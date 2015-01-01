Как «биологически мертвая» река Темза снова стала живой?

Река Темза в ВеликобританииТемза — река на юге Великобритании, которая простирается на 330 километров. Она протекает по территории Лондона, поэтому это очень людное место. Каждый год там проводятся «Гребные гонки», которые представляют собой соревнования на лодках между студентами Оксфордского и Кембриджского университетами. Также на реке Темза действует общественный водный транспорт — система таких маршрутов называется London River Services. Вместе с тем, на протяжении многих лет в Темзу стекали сточные воды. Совокупность всех этих факторов привело к ухудшению качества воды и исчезновению обитавших в ней животных. Дело закончилось тем, что в 1957 году она стала считаться «биологически мертвой». К счастью, примерно в 1990-е годы ситуация начала становиться лучше.Интересный факт: в новостных газетах середины XX века река Темза упоминалась как «обширная зловонная канава». Например, в 1959 году газета Manchester Guardian писала, что «приливные участки Темзы представляют собой плохо регулируемую открытую сточную трубу. В ней нет кислорода на несколько миль в обе стороны от Лондон-Бридж».Как река Темза стала мертвой?Река Темза начала загрязняться по времена Второй мировой войны. Бомбардировки уничтожили несколько сточных труб викторианских времен, которые играли важную роль в очистке воды. Исправлением этой проблемы долгое время никто не занимался. В 1959 году один из членов Палаты лордов даже объявил, что очищать реки вообще не нужно. По его словам, реки являются «естественным местом для сброса отходов», потому что живущие там микробы хорошо справляются с уничтожением грязи. Обилие мусора привело к истощению запасов кислорода и многие животные покинули это место.Река Темза в середине XX векаКак люди очистили реку Темза?Ситуация начала исправляться только в 1960-е годы, когда Великобритания улучшила свою канализационную систему. Примерно в 1980-е годы людей начало больше беспокоить состояние окружающей среды, в результате чего были приняты жесткие меры по уменьшению количества выбрасываемых химикатов в воду. Примерно в 2000-е годы уменьшилось количество выбросов серебра — этот металл являлся одним из отходов фотоиндустрии. Ситуация улучшилась потому, что общество отказалось от пленочных фотоаппаратов и перешло на цифровую технику.Переход людей от пленки в цифру внес вклад в очистку Темзы от мусораПрогресс в оживлении Темзы был сильно заметен. Если в 1950-е годы в реке рыбы не водились, в начале XXI века в водах насчитывалось уже более 125 видов рыб. В начале 2000-х годов ученые запустили программу Thames Marine Mammal Sightings Survey (TMMSS). В ее рамках они просили людей сообщать им о случаях встречи с животными в реке Темза. Всего они собрали около 1500 сообщений от добровольцев, которые действительно замечали активную жизнь на считавшейся мертвой реке. В основном люди наблюдали животных недалеко от делового квартала Кэнэри-Уорф. В основном в поле зрения людей попадали тюлени.Тюлень в реке ТемзаВ 2015 году британское издание BBC News опубликовало рассказ Рода Газмэна, работника расположенного недалеко от Темзы рыбного рынка. Он долгое время следил за живущими у реки тюленями и даже обзавелся любимчиком — тюленем, которого все остальные зовут Альфредом.Когда я делаю вот так, он обычно приплывает, — отметил Род Газмэн, шумно пиная металлическую ограду тяжелым ботинком.Возвращение животных в реку ТемзаС начала нулевых годов люди заметили у Темзы более двух тысяч тюленей, сотни морских свиней и дельфинов. Однажды был замечен даже кит — размеры реки позволяют принять в гости даже такого гиганта. По данным все того же издания BBC News, в Темзе сейчас обитает гораздо больше животных, чем полвека назад. Например, там можно встретить суповую акулу (Galeorhinus galeus), катрана (Squalus), а также 92 вида птиц и 115 разновидностей рыб. Среди морских млекопитающих есть длинномордые и обыкновенные тюлени и морские свиньи.Суповая акула (Galeorhinus galeus)Река Темза снова стала живой потому, что в период с 2007 по 2020 годы концентрация растворенного в воде кислорода заметно увеличилась. Это стало возможно благодаря установке крупных очистных сооружений. Но проблемы не решены полностью — грязь из сточных вод все еще попадает в реку. Ситуация должна измениться только после 2025 года, когда в Великобритании завершится строительство новой канализационной системы длиной 24 километров и глубиной 61 метр. Ежегодно он будет собирать около 39 миллионов тонн неочищенных сточных вод, которые на данный момент просто сбрасываются в воду.Морской конек, который был обнаружен в ТемзеЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Оживление реки Темза, безусловно, отличная новость. Но в мире очень много других проблем — например, однажды я рассказывал про образование «черной реки» в США. Вот ссылка.

Источник: hi-news.ru