Ученые нашли быстрый способ поиска древних кратеров, спрятанных под Землей

На поверхности Земли много кратеров, просто мы их не видимВ момент столкновения с земной атмосферой, астероиды и другие космические объекты движутся со скоростью до 72 километров в секунду. Но впоследствии они сталкиваются с невообразимым количеством молекул воздуха и постепенно теряют скорость. Несмотря на это, после непосредственного столкновения с поверхностью Земли, они оставляют после себя огромные кратеры. Некоторые из них ученые легко могут обнаружить даже без специального оборудования. Но древние кратеры на данный момент замаскированы слоями грязи или разрушены природными явлениями вроде ураганов, оползней и так далее. Чтобы найти скрытые кратеры, исследователям приходится искать конусы разрушения — разломы, которые появились в результате падения космических объектов. Недавно американские ученые нашли более простой способ их обнаружения.Интересный факт: самым большим кратером на Земле считается Вредефорт. Он расположен в 120 километрах от города Йоханнесбург (ЮАР) и обладает диаметром около 300 километров. Крупнее него может быть только кратер Земли Уилкса в Антарктиде, однако он плохо изучен и с уверенностью о его рекордной величине на данный момент говорить рано.Кратер ВредефортКак астероиды меняют Землю?О новом методе поиска древних кратеров было рассказано в научном издании Science Alert. В ходе изучения образованного в горах Сангре-де-Кристо (штат Нью-Мехико) кратера Санта Фе ученые обнаружили, что окружающие его горные породы имеют уровень магнетизма всего лишь около 0,1%. Это очень странное явление, потому что обычно горы имеют до 3% естественной намагниченности. Получается, что упавшие на землю космические объекты каким-то образом лишают горные породы магнитных свойств?Конусы разрушения кратера Санта ФеМагнетизм — это свойство объектов притягивать к себе железные и стальные объекты. Горные породы обладают этой особенностью потому, что в них всегда содержится какое-то количество магнетита, гематита и ряда других минералов с магнитными свойствами.Магнетизм горных породПричина исчезновения магнетизма была найдена довольно быстро. По словам геолога Гюнтера Клетецка (Gunther Kletetschka), магнитные свойства свелись к минимуму из-за плазмы, которая образуется при падении на Землю космических объектов. Плазмой принято называть ионизированный газ, который содержит в себе свободные электроны и положительные и отрицательные ионы. Они взаимодействуют с электронами в атомах горных пород и тем самым лишают их магнитных свойств. В ходе дальнейшего изучения ученые выяснили, что после падения крупного объекта у горных пород нет никаких шансов на восстановление магнетизма.При падении метеорита образуется плазма, которая лишает горные породы магнетизмаТаким образом получается, что изучая уровень магнетизма горных пород, можно находить места падения древних метеоритов. Если горная порода лишена магнитных свойств — значит, когда-то давно в это место падал астероид или другой космический объект. Если начать активно применять этот способ на практике, не нужно будет искать даже конусы разрушения. Также ученые могут получить возможность узнавать точные размеры древних метеоритов, что на данный момент занимает очень много времени. Вдобавок ко всему этому, исследователи смогут лучше понимать физику ударов метеоритов.Читайте также: Куда пропадают упавшие на Землю метеориты и как их найти?Особенности кратера Санта-ФеЧто касается кратера Санта-Фе, он был обнаружен в 2005 году. По мнению ученых, на данный момент ему примерно 1,2 миллиарда лет. Участок падения космического объекта состоит из видных невооруженным взглядом конусов разрушения — они представляют собой участки породы с необычным чертами разломов. Такие геологические структуры образуются только при воздействии ударной волны от быстро движущегося объекта. Так что кратер точно образовался в результате падения астероида.Видео об особенностях кратера Санта-ФеСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Кратеры исчезают не только с поверхности Земли. Это явление происходит и на Луне, причем миллионы лет назад углубления стирались за очень короткое время. Дело в том, что раньше поверхность Луны мыла покрыта магмой — расплавленной массой из недр космического объекта. На данный момент ученым известно о существовании 109 000 лунных кратеров, но на самом деле их было гораздо больше. Подробнее об этом можно почитать в моем недавнем материале.

Источник: hi-news.ru