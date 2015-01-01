Почему невкусная еда нам кажется вкусной, когда мы голодные

Во время голода у нас меняются вкусовые предпочтенияНаверняка многие из вас слышали анекдот про кота и гречку, когда кот подходит к своей миске, и недовольно произносит — “фу, гречка”, после чего уходит. На второй день ситуация повторяется. На третий день, подойдя к своей миске, кот говорит — ”Вау, гречечка!”, и начинает ее жадно есть. В этой шутке есть доля истины — голодному человеку невкусная еда может показаться вкуснее, чем гастрономические изыски сытому. За пищевое поведение отвечает сложная система, которая включает в себя несколько нервных центров в голове и гормоны. Ключевую роль в чувстве голода играет гипоталамус и гормон Agouti-related protein (AgRP), синтезируемый некоторыми нейронами гипоталамуса. Это вещество, по сути, позволяет мозгу управлять энергетическим запасом в организме. Оно вызывает аппетит и подавляет обмен веществ. Кроме того, AgRP и нейроны, которые синтезируют этот гормон, влияют на наши вкусовые предпочтения, когда мы испытываем голод. Причем, как утверждают японские ученые, когда мы голодны, даже горечь, если она присутствует в пище, не портит впечатление о ней.Как гипоталамус влияет на вкусовые предпочтенияУченых Токийского университета, а также некоторых других японских научных центров, заинтересовал вопрос, как именно гипоталамус влияет на восприятие еды во время голода. Чтобы выяснить это, группа ученых провела эксперименты на мышах. Животных вначале держали голодными, а подом давали им еду с разными вкусами. Голодные грызуны больше всего предпочитали сладкую пишу, и не обращали внимание на наличие горечи. Затем исследователи искусственно стимулировали нейроны в гипоталамусе, которые отвечают за синтез нейропептида AgRP. Это позволило им определить два нейронных пути.Голод вызвал у мышей желание есть сладкую пищу«Мы выборочно активировали у мышей нейроны, экспрессирующие AgRP, используя хемогенетические и оптогенетические методы, чтобы увидеть, влияют ли они на изменение вкусов, наблюдаемое в условиях голодания» — говорит ведущий автор исследование Оу Фу.После активации нейронов, экспрессирующих AgRP, они влияли на нижестоящие нейроны в латеральном гипоталамусе. Те в свою очередь модулировали вкусовые предпочтения мышей двумя разными путями. Как отмечают авторы исследования в своей статье, которая была опубликована в журнале Nature Communications, глутаматные нейроны, выступающие в боковую перегородку, увеличивали желание есть сладкое, а те, которые выступают в боковую габенулу, притупляли чувствительность к горькому вкусу.Почему во время голода меняются вкусовые предпочтенияТяга к сладкому во время голода имеет простое логическое объяснение. Как я сказал выше, гормон отвечает за запасы энергии в организме. Следовательно, когда мы голодны, у гипоталамуса стоит задача как можно быстрее пополнить недостающие запасы. Быстрее всего их можно получить из сладкого. К тому же сладкие продукты содержат наибольшее количество калорий. Наверняка вы испытывали на себе желание съесть что-либо сладкое, когда урчит в животе.Желание съесть сладкое во время голода объясняется необходимостью организма быстро пополнить запасы энергииВ то же время, когда ничего сладкого нет, в условии недостатка энергетических запасов не время быть привередливым к продуктам. Поэтому притупляется восприимчивость к горечи. Горечь делает продукт невкусным по понятным причинам — практически все природные токсины имеют горьковатый вкус. Таким образом организм предотвращает потребление некачественного продукта. Однако с токсином организм часто может справиться, а вот длительный голод всегда приводит к смерти. Поэтому горькие продукты перестают во время голода вызывать отвращение.Известно, что при заболеваниях, касающихся обмена веществ, зачастую меняются вкусовые предпочтения человека. К примеру, диабетикам обычно особенно сильно хочется сладкого. Вероятно, причина заключается в повышенной активности нейронов. В таком случае их подавление позволит избавиться от тяги к сладкому. Не исключено, что изменение пищевых привычек повлечет за собой и улучшение обмена веществ. К слову, не так давно я рассказывал, что в обмене веществ принимает участия та часть мозга, которую раньше ученые связывали исключительно с памятью. Это открытие также может помочь в будущем нормализовать метаболизм у людей с диабетом второго типа.Подавление нейронов, вызывающих тягу к сладкому, может помочь в борьбе с лишним весомКроме того, тяга к сладкому обычно наблюдается у людей с ожирением. Вполне возможно, что снижение активности нейронов, выявленных японскими учеными, позволит лечить ожирение. Поэтому ученые планируют в ближайшее время провести дополнительное исследование, о результатах которого мы сообщим на нашем Яндекс.Дзен-канал. Напоследок отмечу, что голод влияет не только на вкусовые предпочтения, но и принимаемые нами решения, о чем вы можете почитать здесь.

Источник: hi-news.ru