Таблетки от COVID-19 могут стать причиной опасных мутаций?

Лекарство от Covid-19 Молнупировир может быть опасным, так как является мутагеномМолнупиравир — противовирусный пероральный препарат, который назначают при лечении COVID-19. Он разработан на основе экспериментального противовирусного лекарственного средства, которое было создано ранее для лечения гриппа. Принцип его действия основан на предотвращении размножения РНК вируса, или его репликации. Для этого препарат вносит изменения в вирусный геном. В результате он засоряется мутациями настолько, что не может сам себя воспроизводить. Клинические испытания показали, что своевременный прием препарата на ранней стадии снижает риск госпитализации и летального исхода на 50%. Казалось бы, снижение смертности, пусть всего на 50%, это уже отличное достижение в в борьбе с коронавирусом. Однако далеко не все эксперты разделяют оптимизм насчет этого препарата. Вирусолог Уильям Хазелтин, ранее работавший в Гарвардском университете, известный своей работой по ВИЧ и проекту генома человека, считает, что способность препарата вызывать мутации может привести к нарушениям в собственном генетическом материале пациента. В результате может развиваться рак или другие дефекты.Побочное действие молнупиравира — в чем опасностьПо мнению некоторых вирусологов, вероятность возникновения мутаций в генетическом материале пациента, не единственная потенциальная опасность молнупиравира. Препарат может стимулировать появление новых вирусных штаммов, даже более опасных, чем Дельта. К слову, не так давно я рассказывал, что опасные варианты вируса могут возникнуть даже сами по себе в процессе репликации.“Вы вводите в оборот лекарство, которое является сильнодействующим мутагеном, в то время как мы глубоко озабочены появлением новых вариантов вирусов. Я не могу представить, что можно сделать еще более опасное” — говорит Уильям Хазелтин.Вирусолог отмечает, что пациенты зачастую не проходят полный курс лечения антибиотиками и другими лекарствами, которые им прописывают. Принимать препараты обычно прекращают, когда чувствуют, что состояние улучшилось. Если перестать принимать молнупиравир, мутировавшие, но не уничтоженные до конца вирусы могут начать распространятся среди других людей.Молнупиравир теоретически может способствовать появлению опасных штаммов коронавируса”Если бы я пытался создать новый, более опасный вирус, я бы скормил инфицированным людям субклиническую дозу молнупиравира” — добавляет в своем блоге Уильям Хазелтин.Беспокойство инфекциониста Уильяма Хазелтина не беспочвенно. Исследования, результаты которых были опубликованы журнале Journal of Virology, подтверждают, что коронавирусы могут выжить с мутациями, вызванными молнупиравиром. Марк Денисон со своей командой вирусологов из Университета Вандербильта, подвергали коронавирусы сублетальным дозам препарата под названием EIDD-1931.Некоторые вирусологи предполагают, что Молнупиравир может вызвать мутации в генетическом материале пациентовВ результате им удалось выяснить, что в популяциях двух коронавирусов — вирусе мышиного гепатита и вирусе, вызывающего респираторный синдром, 30 циклов такого лекарственного лечения вызвали до 162 различных мутаций, которые не убили их. Правда, большинство мутаций повредили вирус, замедлив его развитие.Равиндра Гупта, микробиолог из Кембриджского университета, предупреждает, что мутировавшие вирусы могут иметь больше шансов выжить и распространиться от людей, которые принимают молнупииравир, и при этом имеют ослабленную иммунную систему. Именно эти люди с наибольшей вероятностью и будут получать молнупиравир, так как вакцины менее эффективны для пациентов с ослабленным иммунитетом.Клинические исследования препарата не показали какой-либо его опасностиСтоит ли отказываться от МолнупиравираКак отмечает руководство компании-производителя препарата, испытания молнупиравира не показало никаких свидетельств того, что люди, принимающие препарат, генерируют вирусы с новыми опасными мутациями. По словам Хазуда, у пациентов, прошедших 5-дневный курс, отсутствуют инфекционные вирусы, не говоря уже об опасных мутировавших вариантах. Мутации возникают рандомно, а не в определенных участках РНК, способствующих выживаемости вируса или делающих его более опасным.Подписывайтесь на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше интересных материалов.Многие вирусологи утверждают, что мутации, вызванные молнупиравиром, приводят к появлению вируса, который неопасен для организма и неспособен передаваться, как его оригинальный вариант. Тем не менее, дополнительные исследования, по мнению многих экспертов, не будут лишними.Молнупиравир на 50% снижает риск госпитализации и летального исхода“Я не думаю, что мы можем отказываться от спасающего жизнь лекарства из-за риска, который может произойти, а может и не случиться” — говорит Арис Кацуракис, эксперт по вирусной эволюции из Оксфордского университета.Таким образом, угроза от препарата пока только гипотетическая. Однако в мире его восприняли все же с осторожностью. К примеру, в США молнупировир разрешено назначать пациентам лишь в экстренных ситуациях. Напоследок напомню, что ученые в настоящий момент работают и над другими видами препаратов от коронавируса. Недавно я рассказывал, что для этого ученые исследуют даже яд скорпионов.

Источник: hi-news.ru