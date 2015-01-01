Забыл пароль от Айфона. Как разблокировать

Забыли пароль от iPhone? Ничего страшного, его ещё можно разблокироватьЧеловеческий мозг — потёмки. Именно из-за его странной работы мы можем во всех подробностях помнить то, что происходило с нами в детском саду, но при этом забыть пароль блокировки смартфона. Причём самое интересное здесь то, что забывается комбинация не полностью, потому что даже забытое умом может исправно храниться в так называемой механической памяти. В результате воспроизвести пароль вслух мы не можем, а палец, который всегда его вводит, делает это без каких-либо затруднений. Правда, бывает и такое, что подводит даже он. Значит, нужно переходить к более радикальным мерам.Забыть пароль от iPhone — это нормально. Особенно, если пользоваться им раз в неделю или реже. Ведь сегодня почти все задействуют биометрию — и для разблокировки смартфона, и для входа в приложения, и для подтверждения платежей. Но необходимости знать о методах восстановления забытого пароля это не отменяет.Как удалить пароль на АйфонеНаиболее оптимальный способ разблокировать iPhone, если забыл пароль, — это воспользоваться специализированным инструментом, который изначально ориентирован именно на такого рода помощь. В нашем случае это утилита PassFab iPhone Unlocker, которая позволяет сбросить пароль от Айфона без лишних проблем и заморочек.Скачайте PassFab iPhone Unlocker себе на компьютер;Подключите iPhone к Mac или ПК по кабелю Lightning;Смартфон обязательно нужно подключить к компьютеру по кабелюНа стартовой странице нажмите кнопку «Разблокировать»;Круто, что PassFab вводит iPhone в режим DFU нажатием одной кнопкиВ правом нижнем углу нажмите «Войти в режим DFU»;Обновление устройства строго обязательно — не пугайтесьСкачайте последнюю версию iOS и подтвердите сброс;Дождитесь обновления и завершения процедуры сброса.PassFab iPhone UnlockerУтилита PassFab iPhone Unlocker хороша своей универсальностью. Мало того, что она позволяет удалить забытый пароль, так ещё и экономит ваше время, беря на себя ряд манипуляций. Например, программа самостоятельно вводит iPhone в режим восстановления, требуя от вас нажать всего лишь одну кнопку вместо того, чтобы ловить этот режим вручную, удерживая клавиши самого смартфона.При необходимости PassFab iPhone Unlocker можно использовать и для других задач. Особенно ценные инструменты, которые предлагает утилита, — это сброс пароля «Экранного времени», устанавливаемого для ограничения времени работы определённых приложений на самом смартфоне, и сброс пароля от Apple ID. Последняя манипуляция требует чуть больше вашего времени и действий с вашей стороны, но гарантирует 100-процентный результат.Как сбросить пароль на iPhone без компьютераЕсли у вас есть доступ к учётной записи Apple ID, к которой привязан заблокированный iPhone, вы можете воспользоваться функцией удалённого сброса. В интерфейсе iCloud есть специальный инструмент, позволяющий удалить все данные с заблокированного устройства, при этом сбросив пароль блокировки. Вообще, он нужен на случай утери iPhone, но и в нашем случае сработает безотказно. Тем более что доступ к аккаунту у вас есть.Перейдите на сайт iCloud.com и авторизуйтесь;В открывшемся окне выберите «Найти iPhone»;Сбросить пароль от iPhone через iCloud очень просто. Но нужно знать пароль от Apple IDВ выпадающем меню сверху выберите свой iPhone;Вместе с паролем с iPhone удаляются и все данныеВ карточке устройства выберите «Стереть iPhone»;Подтвердите удаление данных и пароля с iPhone.Учитывайте, что удаление пароля с iPhone таким способом сопровождается обязательным сбросом всех данных, которые хранятся в его памяти. Поэтому на выходе вы получите совершенно чистое устройство, которое заново придётся наполнять приложениями и необходимой информацией. При необходимости вы можете восстановить резервную копию, которую сохранили ранее, но — опять же — это при условии, что у вас есть доступ к аккаунту Apple ID.Как разблокировать Айфон через АйтюнсНу, и самый стандартный способ разблокировать iPhone, если забыл пароль, подойдёт тем, кто не брезгует пользоваться iTunes. Несмотря на то что многие уже забыли о существовании этой утилиты, она по-прежнему отлично работает по части восстановления, обновления или сброса данных с iPhone. Да, в отличие от PassFab iPhone Unlocker, iTunes не требует принудительной установки, но зато он не такой удобный в использовании. Имейте это в виду, потому что перевести iPhone в режим восстановления вам придётся самостоятельно.Переведите iPhone в режим DFU (об этом читайте тут);Подключите iPhone к компьютеру с помощью Lightning;Сбросить пароль от Айфона можно и через АйтюнсЗапустите Finder или iTunes в зависимости от версии ОС;В диалоговом окне, которое откроется, нажмите «Восстановить»;Дождитесь загрузки актуальной версии iOS и сброса данных.Вообще, перевести iPhone в режим ДФУ не так сложно, как может показаться. Другое дело, что для этого вам придётся выполнить ряд манипуляций, описанных в нашей инструкции. У некоторых это не получается, и они не могут поймать режим восстановления, пропуская его в процессе перезагрузки. Ситуацию осложняет то, что почти у каждого iPhone и iPad этот процесс происходит по-разному. Куда проще ввести Айфон в режим DFU нажатием одной кнопки как в случае с PassFab iPhone Unlocker.Как восстановить iPhone. Часто задаваемые вопросыСнять с iPhone блокировку можно несколькими способамиМожно ли сбросить iPhone, если забыл пароль? Да, можно. Это делается как минимум тремя способами: через iCloud, через iTunes и через PassFab iPhone Unlocker.Можно ли восстановить iPhone без компьютера? Да, можно, при помощи встроенного инструмента «Найти iPhone» в iCloud. Но для этого нужно знать пароль от учётной записи Apple ID.Можно ли сбросить пароль от iPhone без удаления данных? Нет, к сожалению, нельзя. Сброс всей накопленной информации — это обязательное условие Apple для удаления пароля. Это нужно в целях безопасности.Отвязывает ли сброс пароля на iPhone от Apple ID? ? Нет. Даже после сброса пароля блокировки iPhone остаётся привязан к учётной записи Apple ID, по которому реальный владелец сможет отслеживать его и при необходимости даже отключить.Можно ли отвязать iPhone от Apple ID? Да, можно, но это будет сложнее. Утилита PassFab iPhone Unlocker предлагает такую возможность, но требует сделать джейлбрейк.

Источник: hi-news.ru