Британские ученые подтвердили эффективность растительного препарата против COVID-19

Ученые нашли препарат, эффективный против коронавируса. Он выполнен на растительной основе.Первоначальный успех массовой вакцинации против COVID-19 был омрачен постоянным появлением новых штаммов SARS-CoV-2. Да, частично удалось смягчить тяжелые последствия COVID-19. Однако вирус постепенно становился более заразным и даже более устойчивым к вакцинам. После недавнего исследования, которое показало большое количество так называемых “прорывных инфекций” у полностью вакцинированных людей, стало понятно, что одними лишь вакцинами пандемию не остановить. Поэтому ученые во всем мире активно занялись поисками и созданием противовирусных лекарственных препаратов. Некоторые уже даже заявили о некотором успехе. Так в начале года сотрудники Ноттингемского университетами совместно с китайскими коллегами заявили, что нашли препарат против коронавируса. Его эффективность на днях была доказана повторно. Причем авторы исследования заявляют об эффективности препарата даже против наиболее агрессивного на сегодняшний день штамма Дельта.Растительный препарат против коронавируса действует после первого приемаВ начале 2021 года в издании Viruses появилась статья, подготовленная совместно британскими и китайскими учеными. В ней говорилось, что препарат тапсигаргин способен бороться с SARS-CoV-2. По утверждению ученых, он предотвращает репликацию вируса. Причем действует на протяжение 48 часов даже после однократного приема.Данный препарат, выполненный на растительной основе, был известен давно. Его действующее вещество содержится в зонтичном растении Thapsia gargantea. Принцип препарата заключается в первую очередь в стимуляции врожденного противовирусного иммунитета против трех типов вирусов — это простудные коронавирусы, вирус гриппа А, а также респираторно-синцитиальный вирус (RSV). Кроме того, тапсигаргин известен как противоопухолевое средство.Препарат от коронавируса выполнен на основе растения Thapsia garganteaУченые использовали для исследования препарата клеточные культуры, а также проверяли его эффективность на животных. Как утверждают авторы работы, препарат показал положительный результат как в качестве профилактического средства от COVID-19, так и в качестве терапевтического средства, так как отлично блокирует репликацию SARS-CoV-2 в иммортализованных или первичных клетках человека. Причем, его эффективность была даже значительно выше, чем у других известных препаратов, таких как ремдесивир и рибавирина.Среди плюсов препарата ученые отмечают, что он не утрачивает терапевтические свойства в кислой среде, которая содержится в желудке. Соответственно, его можно применять перорально. Безопасность при этом сомнений не вызывает, так как она проверялась в процессе исследования его противоопухолевых свойств при терапии рака простаты.Растительный препарат от коронавируса можно будет принимать пероральноТапсигаргин — эффективное лекарство против штамма Дельта?У исследователей оставался вопрос — как тапсигаргин действует на агрессивные штаммы коронавируса, такие как дельта? Особенность этого варианта заключается в высокой способности размножению в клетках. Чтобы ответить на поставленный вопрос, учеными было проведено новое исследование, которое тоже показало положительный результат, о чем сообщает издание Virulence.Тапсигаргин оказался не менее эффективным при лечении новых штаммов коронавируса, включая дельту. В процессе испытаний на клеточных культурах и животных одна доза препарата блокировала все три варианта коронавируса — альфа, бета и дельта. Более того, препарат показал эффективность при заражении одновременно несколькими штаммами. Отмечу, что коинфекция опасна повышенным количеством вирусных частиц.Исследование показало, что тапсигаргин эффективен против новых вариантов коронавирусаПричем авторы исследования утверждают, что тапсигаргин можно использовать как комплексный препарат против гриппа и COVID-19, то есть теоретически его можно было бы использовать в случае возникновения твиндемии, угроза которой нависла над человечеством, о чем я рассказывал ранее.Основное отличие от других препаратов заключается в том, что он не только предотвращает репликацию (размножение) вируса, но и является эффективным средством, активирующим природный иммунитет. Как показало исследование, для полного выздоровления, то есть полного уничтожения вирусов, иногда достаточно даже совсем небольших доз препарата.Однако окончательные выводы делать еще рано. Не стоит забывать, что исследования еще не проводились на людях. Поэтому нельзя утверждать на 100% о его эффективности. И уж тем более не стоит заниматься самолечением и самостоятельно принимать препарат без назначения врача. Если в будущем эффективность и безопасность данного лекарственного средства будет доказана клиническими испытаниями, мы вам сразу об этом сообщим на нашем Яндекс.Дзен-канале.

Источник: hi-news.ru