирус оспы коров – это разнообразие вирусов, один из которых может сэволюционировать до нового вируса натуральной оспы, – сообщил Гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.Вирус оспы обезьян под микроскопомИнтересно, что главная угроза по мнению экспертов, все же исходит от человека и его способности манипулировать вирусами в лабораторных условиях. Если вирус «сбежит» из лаборатории, страшно представить, к чему это может привести.Не пропустите: В организмах летучих мышей найдены вирусы, почти идентичные коронавирусуВспышки вируса НипахОдна из последних вспышек вируса Нипах в Индии заставила исследователей всерьез задуматься о том, следует ли рассматривать его как будущую угрозу. Впервые инфекцию выявили в Малайзии в 1998 году, однако смерть мальчика в индийском штате Керала вызвала опасения, что Нипах может мутировать и повысить эффективность передачи, что приведет к его широкому распространению.Этот сценарий пугает, поскольку в настоящее время смертность от вируса составляет более 50%, а вакцины или лечения не существует.Нипах – это парамиксовирус, схожий с вирусом парагриппа человека – одним из немногих вирусов, вызывающих обычную простуду. Его естественным хозяином являются плодовые летучие мыши, обитающие в Южной и Юго-Восточной Азии. Все случаи заражения людей вирусом Нипах на сегодняшний день были вызваны прямым или косвенным контактом с инфицированными летучими мышами.Летучие мыши – самые настоящие резервуары смертельно опасных вирусовИнфекция у летучих мышей носит субклинический характер, поэтому проходит в основном незамеченной. Вирус выводится с мочой, которая посредством ухода и скученности обеспечивает передачу внутри колоний и между ними. Фрукты или фруктовые соки, загрязненные мочой летучих мышей, являются основным путем передачи вируса людям.Долгосрочное исследование в Бангладеш, где среди населения регулярно происходят вспышки вируса Нипах, показывает, что плотность популяции летучих мышей, распространенность вируса и люди, пьющие сырой сок финиковой пальмы, являются основными факторами, объясняющими характер передачи, – пишут исследователи.Инфекция Нипах в большинстве случаев приводит к смерти от острого энцефалита, поскольку вирус лучше всего размножается в тканях, где он может легко проникать в клетки. Вирус в небольшой степени размножается в сосудистой системе, кровеносных сосудах, которые обеспечивают путь для распространения вируса от потребляемых продуктов питания к нервной системе.Вирус Нипах смертельно опасен. Летальность составляет около 50%Вероятность того, что вирус начнет размножаться в верхних дыхательных путях, откуда он, безусловно, будет более передаваемым, невелика, и хотя это не исключает возможности пандемии, это значительно снижает ее вероятность.Вам будет интересно: Летучие мыши могут ежегодно заражать вирусами людей сотни тысяч раз в годИ все же вспышки вируса Нипах и вируса оспы обезьян не происходят по всему миру и вряд ли обретут такой же потенциал, как и COVID-19. Однако это не повод расслабляться, ведь если не отслеживать вспышки разнообразных инфекционных заболеваний, в какой-то момент мы окажемся уязвимы. Ученые, к счастью, уделяют все больше внимания вирусам и наука семимильными шагами движется вперед.Ходить в пузырях, ы целом, не такая уж и плохая идеяЧто же касается готовности к пандемии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, то внимание следует обратить на выявление других вирусов, представляющих угрозу, а также заниматься разработкой вакцин и других защитных мер против них. В конце-концов именно с вирусами мы боремся на протяжении всей нашей истории. И будем надеяться что вновь одержим победу, не пав жертвой слепой эволюционной гонки крошечных вирусов и бактерий.

Источник: hi-news.ru