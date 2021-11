Могут ли дети плакать, находясь в утробе матери?

Находясь в утробе матери, дети испускают «гештальт-крики»Примерно с четырнадцатой недели беременности будущие мамы начинают чувствовать, как их ребенок пинается в животе. Также плод иногда переворачивается и даже икает — это происходит, когда малыш случайно глотает окружающую его жидкость. Матери ощущают икоту ребенка как ритмичные сокращения в животе. Исходя из всего этого возникает вопрос — а могут ли находящиеся в утробе дети плакать? Утолить свою жажду знаний можно посмотрев видео, сделанные на аппарат УЗИ. В 2015 году ученые заглянули внутрь матки, чтобы проследить за движениями ребенка, и действительно заметили нечто, похожее на плач. Движения начались после стимуляции плода при помощи вибрации, то есть врачи намеренно напугали ребенка, чтобы он заплакал. Но действительно ли это плач, или что-то другое?Плач детей в утробе материПо данным научного издания Science Alert, видео с плачущим в утробе матери ребенком было опубликовано в журнале Archives of Disease in Childhood – Fetal and Neonatal Edition в далеком 2005 году. После стимуляции при помощи вибрации, ученые приложили к животу беременной женщины аппарат УЗИ и заметили, что малыш широко раскрыл рот. При этом он запрокинул голову назад и испустил три глубоких выдоха. Вдобавок к этому, врачи заметили дрожание подбородка — это явный признак плача. Такая реакция на стимуляцию была замечена у 10 плодов, что является 6% от общего числа изученных младенцев.Плач ребенка в утробе материВ итоге можно сказать, что дети в утробе матери действительно могут плакать. Но это не плачь в привычном нам виде.По словам психолога Нади Рейссланд (Nadja Reissland), обычно люди подразумевают под плачем членораздельные крики, которые выражают сильное чувство или эмоцию. Находясь в утробе матери, дети не могут сделать глубокий вдох и заставить воздух вибрировать своими голосовыми связками. Так что малыши не могут плакать в привычном нам виде.Расположение передней грудной стенки и подбородка во время плачаЧто такое «гештальт-крики»?В 2011 году Надя Рейссланд и ее коллеги изучили выражения лица, которые возникают у детей при внутриутробном «плаче» и рассказали о своих наблюдениях в научном журнале PLOS One. Мимику плачущих детей они назвали «гештальт-криками». Они считают, что наблюдаемое явление может быть предшественником выражений лица, которые появляются у младенцев сразу же после рождения. Они могут развиваться на 24-35 неделе беременности, причем чем больше срок — тем сложнее гримасы.Мимика плачущих в утробе детей называется «гештальт-криками»В то время как пинки и икота ярко дают о себе знать, беременным женщинам плач ребенка в животе никак не ощущается. Если говорить по-простому, гримасничая в утробе, ребенок тренируется плачу после рождения. Связаны ли «гештальт-крики» с ощущаемой малышами болью или другим дискомфортом, ученые на данный момент не знают. При этом важно отметить, что это явление возникает не только при стимуляции живота — в ходе исследования 2011 года бесшумные крики возникали даже в спокойном положении.Читайте также: О чем плачут дети? Новый переводчик поможет понятьПочему дети плачут при рождении?Крики ребенка при рождении связаны с тем, что ему нужно впервые самостоятельно дышать. До рождения малыш получает все необходимое из тела матери — питание происходит через плаценту и пуповину. После появления на свет он делает свой первый вдох, что приводит к сокращению грудной клетки и наполнению легких воздухом. Из-за того, что мышцы грудной клетки сокращаются все разом, возникает ужасная боль, которая и является причиной крика. К счастью, во время крика вырабатываются обезболивающие вещества, которые действуют практически моментально.Плач — единственное средство общения младенцев с окружающим миромПосле рождения и до годовалого возраста дети плачут потому, что это единственный способ сообщить окружающим о дискомфорте. Иногда они просто неудобно лежат или хотят есть, но в некоторых случаях крики сигнализируют о боли — в этом случае успокоить ребенка простым укачиванием на руках не получится и нужно обращаться к врачу. С возрастом плач так же может сигнализировать о дискомфорте, но в некоторых случаях дети просто начинают манипулировать взрослыми.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!На нашем сайте есть много статей, которые посвящены детям. Например, недавно я рассказывал о том, почему дети не любят овощи — у ученых есть этому объяснение и способ сделать зелень более привлекательным для детей. Также рекомендую почитать статью моей коллеги Любови Соковиковой о том, почему дети воспринимают голосовых ассистентов как живых существ. Вот ссылка.

