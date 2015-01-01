Что происходит с организмом человека после укуса скорпиона?

Толстохвостый скорпион, который угрожает жителям ЕгиптаВ первой половине ноября 2021 года на Египет обрушилась сильная гроза с ливнями и градом. Тяжелые капли дождя повредили норы ядовитых скорпионов, после чего они в панике разбежались и оказались прямо в местах жительства людей. По данным министерства здравоохранения Египта, от укусов скорпионов пострадало примерно 500 человек, причем трое из них погибли. Пострадавших лечили при помощи противоядий — жертв было настолько много, что руководству пришлось вызвать на работу даже врачей, которые находились в отпуске. Особенную опасность для египтян представляют толстохвостые скорпионы (Androctonus crassicauda). Эта новость стала хорошим поводом для того, чтобы рассказать, как яд скорпионов воздействует на организм людей.Кто такие толстохвостые скорпионы?На данный момент науке известно о существовании 1750 видов скорпионов, но среди них есть только 25 разновидностей со смертельно опасным для людей ядом. Самую большую опасность представляют толстохвостые скорпионы, которые обитают на территории Саудовской Аравии, Египта и других пустынных мест с жарким климатом. Свое название crassicauda они получили из латинских слов «crassus» и «cauda», что вместе можно перевести как «толстый хвост». Как можно понять, они обладают большим хвостом, которая именуется метасомой.Толстохвостый скорпион с другого ракурсаИнтересный факт: если говорить в целом, скорпионы обитают во всех странах с теплым климатом. На территории России их можно встретить в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии.Тело толстохвостых скорпионов может быть окрашено в разные цвета, начиная от светло-коричневого и заканчивая полностью черным. Длина туловища достигает 10 сантиметров, но не учитывая хвоста — он у них тоже достаточно длинный. В нем находится железа, которая вырабатывает губительный для людей яд. В его составе содержатся вещества, которые приводят к тяжелому отравлению. Укусы толстохвостых скорпионов особенно опасны для детей, пожилых людей и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Черный скорпион в террариумеЧитайте также: Ученые сделают лекарство от коронавируса из яда скорпионовОпасность яда скорпионов для людейОтравление при укусе скорпиона принято называть скорпионизмом. Как правило, скорпионы жалят людей во время полевых работ, или заползая им в обувь. Если верить статистике, каждый год скорпионы жалят около 1,2 миллиона человек. Более 3000 случаев укуса оказываются смертельными.Скорпионизм — это отравление при укусе скорпионаЯд скорпионов накапливается в хвосте, а именно в грушевидном членике — тельсоне, который имеет загнутую вверх иглой. В яде содержатся вещества, которые разрушают нервную и сердечно-сосудистую систему человека. Как и у многих пауков и других ядовитых созданий, большую опасность представляют нейротоксины. Они проникают в нервные клетки, которые предназначены для переноса информации из мозга в органы и наоборот.Жало скорпиона под микроскопом по сравнению с медицинской иглойПри укусе скорпиона человек обычно испытывает лишь небольшую боль от укола. После этого боль начинает усиливаться — в это время яд проникает в кровь и вызывает перевозбуждение нервной системы. Человек начинает испытывать беспокойство, которое является последствием сильной головной боли, тошноты, рвоты, ухудшения координации движений и других неприятных симптомов. При этом место укуса опухает, чешется и болит.Строение скорпионаУкусы черных скорпионов отличаются тем, что почти сразу же вызывают сильную и жгучую боль. Время от времени она утихает, но потом снова становится нестерпимой. Спустя полчаса после укуса, у жертвы появляются боли в области языка и десен. Также нередки судороги отдельных групп мышц и даже такие ужасные признаки, как выделение из глаз гнойной жидкости. Если вовремя не оказать человеку медицинскую помощь, он может погибнуть от удушья.В мире много ядовитых скорпионов, но в большинстве случаев ужаленных людей можно спастиЕсли хотите обсудить новости высоких технологий, вступайте в наш Telegram-чат. Будем вам рады!Стоит отметить, что в мире существуют животные, которые способны пережить укусы десятков скорпионов. Речь идет о бразильских жабах (Rhinella icterica), которые на протяжении многих лет позади скорпионов и тем самым спасали людей от ядовитых созданий. Они приносят человечеству большую пользу, но сами люди не особо их любят — жители Бразилии отпугивают их солью и другими химическими веществами. Подробнее о крошечных спасателях от скорпионов можно почитать в этом материале.

Источник: hi-news.ru