Археологи воссоздали процесс строительства ассирийской осадной рампы возрастом свыше 2500 лет

Ученые реконструировали процесс строительства древней осадной насыпиСинаххериб — легендарный царь Ассирии, сын Саргона II, который большую часть своего правления провел в военных походах. Им было предпринято восемь крупных военных походов, которые он совершил с целью восстановления власти, возвращения покорности зависимых государств, подавления восстаний и т.д. Одна из наиболее крупных и известных его военных операций — разгром Иудейского царства. Это событие даже неоднократно упоминается в библейских текстах. Чтобы добиться военных успехов в этом походе, ассирийцам приходилось идти на различные военные ухищрения. В частности, чтобы захватить Лахиш, один из самых значимых городов Иудеи, они построили у его стен каменную насыпь, которая позволила их преодолеть. Остатки этой насыпи сохранилась и до наших дней. Сооружение такого масштаба, возведенное в полевых условиях, вызвало интерес у археологов из Израиля и США. Ученые изучили осадную рампу и реконструировали процесс ее строительства, что помогло вычислить трудозатраты и количество израсходованных стройматериалов.Древнее строительство насыпи для осады крепостиКак пишут авторы исследования, опубликованного в издании Oxford Journal of Archaeology, реконструировать древнюю насыпь им во многом помогли библейские тесты, а также сохранившиеся изображения и аккадские надписи. Кроме того, археологи использовали аэрофотосъемку. Все это позволило им смоделировать не только размеры, но и угол наклона, а также другие параметры насыпи.Древнее изображение Синаххериба, легендарного ассирийского правителяОснову сооружения составляли валуны весом 6-7 кг. В общей сложности, как показали расчеты ученых, ассирийцы использовали для строительства сооружения порядка трех миллионов камней. Их общая масса составляла около 20 тысяч тонн. Насыпь начали возводить в 80 метрах от стены в самом удобном для добычи камня месте, то есть там, где скальные породы выходили на поверхность. Скорее всего, камни из карьера к месту строительства передавались по цепочке людей. Судя по всему, для транспортировки стройматериалов ассирийцы привлекали пленных.Следует учитывать, что строительство велось вблизи осажденной крепости. Это значит, что на строителей летели стрелы и камни. Как утверждают исследователи, их защищали воины при помощи Г-образных плетеных щитов. Такие щиты можно увидеть на изображениях, сохранившихся на победных ассирийских рельефах.Согласно имеющимся данным, у основания рампа имела ширину около 15 метров. У стен осажденного города она расширялась до 35 метров, однако ширина дороги оставалась одинаковой — 5 м. Угол подъема насыпи был равен 23 градусам.Невольно возникает вопрос — как долго войску Синаххериба пришлось строить рампу для захвата города? Согласно подсчетам авторов работы, если людям приходилось работать в две смены по 12 часов, то за день им удавалось укладывать 160 тысяч камней. В таком случае они могли подвести насыпь под стену уже спустя 25 суток с момента начала строительства.Все, что осталось от древнего иудейского города ЛахишОсада крепости — особенности военного искусства ассирийцевПомимо самой насыпи ассирийцы использовали для осады технику. В первую очередь это осадные машины, которые часто изображали на рельефах. Они представляли собой прочную раму на колесах, на которой крепился таран — тяжелое бревно с металлической насадкой. Как предполагают ученые, для крепления тарана ассирийцы использовали не веревки, а более прочные и долговечные металлические цепи. Об этом свидетельствует обнаруженная цепь, найденная в верхней части насыпи у стен Лахиша.Насыпь использовалась ассирийцами для преодоления стен осажденного городаПод тараны на рампу, скорее всего, ассирийцы укладывали доски, что позволяло закатывать их на высоту. Надо сказать, что упоминания об использовании ассирийцами таранов и земляных насыпей имеются в документах еще более ранней эпохи, чем упомянутые выше события. Впервые осадная техника описывается во время правления Ишме-Дагана I, который правил впервой половине 18 века до нашей эры. Поэтому все военные хитрости, использованные Синнахерибом, были придуманы еще до него. К слову, ассирийцы в те времена умели делать не только военные машины, но и вино в промышленных масштабах.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канал, на котором мы подготовили для вас еще больше интересной информацииУченым доподлинно известно, что при Синнахерибе появились разборные тараны. Напоследок напомню, что недавно ученым удалось выяснить, как погибли два других библейских города — Содом и Гоморра, о чем я рассказывал ранее. Как выяснилось, библейские тексты точно описывают космическую катастрофу.

Источник: hi-news.ru