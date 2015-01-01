Китай хочет полететь на Марс раньше, чем США

Китай хочет обогнать США в космической гонке, и у него есть неплохие шансыНесколько лет назад бывший президент США Дональд Трамп дал приказ осуществить полет людей на Марс в 2033 году. Выполнением этой задачи, конечно же, должно заняться космическое агентство NASA — для этого инженеры даже готовы создать ракету с ядерным двигателем. Многие эксперты считают, что агентство не сможет уложиться в срок и остаться позади своих конкурентов. Одним из них является Китай, который недавно объявил о своем намерении обогнать США и стать одной из первых держав, которые побывают на Красной планете. Если посмотреть на все нынешние проблемы NASA и вспомнить недавние успехи Китайского национального космического управления (CNSA), в это очень даже охотно верится.Когда NASA отправит людей на Марс?Как и говорилось в начале статьи, агентство NASA планирует отправить астронавтов на Марс в 2033 году. Для этого ему нужно построить ракету и космический корабль, который способен преодолеть 55 миллионов километров. Он должен быть хорошо защищен от космической радиации, о вредности которой я упоминал в этой статье. Также необходимы надежные скафандры, продукты питания с большим сроком годности или хотя бы технологии для их изготовления на Марсе. Ну и конечно же, NASA должно точно понимать, что именно астронавты будут делать на чужой планете и как они вернутся обратно.Перед полетом на Марс необходимо создать ракету, космический корабль и проделать еще много другой работыВ книге «Миссия на Марс: новая эра открытий марсоходов и космических кораблей на Красной планете» геолога Ларри Крамплера (Larry Crumpler) говорится, что агентство NASA вряд ли сможет отправить людей на Марс в 2033 году. В качестве аргумента приводится отчет Института оборонного анализа за 2019 год, в котором говорится, что пилотируемая миссия на Красную планету в 2033 году невозможна даже при наличии мощного финансирования и максимально быстрой сборки необходимых летательных аппаратов.Согласно отчету, вероятнее всего, агентство NASA отправит людей на Марс в 2035 году. И это при условии, что годовой бюджет будет увеличен. А если денег будет не хватать, начало миссии может затянуться вплоть до 2039 года.По данным издания Express News, агентство NASA уже сейчас испытывает большие проблемы с финансированием. Перед отправкой людей на Марс агентство должно осуществить пилотируемую миссию на Луну в рамках программы «Артемида». Запуск миссии был запланирован на 2024 год, но это событие уже перенесли на лето 2025 года из-за ряда проблем. Самой главной из них является задержка поставок скафандров xEMU для пребывания на Луне. Также запуску мешают пандемия коронавируса, мешающие разработке ракеты Space Launch System ураганы и недостаточное финансирование.Сегодня NASA затрудняется даже с отправкой людей на Луну. О каком Марсе вообще может идти речь?Читайте также: Сколько миллиардов долларов стоит возвращение людей на Луну?Китай хочет отправить людей на МарсКитайское космическое агентство хочет отправить людей на Марс в 2033 году, в рамках программы Space Race 2.0. Если учесть, что американская миссия может затянуться, Китай действительно в силах обогнать США. Преимущество заключается в том, что власти готовы обеспечить миссию всеми необходимыми деньгами. При этом китайское космическое агентство не настолько загружено миссиями, как NASA. Конечно, Китай занимается разработкой спутников для спасения Земли от астероидов и другими проектами, но у нее все равно должно быть больше времени, чтобы сконцентрировать внимание на будущем полете на Марс.Как вы думаете, сможет ли Китай обогнать США? Свое мнение пишите в комментариях или нашем Telegram-чатеВажно отметить, что запланированный на 2033 год полет будет только началом. Китай намерен отправить людей на Марс в 2035, 2037, 2041 и 2043 годах. Чем именно будут заниматься исследователи, на данный момент неизвестно.Первый шаг в освоении Марса китайские ученые сделали в мае 2021 года. Именно тогда они успешно высадили свой первый марсоход «Тяньвэнь-1». Он займется созданием подробной карты планеты, изучением характеристик ее поверхности и распределения на ней водяного льда. Также ученым интересно узнать больше сведений об атмосфере Марса — для этого есть все необходимые инструменты. Подробнее о целях миссии китайского марсохода, его особенностях и сведениями о процессе посадки вы можете узнать в этом материале.

Источник: hi-news.ru