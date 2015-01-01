Зачем ядовитым змеям нужны «рога» на голове?

На фотографии: одна из представительниц рогатых гадюк (Cerastes)Головы ящериц, змей и других пресмыкающихся часто бывают оснащены шипами. У каждого животного они выполняют свою определенную роль — например, хамелеоны используют свои «рога» во время выяснения отношений с другими особями. У ящериц некоторых видов есть наросты на носу, которые помогают им прятаться от хищников и в то же время привлекать внимание представителей противоположного пола. Змеи тоже бывают рогатыми, однако в их случае исследователи не могут точно ответить, зачем именно они нужны. Особенно много рогатых созданий среди гадюковых змей (Viperidae), которые ядовиты и опасны практически для всех остальных животных и людей. Недавно арабские герпетологи изучили данные о 263 видах гадюк и сделали несколько интересных открытий.Герпетология — это раздел зоологии, в рамках которого изучаются земноводные и пресмыкающиеся животные. В некоторых случаях науку об изучении земноводных называют батрахологией, а изучение змей — серпентологией.Как маскируются змеи?Точных сведений о том, почему некоторые змеи обладают наростами на голове, нет. Но существует много гипотез, которыми можно объяснить их необычный внешний вид. В зависимости от вида змеи, они могут играть большую роль в поиске партнера для спаривания или защищать глаза от листьев и песка во время движения. Но чаще всего рожки на головах нужны змеям для маскировки. Наросты могут привлекать внимание их жертв настолько, что они теряют бдительность и становятся еще более легкой добычей.Впрочем, гадюки хорошо маскируются даже без роговНаросты на голове гадюкиЧаще всего рогами на голове обладают гадюки и их близкие родственники. Причем образования на голове часто расположены в разных местах. Например, одни виды гадюк обладают рогами на голове, а другие — прямо над глазами. Недавно арабские ученые Тео Бюссау (Theo Busschau) и Стефан Буассино (Stephane Boissinot) решили выдвинуть теорию, что расположение рогов на голове змей зависит от того, где они обитают. Чтобы проверить свое предположение, они провели исследование, итоги которого были опубликованы на сайте bioRxiv.Змеи с рогами на носу и над глазамиВ ходе научной работы исследователи изучили данные о 263 видах гадюк. Большое внимание они обратили внимание на то, у кого из них есть наросты на голове и где они обычно обитают. Также исследователи изучили рацион питания ядовитых хищников. Оказалось, что заметными рожками на голове обладают 35 видов гадюковых змей. У 21 из них острые образования расположены над глазами, а у 14 — на носу.В результате наблюдений ученые сделали такие выводы:змеи с рогами на носу чаще всего живут в лесу;змеи с рогами над глазами обитают в кустарниковых зарослях, скалистых местностях и пустынях.Читайте также: Самые красивые змеи в мире поселились в аэропорту Сан-ФранцискоОсобенности жизни ядовитых змейВ связи с тем, что расположение рожек зависит от места обитания пресмыкающихся, ученые решили, что в основном они нужны для маскировки. Так, структура на носу может помогать обитающим в лесах змеям сливаться с опавшими листьями и ветками. А наросты над глазами могут помогать пустынным змеям прятаться среди камней и песка. Имеющиеся рожки явно искажают облик хищников — потенциальные жертвы больше обращают внимания на наросты, а глаза опасных созданий часто остаются незаметными. Конечно, все это только предположения, но звучат они весьма убедительно.Маскировка арабской рогатой гадюки (Cerastes gasperettii)Явной взаимосвязи между рационом питания и расположением рожек на голове найти не удалось. Исследователи разве что заметили, что пресмыкающиеся с рогами на носу часто охотятся на лягушек и жаб. Но это можно объяснить тем, что змеи с такими особенностями живут в лесах, где земноводных созданий попросту больше, чем в пустынях и других местах.Арабская рогатая гадюка в естественной среде обитанияСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Несмотря на то, что змеи встречаются практически в каждом уголке нашей планеты и их очень много, они до сих пор плохо изучены наукой. Следовательно, ученые часто занимаются их изучением и совершают интересные открытия. Мы регулярно об этом пишем, так что если у вас есть свободное время, рекомендую почитать статью про летающих змей — в 2020 году исследователи выяснили, как они управляют полетом. Также я рассказывал о том, почему некоторые змеи плюются ядом — вот ссылка.

Источник: hi-news.ru