Ученые предотвратят дефицит пива, модифицируя гены ячменя

В будущем пиво может стать дефицитным продуктом, но ситуацию можно исправитьВ 2018 году ученые объявили, что примерно через сотню лет пиво может стать дефицитным продуктом. Это связано с тем, что температура воздуха на нашей планете постоянно повышается — из-за жары урожай необходимого для варения пенного напитка солода может сократиться на 17%. Из-за этого стоимость пива может возрасти на целых 300% и позволить его себе смогут только очень богатые люди. Ученые всячески пытаются предотвратить такой исход событий и недавно японские исследователи смогли сделать большой шаг в этом деле при помощи генной инженерии. Они воспользовались технологией CRISPR для редактирования генов животных и растений, чтобы защитить ячмень от прорастания — одной из самых главных проблем, с которыми сталкиваются фермеры. Давайте разберемся, как это работает.Интересный факт: недавно ученые выяснили, что впервые люди начали пить пиво в Китае, примерно 9 000 лет назад. В те времена этот напиток не был способом расслабиться, а использовался во время погребальных ритуалов. Подробнее об этом открытии можно почитать, перейдя по ссылке. Но сначала поговорим про генетически модифицированный ячмень.Что такое прорастание растений?Прорастанием называется процесс, который происходит с сельскохозяйственными культурами при высокой влажности. Например, если перед сбором урожая идет дождь, семена начинают прорастать — так называется переход семян из состояния покоя в период активной жизнедеятельности. Это очень сильно портит качество зерен ячменя, который необходим не только для варки пива, но и для производства хлеба и других продуктов питания. Фермеры часто сталкиваются с этой проблемой и до сих пор не знают, как с ней эффективно справляться.Прорастание сельскохозяйственных культур — большая проблема для фермеровИзменение генома растенийО новой технологии защиты ячменя от прорастания было рассказано в издании New Atlas. Группа японских ученых смогла решить эту проблему при помощи инструмента CRISPR, который позволяет редактировать генетические данные. По словам автора научной работы Хироси Хисано (Hiroshi Hisano), ранее они уже имели опыт работы с редактированием генома ячменя. В рамках нового исследования они решили продолжить работу в том же направлении.CRISPR — инструмент для изменения генома животных и растенийВ ходе предыдущих опытов они уже выяснили, что за состояние покоя семян и зерен ячменя отвечают гены qsd1 и qsd2. В новом эксперименте ученые использовали сорт ячменя Golden Promise и применили инструмент CRISPR для создания нескольких генно-модифицированных версий. Оказалось, что при изменении гена qsd1 зерна ячменя снижают чувствительность к влаге, но при этом могут прорастать при посадке в землю. А если повредить или удалить ген qsd2, ячмень полностью перестает реагировать на влагу — этого ученые и добивались.Зерна ячменяПолучается, что авторам научной работы удалось создать ячмень, который полностью защищен от прорастания в случае дождя перед сбором урожая. Это значит, что в будущем генная инженерия позволит фермерам получать зерна высокого качества. На данный момент ученые надеются применить технологию и к другим культурам. Впрочем, ранее исследователям уже удалось повысить урожайность картофеля и риса на целых 50%, а также уменьшить зависимость растений от воды на 25%.Слева проросшие зерна ячменя, справа — генно-модифицированный ячмень, который не может прорастатьЧитайте также: Илон Маск открыл завод в Германии и представил собственное пиво GigabeerКак спасти пиво от исчезновения?Но лично меня смущает то, что ученые решили проблему прорастания, которая возникает при высокой влажности. Но ведь упомянутые в начале статьи ученые говорили, что дефицит пива произойдет из-за жары — про высокую влажность речь не шла. Возможно, в будущем генная инженерия позволит создать ячмень, который не боится жары. Но на данный момент такой сорт еще не создан, но зарубежные издания почему-то говорят о «спасении пива» от глобального потепления.Считается, что в будущем нынешнее пиво стоимостью 4 доллара будет стоить от 6 до 24 долларовСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Тем временем другие группы ученых находят неожиданные свойства пенного напитка. Недавно мой коллега Андрей Жуков написал отличную статью о том, какими полезными свойствами обладает пиво — вот ссылка. Наверное, многие люди будут удивлены тому, что этот напиток может продлевать жизнь и даже помогать похудеть. Не исключено, что вы сможете поспорить с некоторыми пунктами, но утверждения были сделаны учеными. Само собой разумеется, полезный эффект от кофе можно ощутить только при умеренном употреблении.

Источник: hi-news.ru