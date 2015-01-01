Древняя находка показала, что в эпоху неолита ткань делали из коры дуба

Текстиль в каменном веке делали из дубового луба, а не льна, как предполагалось ранееЖизнь людей в эпоха неолита гораздо меньше известна науке, чем в более поздние времена. Она длилась в период с 9500 по 3000 год до нашей эры. Его еще принято называть новокаменным веком. То есть он представляет собой временной промежуток, который является частью каменного века. В этот период люди приручили лошадей и стали употреблять в пищу молоко. Также для неолита характерны каменные шлифованные и просверленные орудия. Именно они лучше всего сохранились до наших дней. Остальные же предметы быта людей ученым удается найти крайне редко. В частности, большой редкостью являются ткани той эпохи. По причине отсутствия информации и минимального количества находок, долгое время считалось, что текстиль в то время выполнялся исключительно изо льна. Но последние исследования изменили представления о материалах для ткачества времен неолита. Как оказалось, люди чаще применяли лубяные волокна, а не льняные. К примеру, из дубовых волокон выполнена нить гребня Вади-Мубарраат, которая была найдена в Израиле и датирована 9500 годом до нашей эры. То же самое касается некоторых других находок эпохи неолита.Что показало исследование древней ткани эпохи неолитаМеждународная группа экспертов по древнему текстилю заинтересовались тканью из Чатал-Хююка (территория современной Турции). Обнаруженные в 1960-х годах во время раскопок образцы являются одними из самых ранних известных примеров ткачества на Ближнем Востоке и в Европе. Их возраст по оценкам ученых составляет 8500-8700 лет. Предыдущие исследования показали, что ткань выполнена из волокон льна.В новом исследовании, результаты которого подробно описаны в журнале Antiquity, ученые использовали сканирующий электронный микроскоп. Для сравнения они взяли образцы льна, а также дубовых волокон двух типов — свежие и специально обугленные. Исследование показало, что образцы древней ткани были выполнены из дубового луба, то есть волокон коры. Таким образом были опровергнуты результаты предыдущих исследований.Чатал-Хююке — древний город, расположенный на территории современной ТурцииСледует отметить, что после предыдущих исследований возникал вопрос — откуда в Чатал-Хююке мог взяться лен для изготовления текстиля, ведь найти его семя ученым до 2010 года не удавалось. А найденное позже семя, как выяснилось, относилось к раннему неолиту. Последнее же исследование дает ответ на этот вопрос — лен попросту не использовали для изготовления тканей.Специалисты считают, что жители Чатал-Хююка не выращивали лен, по крайней мере, не окультуривали его.Как утверждают авторы работы, древесный луб был доступным и практичным для ткачества материалом. В Чатал-Хююке он вообще являлся самой распространенной породой древесины. Его использовали и в качестве топлива, и в качестве материала в самых разных целях. Дерево произрастало в 10 километрах от города. Вполне возможно, что доставляли древесину при помощи местных водных ресурсов. Заготовка луба и древесины осуществлялась весной, когда начиналось активное движение сока по стволу. Это упрощало удаление коры со ствола.Луб — средняя часть коры, по которой транспортируется древесный сокКак изготавливали ткань из дуба в каменном векеМногие найденные в Чатал-Хююке текстильные изделия, среди которых циновки и веревки, сохранились до наших дней благодаря тому, что широко применялись в погребальных обрядах. Тканями оборачивали тела усопших, циновки стелили на пол, а корзины использовали в качестве гробов для младенцев.В Чатал-Хююке не использовали отдельные места для захоронений. Вместо этого трупы укладывали под полами жилых домов. Многие находки сохранились лишь благодаря тому, что во время пожаров они обугливались под полами.Благодаря обугливанию захоронений, исследователям удалось выяснить, что в те времена не пряли нити, а просто скручивали их. Весь текстиль изготавливался путем плетения или вязания, то есть ткацкий станок еще не использовался. К слову, еще одна, великолепно сохранившаяся находка периода неолита — ледяная мумия Этци, о которой я не так давно рассказывал.Напоследок отмечу, что новое исследование, которое показало широкое применение дубовых волокон для изготовления тканей и веревок, ставит под сомнение озвученный ранее период, когда древние люди стали использовать лен для текстиля, и в связи с этим окультурили растение. Очевидно, для уточнения этой информации необходимы новые исследования. Как только они будут проведены, мы обязательно о них сообщим на нашем Яндекс.Дзен-канале.

Источник: hi-news.ru