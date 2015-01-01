Храм женщины-фараона раскрывает секреты древнего искусства Египта

Исследование храма фараона Хатшепсут позволило лучше понять как работали скульпторы в древнем ЕгиптеУ древних египтян, как известно, была особая любовь к искусству. Живопись и скульптура зародились в нильской долине порядка 5000 лет назад и просуществовало до 300 года нашей эры. Древнеегипетское искусство неоднородно, так как многократно претерпевало изменения, что не удивительно, учитывая его многовековую историю. В какой-то период времени работы живописцев и скульпторов древнего Египта имели даже много общего с искусством эпохи возрождения. К такому выводу пришли эксперты в результате исследования храма женщины-фараона. Мастера при украшении храма не работали в одиночку, а создавали скульптуры группами. Наиболее опытные и талантливые из них руководили процессом. Изучение штрихов авторов работ того времени является для египтологии новым направлением. Оно позволяет оценить те ресурсы, которые древние египтяне вкладывали в свое искусство.Как древние египтяне создавали скульптурыЕгиптологи во все времена уделяли больше внимания письменности древнего Египта, а работам художников и скульпторов не придают особого значения. Гробницы и украшения храмов рассматриваются исключительно как источники новой информации о древнеегипетской культуре и религии. Ученые, к примеру, раскрыли секрет передвижения древнеегипетских статуй, но сами статуи как предмет искусства такого интереса не вызывают. Но работы древнеегипетских мастеров сами по себе, как считают археологи из Варшавского университета, заслуживают не меньшего внимания.Как отмечают эксперты, художники в египетском обществе занимали высокое положение. Кроме того, следует понимать, что во времена, когда большинство людей были безграмотными, картины и рельефы имели гораздо большее значение, чем даже письменность. Но, к сожалению, в древнем Египте не было традиции подписывать свои работы. Поэтому об отдельных личностях художников и скульпторов того времени мало что известно, как и о методах их работы.Хатшепсут считается самой успешной женщиной-фараоном в древнем ЕгиптеТем не менее, авторы исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Antiquity, решили исправить ситуацию и изучить древнеегипетские культуры с точки зрения искусства. Для этого археологи изучили украшения храма Хатшепсут, женщины фараона, которая правила в период с 1478 г. до нашей эры по 1458 год до нашей эры. Она была одной из немногих правителей древнего Египта женского пола. Храм, который был построен в ее честь, имеет размеры 273 на 105 метров. Он был построен 3500 лет назад в Дейр-эль-Бахари.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канал, на котором мы подготовили для вас еще больше интересной информацииВ помещении площадью 70 квадратных метров, которое принято называть часовней, находятся две стены длиной 13 метров, на которых высечена процессия подношения. Мужчины несут сидящей Хатшепсут снопы пшеницы, корзины с птицей и всевозможные вкусности. В общей сложности на стенах изображено около 200 фигур.Исследователи более пяти лет изучали украшение стен храма ХатшепсутЧтобы изучить их, авторы работы с 2006 по 2013 год провели сотни часов, внимательно исследуя стены и перерисовывая резьбы в масштабе 1:1. В результате ученым удалось обнаружить множество мелких деталей, на которые ранее не обращали внимания. К примеру, были выявлены многочисленные неуклюжие удары долота, и последующие за ними исправления ошибок. Так как на стенах присутствовало множество повторяющихся деталей, исследователи могли сравнить качество их исполнения.“Нам пришлось повторить процесс, проделанный резчиками, нарисовать все их линии, продублировать их шаги” — говорит археолог из Варшавского университета Анастасия Ступко-Любчинская.Постепенно ученые стали замечать, что некоторые фигуры выполнены заметно хуже остальных — ноги и туловище имели небрежно очерченные края. Для формирования отдельных деталей, таких как кудри волос, выполнялось большое количество ударов резцом. В то же время рядом находились фигуры, которые не имели таких недостатков. Их мелкие детали были мастерски выполнены двумя-тремя ударами долота.Ученые обнаружили, что качество фигур сильно отличалосьКроме того, авторам исследования удалось выяснить, что работа над созданием скульптур велась коллективно. Причем над одной скульптурой могли работать сразу несколько скульпторов.“Парик мог быть выполнен ужасно, а лицо на той же фигуре — идеально. Возможно, в конце пришли мастера, которые заканчивали работу” — говорит Анастасия Ступко-Любчинская.Различия в деталях говорит о работе разных мастеров над украшением стенЧто общего, между древнеегипетскими скульптурами и искусством эпохи возрожденияКак отмечают исследователи, следы того, что опытные мастера устраняли ошибки новичков, говорят о том, что даже храм фараона был местом для обучения “школьников”. Это напоминает ситуацию в эпоху Возрождения, где мастер выполнял лишь самые сложные задачи. При этом созданием второстепенных персонажей и подготовительной работой занимались стажеры.“Это исследование действительно расширяет наше понимание того, как работали эти древние художники” — говорит Габриэле Пике, египтолог из музея Райсс-Энгельхорн в Мангейме.Как отмечают исследователи, длительное изучение работ древнеегипетстких мастеров даже заставило испытывать к ним сочувствие — “Когда кто-то допустил ошибку, можно почувствовать, что это были нормальные люди, такие как мы, которые могли быть уставшими, голодными или больными”. Напоследок напомню, что недавно ученым также удалось расшифровать египетскую книгу мертвых, о чем мы рассказывали ранее.

Источник: hi-news.ru