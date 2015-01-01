На рисунки орангутанов влияет их настроение и время года

Человекообразные обезьяны любят рисовать, как и людиЛюбовь к рисованию, как выяснилось, свойственна не только людям, но и некоторым человекообразным обезьянам. Самка орангутана Молли за свою жизнь нарисовала более 1000 рисунков. Как известно, люди в своем творчестве стараются передать эмоции, настроение и состояние души. Но зачем рисуют обезьяны? Чтобы выяснить это, ученые проанализировали огромное количество рисунков приматов, среди которых сотни работ Молли. Как удалось выяснить, обезьяны имеют разные способности. Кроме того, сами изображения у животных менялись в зависимости от сезона. Как предполагают исследователи, это может свидетельствовать о том, что у животных менялось настроение. Таким образом, “творчество” приматов не является полностью случайным. Как считают ученые, полученные данные могут помочь определить ментальную основу наших собственных художественных способностей.Обезьяны обладают разной способностью рисоватьКак рассказывает Седрик Сюер, приматолог из института Франции, идея провести такое исследование ей пришла в голову, когда она наблюдала, как рисует ее маленькая дочь. Ребенок это делал так, как будто рисунок имеет для него большое значение. Тогда ей стало интересно, какое значение имеет рисунок для приматов.Сьюер знала, что обезьянам в зоопарках и заповедниках иногда дают инструменты для рисования, и они рисуют. Однако нет никаких свидетельств того, что человекообразные обезьяны рисуют в дикой природе. Когда Седрик Сюер начала интересоваться этой темой, он узнала о самках борнейских орангутанов, живущих в Японском зоопарке, которые регулярно рисуют мелками на досках. К слову, это самые умные обезьяны, которые во многом напоминают человека и даже умеют друг с другом общаться. Смотрителями зоопарка за десять лет, с 2006 по 2016 год, удалось собрать почти полторы тысячи рисунков. Большинство из них нарисовала орангутан Молли.Орангутаны — человекообразные обезьяны, одни из наиболее близких к человеку по гомологии ДНКСамка орангутана Молли была поймана в далеком 1952 году. Она начала рисовать уже в преклонном возрасте — когда ей было 54 года. Молли содержалась отдельно от других орангутанов, хотя могла наблюдать их из своей клетки. В 2011 году Молли умерла.Как отмечают в своих записях смотрители, Молли рисовала не так, как остальные обезьяны. Обычно приматы заканчивали свои рисунки очень быстро, но Молли могла работать над каждым час или даже больше. Кроме того, эта самка иначе относилась к своим работам. Если остальные орангутаны свои рисунки бросали на пол или даже рвали, затем начинали рисовать на новом холсте, то Молли рисунки не уничтожала, и часто продолжала их дорисовывать.Рисунок самки орангутана Молли, нарисованный в летнее времяКартинки обезьяны рисовались осмысленно?Ученые в своем исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Animals, проанализировали почти 800 рисунков орангутанов. Они обращали внимание на самые разные параметры, такие как выбранные цвета для рисунка, изображенные формы, сила прижатия мелка, заполнение холста и пр. Кроме того, ученые отдельно проанализировали более 650 рисунков, выполненных Молли, чтобы выяснить, изменялись ли они с течением времени, если да, то какие происходили изменения.Ученые заметили серьезные различия в цветовых предпочтениях животных, а также в том, как сильно они нажимали на карандаши, насколько покрывали холст рисунком и какую часть его занимали. Как утверждают исследователи, различия отражают личность животного, мотивацию, а также когнитивные способности.Рисунок орангутана Молли, нарисованный во время родов другой самкиРисунки Молли отличались легким нажатием на мелок. С возрастом самка стала использовать меньшее количество цветов. Кроме того, стала покрывать меньше площади холста и отдалялась от центра. Возможно, изменения были вызваны возрастающими физическими ограничениями, а также ослеплением на левый глаз.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канал, на котором мы подготовили для вас еще больше интересной информацииНо, даже с возрастом рисунки Молли были более сложными, мазки более разнообразными. С изменением времен года изменялись и цветовые предпочтения обезьяны. К примеру, летом она выбирала зеленый, а для весенних рисунков — фиолетовый. Когда рядом рожал другой орангутан, она использована в рисунке в основном красный цвет.Рисунок 10-летней самки орангутана МоллиДругие орангутаны использовали яркие цвета, а их рисунки больше напоминали детские каракули с сильным нажатием. Рисунки в основном располагались в центре листа. Мазки были более примитивными. Поможет ли это понять, почему начали рисовать наши древние предки?Как отмечают авторы исследования, сейчас можно с уверенностью сказать, что нечеловекообразные приматы рисуют не потому, что должны. Они делают это, потому что, им это нравится, так же, как и людям. Напоследок отмечу, что орангутаны являются самым редким видом обезьян, которые находятся на грани уничтожения.

Источник: hi-news.ru