SpaceX опубликовала план постройки человеческой колонии на Марсе

Компания SpaceX впервые поделилась реалистичными планами по освоению МарсаВ будущем компания SpaceX планирует отправить людей на Марс и основать там первую человеческую колонию. Для космических путешествий будет использован корабль Starship, который в начале 2021 года проходил множество испытаний. На данный момент компания работает над прототипом Starship SN20 — на днях она успешно испытала все двигатели Raptor. Первые орбитальные полеты будут проведены в начале 2022 года, как только будет завершено строительство новой стартовой площадки в Техасе и получены необходимые разрешения. Всего тестовых запусков в следующем году 12 и о самых главных из них мы будем рассказывать во всех подробностях. Запусков нужно ждать еще несколько месяцев, но компания уже сейчас не дает нам заскучать — недавно она опубликовала план по постройке колонии на Марсе. Ранее таких подробностей от SpaceX мы еще не слышали.Планы по покорению МарсаПо данным издания Teslarati, авторами плана по созданию колонии на Марсе являются не только специалисты SpaceX, но и их коллеги из NASA, SETI и многих институтов США. Все планы ученых по освоению Красной планеты крутятся вокруг космического корабля Starship и огромного количества денег.Финальная версия космического корабля Starship будет выглядеть примерно такОтправка людей на МарсСкорее всего, первые беспилотные миссии к Марсу будут осуществлены в первой половине 2020-х годов, то есть где-то через 5 лет. В рамках этих полетов компания сможет убедиться в работоспособности корабля и заранее доставить на далекую планету грузы, которые будут нужны первым поселенцам Марса. Ранее Илон Маск отметил, что первые полеты на Марс вряд ли обойдутся без жертв, но несчастных случаев все же попытаются избежать.Илон Маск не исключает, что в ходе освоения Марса погибнут людиВ качестве грузов в первую очередь будут отправлены роботы и оборудование для добычи полезных ресурсов. Речь идет о выработке электричества, извлечения жидкой воды, кислорода, метана и так далее. Также будет необходимо подготовить площадки для посадки космического корабля с первыми пассажирами, создать эффективную защиту от радиации и пыли, а потом соорудить наружные укрытия для людей.Читайте также: NASA впервые в истории добыла на Марсе кислород. Как это было?Где будут жить колонизаторы Марса?Скорее всего, в первые несколько лет колонизаторы Марса будут жить прямо внутри космического корабля Starship. Им придется выходить наружу и строить дома, чтобы потом начать жить внутри них. Но даже после смены места жительства, старые корабли не будут пустовать — там будут храниться грузы и проводиться эксперименты. Внутри кораблей имеется пространство площадью 1100 квадратных метров и их нельзя терять. Не исключено, что отслужившие свое корабли Starship станут пересадочным пунктом для новых колонистов, потому что население планеты будет постепенно расти. Людей планируется отправлять на Марс группами по 10-20 человек и грузом более 100 тонн.Космические корабли Starship будут использоваться не только для полетов, но и в качестве жилья и места проведений экспериментовСуществует мнение, что космический корабль Starship Илона Маска может стать скорее катастрофой для Марса, чем шагом в освоении космосаПолеты Starship на ЛунуДокумент также гласит, что до отправки на Марс, космический корабль Starship может слетать на Луну. Не исключено, что запуски на Луну и Марс будут осуществлены в одно и то же время. До момента прилета корабля на Красную планету, компания SpaceX сможет отрепетировать посадку, используя в качестве испытательной территории поверхность Луны.Чуть ранее Илон Маск выразил готовность помочь NASA с отправкой людей на Луну в кратчайшие срокиВпрочем, компания SpaceX действительно хочет сначала отправить Starship на Луну. В 2023 году в путешествие вокруг спутника нашей планеты отправится японский миллиардер Юсаку Маэдзава вместе с восемью деятелями искусств и девушкой (он выбирает спутницу в рамках специального шоу). Этот же миллиардер в конце 2021 года отправится на Международную космическую станцию внутри российского корабля «Союз МС-20», чтобы снять там видео для своего YouTube-канала. Это событие запланировано на 8 декабря, так что можете установить напоминание в своем календаре — в этот день нас ждет что-то интересное. О запуске туриста силами корпорации «Роскосмос» мы, конечно же, расскажем во всех подробностях.Илон Маск и Юсаку МаэдзаваОпубликованный документ является первым в своем роде, который дает понять, чем компания SpaceX будет заниматься в ближайшие 5-10 лет. Лично мне ее планы кажутся реалистичными — в отличие от Илона Маска, который любит кидаться громкими обещаниями, инженеры поставили более адекватные сроки. При этом они не исключили вероятность разных стечений обстоятельств — если у них не сработает одна стратегия, они воспользуются другой.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!А что о планах SpaceX думаете вы? Сможет ли она отправить людей н Марс в ближайшие 10 лет? Своим мнением делитесь в комментариях или в нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru