В древнем захоронении археологи нашли три бронзовых меча возрастом более 3000 лет

Находки, обнаруженные в античном микенском некрополе подтверждают информацию древнегреческих историковГруппа греческих и итальянских археологов в ходе раскопок некрополя, расположенного в Греции на плато Трапеза (в восьми километрах к юго-западу от античного города Эгиона, или современного Эйона), обнаружили и исследовали несколько гробниц. Несмотря на близкое соседство с древним городом Ахейского союза, некрополь принадлежит к более ранней микенской культуре. В некрополе была найдена керамика, датированная XVII веком до нашей эры, а также три бронзовых меча и другие артефакты. Само место, где расположен некрополь, связывают с древним городом Рипы. Его жители принимали участие в колонизации Греции, и даже основали город Кротон. Некрополь располагался на дороге, которая вела к городской цитадели во времена, когда процветали такие известные древние города, как Микены, Пилос и Тириниф. Само микенское поселение, которое располагалось вблизи некрополя, еще не раскопано.Сокровища древних гробниц и повторные захороненияВ древнем некрополе археологами были обнаружены камерные гробницы, вырезанные в мягком грунте. Наиболее интересные находки были найдены в гробнице № 8. Именно здесь среди груд костей, которые относятся к XIV и XII векам до нашей эры, ученые нашли три бронзовых меча. Два из них отлично сохранились, и даже имеют части деревянных рукоятей. Как предполагают ученые, они были сделаны в мастерской при дворце, возможно в Микенах.По мнению экспертов, мечи были выполнены в середине 15 века до н.э., а также в середине 13 века до н.э. К слову, эти мечи более чем на две тысячи лет старше чем тот, который недавно нашел пловец из Израиля. К такому же античному периоду, как и бронзовые мечи, относятся найденные здесь длинные копья. Исследователи отмечают, что такое же оружие, относящееся к этому же периоду, было обнаружено в гробницах соседнего некрополя Банка.В Микенской гробнице обнаружены бронзовые мечи, которые были изготовлены при дворцахКак отмечают исследователи, оба некрополя отличаются от других некрополей Ахайи. В них прослеживается связь местного сообщества с могущественными дворцовыми центрами. Как я уже сказал выше, найденное оружие было выполнено при дворцах, что свидетельствует о захоронении здесь военной знати. Это в полной мере соответствует древнему эпосу.Помимо оружия, при раскопках некрополя археологам удалось найти другие ценные артефакты, такие как вазы, каменные печати, фигурки животных, бусы и прочие украшения, выполненные из фаянса, стекла, золота, карнеола и прочих материалов. Сами гробницы были украшены декоративными амфорами.Как отмечают ученые, гробницы использовались интенсивно и продолжительное время, то есть на протяжение нескольких веков. Судя по находкам, особенно активно их начали использовать повторно примерно 1200 лет до наше эры. В то время гробницы многократно открывались. Кости, оставшиеся после первоначальных захоронений, были извлечены с большим уважением, и аккуратно сложены друг на друга вдоль задней стенки камеры.Многочисленные останки говорят, что некрополь использовался для захоронений длительное времяЗагадка древнего города ТрапезаКак говорят ученые, наличие дорогих предметов в некрополе возле Эгиона не является чем-то удивительным. Как писал еще древнегреческий историк Павсаний, в Эгионе собралась элита, то есть наиболее могущественные вожди и другие знатные люди. Всех их собрал здесь Агамемнон, чтобы посоветоваться и сообща двинуться в поход на царство Приама, последнего правителя Трои. Агамемнон — древнегреческой царь Микен, который, как и Приам, считался мифологическим.Агамемнон — царь из древнегреческой мифологии, правивший в МикенахЧто касается местоположения микенского поселения Трапеза, в честь которого названо плато, то точных данных нет по сей день. Предположительно, в период раннего использования некрополя, то есть в 15 веке до нашей эра, Трапеза находилась на холме. Так как раскопки продолжаются, возможно, в ближайшее время будет обнаружено и поселение. К тому же положительные результату уже имеются. Помимо некрополя в этом году археологам также удалось обнаружить мегарон. Это достаточно крупное жилое строение прямоугольной формы с очагом по центру. Внутри него находилась керамика, которая относится к XVII веку до нашей эры.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канал, на котором мы подготовили для вас еще больше интересной информацииНапоследок отмечу, что как раз к этому периоду относятся древние библейские города Содом и Гоморра. Ученым удалось не только доказать их существование, но и выяснить, как они был уничтожены. Их гибель поразительно совпадает с библейским описанием, о чем я ранее уже рассказывал.

Источник: hi-news.ru