Стоит ли доверять науке?

Несмотря на научно-технологический прогресс огромное число людей по всему миру отрицает научное знаниеРазвитие научного метода за последние пять столетий привело к беспрецедентному технологическому росту, что значительно улучшило качество жизни людей. Не знаю, заметили ли вы, но нас буквально окружают высокие технологии. Те же плазменные телевизоры и экраны компьютеров, например – ни что иное как результаты достижений в области квантовой механики и квантовых технологий. Благодаря развитию науки мы смогли победить многие смертельные болезни, продолжительность жизни значительно выросла, а население планеты в ближайшем будущем достигнет рекордных восьми миллиардов человек. Казалось бы, вот оно, будущее. Мир, который становится все лучше и лучше. Но так ли это? Пандемия коронавируса, как это ни странно, обратила внимание на «слона в комнате»: оказалось, некоторые всерьез лечат ковид у «целителей», заговаривая болезнь или пересылая ее на неодушевленные предметы. Да-да, люди, с которыми мы работаем, дружим или просто знакомы, всерьез строят свою жизнь согласно астрологическим прогнозам, а об изменении климата и говорить не стоит, мол, «нет такой проблемы». Но как так получилось, что наравне с научно-техническим прогрессом миллионы людей во всем мире отрицают науку? И к чему может привести подобное положение вещей?«Почему мы должны доверять науке?»Все мы любим простые ответы на сложные вопросы. Мы так устроены и иногда так действительно проще. Однако чем чаще мы выбираем простой вариант ответа, тем реже мы задумываемся над вопросом и задаем новые. Так уж сложилось, что интернет позволил каждому сформировать свой так называемый «информационный пузырь» – люди окружают себя той информацией, которая им нравится.Представьте, что где-то на просторах интернета вы наткнулись на мнение, противоположное вашему. Причем настолько, что вы даже готовы оскорбиться, восприняв рандомный, например, твит на свой счет. Подобных ситуаций в мире не счесть, особенно сегодня, когда оскорбляются, кажется, все вокруг. Но одно дело оскорбление и совсем другое – недоверие к науке. Или нет?Стоит ли наука нашего доверия? Давайте разбираться!Это интересно: Суеверия с точки зрения науки: почему мы верим в сверхъестественное?У меня нет ответов на эти вопросы, в конце-концов, я не врач-психиатр. Однако нелестные отзывы о своей работе (и нередко агрессивные) я наблюдаю преимущественно в статьях об изменении климата, вакцинации, астрологии и прочих лженауках. В ход идут любые аргументы и из уважения к читателю я не стану их приводить. Отмечу, все же, что подобную тенденцию заметила не только я – пресса буквально гудит, так как агрессивное отрицание науки способствует распространению COVID-19, пандемия которого далека от своего завершения. И это – лишь часть проблемы.Как пишет газета Time, в последние годы такие вопросы как «Безопасны ли генетически модифицированные культуры для употребления в пищу?», «Вызывают ли детские прививки аутизм?», «Является ли изменение климата чрезвычайной ситуацией?» и другие, стали политически поляризованными, и люди отвергают научные данные, которые не согласуются с их политическими предпочтениями.Шведская эко-активистка Грета Тунберг на слушаниях в конгрессеКогда Грета Тунберг, шведская экологическая активистка, давала показания в Конгрессе, представив в качестве своего свидетельства последний доклад МГЭИК, один из членов спросил ее, почему мы должны доверять науке. Она недоверчиво ответила: «Потому что это наука!»Сегодня появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что массивная и организованная кампания, направленная на то, чтобы вызвать недоверие к науке, проводилась на протяжении десятилетий. По данным Green Peace, финансируется вся эта красота лицами, чьи интересы и идеологии находятся под угрозой из-за открытий современной науки.Интересный факт Как показали результаты исследования ученых из Университетов Кардиффа и Канберры, чаще всего люди отрицают вину человека в изменении климата (антропогенность), признавая его наличие.В ответ ученые, как правило, подчеркивают успехи науки. И они действительно впечатляют. Ведь наша планета действительно вращается вокруг Солнца (а не наоборот), а теория относительности легла в основу всех наших знаний о мире, что лежит далеко за пределами нашей крохотной, голубой планеты.Альтернативный ответАльтернативный ответ на вопрос «Зачем доверять науке?» звучит следующим образом: ученые используют «научный метод». Но знаем ли мы на самом деле что это такое? То, что обычно считается научным методом — разработка гипотезы, а затем разработка эксперимента для ее проверки — это не то, что на самом деле делают ученые.История науки демонстрирует нам, что ученые используют множество различных методов, и эти методы со временем меняются. Те, что не оправдали ожиданий отбрасываются, но вместо них появляются новые. Выходит, так называемый научный метод не работает?Именно наука позволила нам заглянуть в тайны мироздания, а также узнать что лежит за пределами Земли, Солнечной системы и нашей ГалактикиЛожные теории могут давать истинные результаты, поэтому, даже если эксперимент работает, он не доказывает, что теория, для проверки которой он был разработан, верна.Более того, могут существовать сотни и тысячи разнообразных теорий, которые при проверке могут показать одинаковый результат. И наоборот – если эксперимент провалился, это не означает, что теория неверна; возможно, эксперимент был плохо спланирован или же произошел сбой в одном из приборов. Но если научный метод не работает, то с чего вдруг доверять ученым? И можно ли вообще оправдать использование научных знаний при принятии сложных личных и общественных решений?Это интересно: Что лежит в основе теорий заговора?Что такое научный метод?Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, было бы не плохо понять, что это вообще за методы такие, с помощью которых оцениваются утверждения. Реальность такова, что вне зависимости от методов и предположений, главная сила, движущая наукой, это критическое рассмотрение утверждений. Именно этим занимаются ученые, когда принимают ту или научную статью к публикации в серьезном научном издании.И все же, известно множество случаев, когда недобросовестные «ученые» публиковали свои так называемые труды в именитых научных журналах. Более того, существует целое «Кладбище отозванных статей», о чем прекрасно написали, например, в N+1.Именно этот процесс – жесткий, постоянный контроль — работает для обеспечения того, чтобы ошибочные предположения и претензии отклонялись и чтобы принятые комментарии, скорее всего, были правильными.Существует множество методов, с помощью которых можно проверить те или иные гипотезыНаука развивается, так как научное утверждение не может считаться истинным, пока не будет окончен длительный процесс изучения другими специалистами, в том числе коллегами (это неофициальный процесс, в ходе которого ученые обсуждают данные и предварительные выводы со своими коллегами). Затем заявление на научную работу выносится на обсуждение на специализированных конференциях и семинарах.Иногда дополнительные исследования и семинары приводят к пересмотру предварительных результатов. И все же, обоснованная критика – лучшее, что может произойти с ученым. Ведь получив дополнительную информацию и новые данные, он может пересмотреть предварительные результаты и если они ошибочны, отбросить их. Безусловно, иногда это приводит к более радикальному пересмотру, например, к изменению программы сбора данных или полному отказу от исследования.Так, например, было в случае с обнаружением черной дыры, которая не должна существовать, подробнее об этой увлекательной истории можно прочитать здесь.Обложки известных научных журналов, в которых публикуются научные исследования. Собственно – двигатель науки собственной персонойНо даже если все порядке, процесс не окончен, ведь впереди – подтверждение новых, полученных данных и выводов. Следующий шаг еще сложнее: как только статья готова, ее отправляют в научный журнал. Затем редакторы намеренно направляют научные статьи людям, которые не являются друзьями или коллегами авторов – рецензентам. Их задача заключается в поиске ошибок или других недостатков в статье.В академической среде этот процесс называют «экспертной оценкой» – рецензенты не являются научными коллегами – экспертами в той же области – но они выступают в роли начальника, который имеет как право, так и обязанность находить недостатки. Рецензенты, как и критика, могут быть довольно резкими (так что не стоит принимать сказанное на свой счет).После того, как рецензенты и редактор будут удовлетворены «работой над ошибками», статья принимается к публикации. Но и здесь история не заканчивается, так как нередко серьезные ошибки находят в статьях именитых научных изданий. Когда это происходит, редакция журнала отзывает статью и пишет соответсвующее опровержение, с указанием на допущенные в работе ошибки.Не пропустите: Как социальные сети помогают распространяться лженаукеОтрицание наукиОтвет на вопрос о том, почему стоит доверять науке звучит, полагаю, следующим образом: научное суждение – это не индивидуальное суждение. Оно коллективно. Да, существует множество споров среди академиков по самым разным вопросам. Но если какой-то отдельный ученый, даже очень известный, не соглашается с научным консенсусом, называя его вздором, означает ли это, что он прав?Вероятность того, что одинокий несогласный прав, а все остальные нет, не равна нулю. Но лишь до тех пор, пока существует возможность полной проверки всех его работ и утверждений. Вот почему важно разнообразие в науке: чем больше людей рассматривают утверждение с разных точек зрения, тем больше вероятность того, что они обнаружат ошибки и неточности.Антинаучные протесты в США. На фото девушка держит плакат с надписью «Молчание врачей – это насилие»Вот почему необходимо относится к новостям (любым) со здоровым скептицизмом, а также к громким заявлениям: для развертывания научного процесса требуются годы, а иногда и десятилетия.А вы знали что По мнению ряда ученых и исследователей, отрицание изменения климата является одной из форм отрицания науки.Отрицание науки сегодня приобрело невиданные масштабы. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что больше всего люди сомневаются в реальности изменения климата и надвигающейся, возможной, экологической катастрофе. Может показаться удивительным, но наиболее распространены псевдонаучные убеждения в Соединенных Штатах (или же там подобные исследования проводят несколько чаще, чем в России).Интересно, что недовольные учеными нашлись и во Франции. Как показал недавно проведенный в стране опрос, почти 40% французов убеждены в существовании заговоров.Противники нокдауна и вакцинации устраивают протесты чаще, чем можно подуматьКак пишет в своей статье для Psychologies Дэвид Ладден, профессор психологии в колледже Джорджии Гвиннетт, недавние опросы показали, что 41% американцев верят в экстрасенсорику и около трети из них верят в дома с привидениями, призраков и телепатию.Отчасти это может быть связано с отсутствием научной грамотности, но даже хорошо образованные люди могут сознательно отвергать науку, когда речь заходит о таких проблемах, как вакцины, генетически модифицированные продукты питания или изменение климата, – пишет Ладен.Подробнее о том, как и почему отрицают науку в науку в России я рассказывала в этой статье, рекомендую к прочтениюКто и почему отрицает науку?В статье 2020 года, опубликованной в журнале Current Directions in Psychological Science, психолог из Университета Квинсленда (Австралия) Мэтью Хорнси выдвинул предположение о том, что мотивированное неприятие науки происходит не столько из-за отсутствия научной грамотности, сколько из-за глубоко укоренившихся эмоций и психологических потребностей.Таким образом, прямой подход к предоставлению дополнительной информации или рациональных аргументов не окажет никакого влияния на отрицателя науки, и единственная надежда повлиять на их отношение – это апеллировать к эмоциям, которые лежат в их основе. Хорнси объясняет психологию неприятия науки на примере шести основных критериев:Идеологии. Люди придерживаются определенных систем убеждений, которые четко определяют, кем они являются. Они также мотивированы отвергать любой аспект науки, который не согласуется с их точкой зрения или придерживаемой идеологии. Здесь уместны два примера, а именно неприятие эволюции человека христианами-фундаменталистами и неприятие изменения климата теми, кто придерживается консервативных политических взглядов.К счастью, защитники научного знания тоже собираются на митинге. Надпись на плакате гласит: Планете нужны мыслители а не отрицатели»Принятие или неприятие науки о климате связано с политической принадлежностью и образованием, но интересным образом. По мере того как либералы становятся более образованными, их уверенность в науке об изменении климата возрастает. Однако у консерваторов все наоборот, они становятся все более приверженными неприятию изменения климата по мере повышения своего уровня образования. Таким образом, климатический скептицизм связан не только с отсутствием научной грамотности, но скорее с конфликтом с идеологией.Больше по теме: Почему старые теории заговора по-прежнему популярны?Корыстные интересы. Вообще-то, люди решительно поддерживают научный прогресс — в конце концов, смартфоны, компьютеры, лекарства и многие другие технологические достижения значительно улучшили нашу жизнь по сравнению с предыдущими поколениями. Но мы часто противимся научному знанию, когда открытие влечет за собой затраты или неудобства с нашей стороны.Корыстные интересы также играют важную роль в скептицизме в отношении науки о климате. Очевидно, что те, кто занимается производством ископаемого топлива, очень заинтересованы в том, чтобы опровергнуть изменение климата. Точно так же политические консерваторы — с их желанием сохранить статус—кво — сопротивляются изменениям образа жизни, необходимым для решения проблемы глобального потепления.Чего только не приписывают бедолаге Биллу Гейтсу – и уничтожение жителей Земли, и чипирование вакцинами, и в том, что он иллюминат, масон, и, конечно же, рептилоидКонспирологическое мировоззрение. Подавляющее большинство людей явно считают теории заговора крайне неправдоподобными. Однако часть населения глубоко убеждена в том, что миром правят заговоры. Таким образом, человек, который считает, что высадка на Луну была сфальсифицирована, скорее всего, также подпишется под теориями заговора о рептиолоидах, «химических трейлах» и микрочипах в вакцинах.Страхи и фобии. Весьма вероятно, что тревога – это основной источник проблем. Например, исследования показывают, что мнение противников прививок основано на глубоком чувстве тревоги и отвращения по отношению к больницам и медицинским процедурам.Как видите, тема обширная и весьма интересная. К тому же, появление социальных сетей привело к созданию онлайн-сообществ, которые продвигают всевозможные позиции, отрицающие науку – от Общества Плоской Земли до психоанализа. Но можно ли что-то с этим сделать?Вам будет интересно: Ученые выяснили почему некоторые люди верят в теории заговора о коронавирусеЧто делать?По мнению Хорнси, нам нужно быть чувствительными к психологическим мотивам отказа от науки и вместо этого выстраивать общение таким образом, чтобы обойти эмоциональную основу их убеждений. А что вы думаете по этому поводу? Согласны ли с выводами ученых или наоборот, отрицаете научное знание? Ответ будем ждать здесь, а также в комментариях к этой статье!Ой, и конечно напоминаем – каждый год в России награждают самых выдающихся лжеученых страны. Следите за новостями!Кстати, недавно мы рассказывали о том, как отличить правду от вымысла в интернете. Прочитать о том, почему дезинформация и мужчины – особенно плохое сочетание, можно здесь.

Источник: hi-news.ru