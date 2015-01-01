Пальмовое масло способствует распространению раковых клеток

Ученые выяснили, что пальмовое масло способствует метастазированию ракаРазговоры о том, что в продуктах, которые лежат на полках магазинов, содержатся вредные, а порой и смертельно опасные вещества, ходят давно. К вредным ингредиентам относятся всевозможные Е-добавки, а также пальмовое масло, которое обычно скрывают в составе под термином “жиры растительного происхождения”. Обычно их обвиняют в том, что они вызывают рак или ускоряют его развитие. Если с “Е-шками” все понятно, многие из них даже запрещены в России, то вопрос относительно пальмового масла остается открытым. Действительно ли оно вредное для организма или на него зря наговаривают? Ведь не редко можно услышать даже о его пользе. Этим вопросом заинтересовались ученые из Научно-исследовательского Института проблем биомедицины (IRB). Озвученная учеными информация заставляет задуматься о своем рационе.Пальмовое масло активирует метастазирование ракаМетастази́рованием называется образование вторичных очагов роста опухолей, то есть, когда рак начинает распространяться по организму активно растет. Метастазирвание является основной причиной летальных исходов от онкологических заболеваний. Данный процесс можно только приостановить, но нельзя вылечить. Науке известно, что росту метастазов способствуют жирные кислоты, однако неясно какой именно механизм в этом задействован.Жирные кислоты представляют собой строительные блоки в нашем теле. В организм они попадают с едой, которую мы употребляем. Как показало исследование, опубликованное в журнале Nature, одна из таких жирных кислот, именуемая пальмитиновой кислотой, способствует метастазированию при раке полости рта и меланоме кожи.Оливковое масло не обладает таким же эффектом, как пальмовоеНо, не спешите отказываться от всех жирных кислот. Авторы работы утверждают, что олеиновая и линолевая кислоты, то есть жиры омега-9 и омега-6, которые содержатся в оливковом масле и льняном семени, не обладают таким эффектом. Ни одни из этих жирных кислот не увеличила риск развития рака, и не вызвала развитие метастазов.Пальмовое масло меняет геном рака?Дальнейшее исследование пальмового масла и его влияние на развитие онкологического заболевания показало, что пальмитиновая кислота не только способствует распространению метастазов по организму, но и влияет не геном, в результате чего метастазы продолжают активно распространяться по организму даже после выведения опасной жирной кислоты из организма.Метастазирование является основной причиной летального исхода при онкологических заболеванияхУченых заинтересовал вопрос — откуда берется “память” у заболевания? Как выяснилось, пальмитиновая кислота вызывает эпигенетические изменения. В статья о феномене однояйцевых близнецов я вкратце рассказывал, что такое эпигеном. Он влияет на работу генов. В данном случае он изменяет функцию метастатических раковых клеток, в результате чего они начинают формировать вокруг злокачественной опухоли нейронную сеть, что позволяет “общаться” с ближайшими клетками и легче распространяться.Несмотря на выявленную особенность пальмового масла, ученые не стали заниматься разработкой и исследованием диеты с отсутствие опасной жирной кислоты. Вместо этого они работают над технологиями, которые, возможно, позволят лечить метастазирование.“Я думаю, что еще слишком рано определять, какой тип диеты может потребоваться пациентам с метастатическим раком. Тем не менее, основываясь на наших результатах, можно было бы подумать, что диета с низким содержанием пальмитиновой кислоты может быть эффективной в замедлении метастатического процесса, но для определения этого требуется гораздо больше работы. Мы не концентрируемся на этом направлении исследований, вместо этого сосредотачиваемся на новых потенциальных терапевтических целях” — говорит профессор Сальвадор Азнар-Бенита, старший руководитель группы IRB.Сотрудники IRD готовятся к клиническим испытаниям препарата против метастазированияМетастазирование рака может быть излечимо?Исследователи смогли разобраться в природе “общения” метастатических клеток, что позволило им найти способ его блокировать. В настоящий момент исследователи собираются провести клинические испытания по остановки метастазирования на любых стадиях рака. Лекарства, которые они собираются испытать, являются антителами, разработанные стартапом ONA Therapeutics. Компания уже получила 30 миллионов евро от частных инвесторов на разработку лечения метастатического рака.Подписывайтесь на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше интересных материалов.Как сообщают авторы работы, если не возникнет никаких непредвиденных обстоятельств, они смогут приступить к клиническим испытаниям через два года. Однако, уже сейчас можно сказать, что понимание того, как диета и рак связаны, является большим прорывом в области лечения онкологии. Напоследок напомню, что параллельно ученые работают и над другими перспективными технологиями лечения рака. В частности, положительный результат показала иммунотерапия на основе мРНК вакцин.

Источник: hi-news.ru