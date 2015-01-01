Ношение маски снижает риск заразиться коронавирусом

Ношение маски на 53% снижает риск заболеть COVID-19Оправдано ли ношение масок? Даже среди медиков мнения разделились — существуют как их противники, так и защитники. Одни говорят, что маски не спасают от вируса, а только наносят вред здоровью. Другие утверждают, что их ношение снижает риск заражения. И даже если человек заражается коронавирусом, маска снижает дозу вирусов, которая проникает в организм. Это, по мнению некоторых экспертов, позволяет легче перенести болезнь. Однако глобальные исследования на этот счет ранее не проводились, поэтому научных подтверждения ни одному из этих мнений не было. Ситуацию решила исправить группа ученых из Эдинбургского университета, а также австралийского университета Монаша. Результаты показали, что ношение масок является эффективной мерой борьбы c COVID-19, отказываться от которой нельзя.Нужно ли носить маску на улице и в помещениях? Ответ положительныйВакцины по всему миру спасают жизни, так как отчасти снижают риск госпитализации и летального исхода. Однако они не защищают от заражения на 100%. Пусть зачастую и в легкой форме, но вакцинированные люди продолжают болеть, а значит и заражать окружающих. В результате пандемия то на время отступает, то охватывает страны с новой силой. Из-за появления нового, особенно опасного и предельно заразного штамма Дельта количество летальных исходов продолжает расти. Стало очевидно, что одной лишь вакцинацией COVID-19 победить.Авторы работы, которая была опубликована в журнале The BMJ, утверждают, что остановить распространение коронавируса позволяет применение тех мер, которыми в последнее время многие люди стали пренебрегать — это ношение масок, мытье и обработка антисептическими средствами рук, а также соблюдение социальной дистанции.Ношение маски — одна из наиболее эффективных мер индивидуальной защиты от COVID-19Впервые мета-анализ нефармацевтических вмешательств показал, что эти меры обладают высокой эффективностью по уменьшению случаев заболевания. Причем результаты исследования говорят о том, что самой эффективной мерой является ношение масок.«Этот обзор и метаанализ показывает, что несколько мер личной защиты и социальных мер, включая мытье рук, ношение масок и физическое дистанцирование, связаны со снижением заболеваемости Covid-19», — написали исследователи в BMJ.Надо сказать, что все эти меры уже неоднократно доказывали свою эффективность в борьбе с респираторными инфекциями, такими как грипп. Их также стали применять во всем мире вначале пандемии. Причем тем странам, которые смогли обеспечить действительно строгий контроль за соблюдением этих мер, удавалось быстро останавливать рост заболеваемости. К таким относится и Китай, с которого и начал распространяться вирус.Тщательное и частое мытье рук также позволяет предотвратить заражение коронавирусомУжесточение карантинных мер остановит пандемию?Авторы работы проанализировали результаты более 30 исследований, проведенных в разных странах. Все они показали снижение заболеваемости коронавирусом при ношении масок на 53%. Также высокую эффективность показывает мытье рук — тоже снижает риск заражения составляет около 53%.Как я сказал выше, ношение масок было почти во всех странах обязательным в начале пандемии. Однако спустя два года от этой меры многие отказались. Также во многих странах обязательное ношение масок остается только на бумаге. Возможно, население и правительство расслабилось в результате активного проведения программ по вакцинированию. Как мы видим, это привело к новому всплеску заболеваний.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канал, на котором мы подготовили для вас еще больше интересной информацииРумыния, Чехия, Словакия и Польша уже ужесточили правила ношения масок. Тем не менее некоторые страны продолжают противиться этой мере. К таким относится Венгрия, где количество заражений за последний месяц резко возросло. Выводы напрашиваются сами по себе.В странах, где обязательное ношение масок отменено, отмечается рост случаев заражения«Мы знаем, что ношение маски снижает риск, мы знаем, что поддержание физического расстояния снижает риск, мы знаем, что соблюдение гигиены путем регулярного мытья рук и кашля в локоть снижает риск. Мы должны делать все это и не должны полагаться на какое-либо одно вмешательство, например, на вакцинацию, сами по себе» — говорят авторы исследования.Ученые также отмечают, что еще необходимы исследования других мер, таких как карантин, всеобщая изоляция, закрытие границ, школ и рабочих мест. По разным причинам им не удалось проанализировать эти меры. Вполне возможно, что они также дают положительный результат. А это значит, что соблюдение всех мер в комплексе позволит наконец-то оставить пандемию в прошлом или, по крайней мере, дождаться эффективных препаратов для лечения COVID-19, которые сейчас активно разрабатываются.

Источник: hi-news.ru