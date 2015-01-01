Каким будет новый автомобиль для езды по Луне?

Компания Northrop Grumman показала внешний вид своего лунного автомобиляАэрокосмическое агентство NASA планирует отправить людей на Луну в 2025 году, в рамках программы «Артемида». Перед этим необходимо проделать колоссальную работу: закончить разработку ракеты-носителя Space Launch System, построить космический корабль «Орион» и собрать на орбите Луны станцию Gateway. И это далеко не все — прямо сейчас несколько компаний занимаются проектированием автомобиля, который астронавты смогут использовать для передвижения по поверхности Луны. Недавно американская военно-промышленная компания Northrop Grumman Corporation представила показала внешний вид своего автомобиля. Он будет создан при помощи сторонних организаций. Издалека новый автомобиль похож на планетоход Lunar Rover, который использовался в рамках программы «Аполлон» во второй половине XX века.Как разрабатывается лунный автомобиль?Подробностями о лунном автомобиле для программы «Артемида» поделилось издание Space News. Разработкой средства передвижения занимается компания Northrop Grumman, которая больше всего известна как производитель тяжелых кораблей и авианосцев. Вот уже около 15 лет она также берет на себя создание космических кораблей. Самым успешным проектом компании является корабль Cygnus, который использовался для доставки грузов на МКС после закрытия программы «Спейс шаттл».Космический корабль Cygnus от Northrop GrummanВ проектировании лунного автомобиля ей помогает сразу несколько партнеров. Первой является Intuitive Machines, которая взяла на себя ответственность за создание посадочной платформы Nova-D для доставки транспортного средства на поверхность Луны. Второй партнер компании — это Lunar Outpost, который уже имеет опыт в разработке луноходов и способен помочь в разработке систем пылеподавления и тепловыделения. Также в списке помощников числится компания AVL, которая полезна своим опытом в создании электромобилей и систем автономного вождения. Ну и наконец, производитель шин Michelin готов предоставить колеса, пригодные для использования на Луне.Компания Intuitive Machines уже участвует в разработке космических аппаратов. На изображении показан внешний вид посадочной платформыОсобенности лунного автомобиляНа данный момент нам доступно только изображение будущего автомобиля. Компании даже не стали делиться техническими подробностями. Известно только то, что для его использования человек за рулем не обязателен — астронавты смогут управлять им дистанционно. Размеры конструкции тоже не уточняются, но она точно будет пригодна для перевозки грузов весом до 500 килограмм.Внешний вид лунного автомобиля Northrop GrummanЛунный автомобиль программы «Аполлон»В целом, транспортное средство Northrop Grumman напоминает лунный автомобиль, который использовался в рамках программы «Аполлон». Он был создан компанией Boeing, мог поместить внутрь себя двух пассажиров и работал на энергии двух аккумуляторов. Во время миссии «Аполлон-16», астронавты установили на нем рекорд скорости передвижения по Луне — они разогнались до 18 километров в час. При помощи этого средства передвижения более полувека назад астронавты преодолели около 90 километров пути. Про лунный автомобиль 1970-х годов отличный материал написал мой коллега Артем Сутягин. Его статья пестрит историческими снимками!Лунный автомобиль NASA 1970-х годовЧитайте также: 11 фактов, которые вы не знали о лунных высадках «Аполлонов»Другие автомобили для изучения ЛуныРазработкой лунного транспорта занимаются и другие компании. Авторы издания Space News напомнили, что в мае 2021 года компании Lockheed Martin и General Motors решили объединить усилия для создания собственного лунохода для миссии «Артемида». К сожалению, они до сих пор не поделились изображениями и характеристиками будущего аппарата — они держат в секрете даже то, сколько денег они инвестировали в проект. По словам представителя Lockheed Martin Лизы Каллахан (Lisa Callahan), компания General Motors привлекла их своим опытом в работе с аккумуляторами. Со своей стороны Lockheed Martin готова поделиться своим опытом в разработке космических аппаратов.Разработкой лунных автомобилей занимаются многие компании, но подробностей малоСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Также разработкой лунного транспорта занимается японская компания Toyota. Только ее луноход будет предназначен не для NASA, а будет использоваться японским агентством JAXA. Мы рассказывали о нем в 2019 году — он будет вмещать в себя до двух астронавтов и преодолеет примерно 9 900 километров. В отличие от лунохода Northrop Grumman, японское средство передвижение будет оснащено крышей и стеклами, то есть водители будут в большей безопасности. Подробнее о планах японских инженеров можно почитать тут.

Источник: hi-news.ru