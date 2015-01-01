Вакцинированные распространяют COVID-19 так же, как не вакцинированные
Исследования ученых показывают, что вакцинация не мешает распространению корнавируса
Вакцины против к COVID-19 существенно снижают риск тяжелого течения болезни и летального исхода. Однако с момента их появления периодически возникают споры о распространении вакцинированными людьми вируса SARS-CoV-2. Как известно, вакцины не защищают на 100% от инфицирования. В то же время во многих странах для вакцинированных людей предусмотрены послабления ограничительных мер — им разрешается проезд в общественном транспорте, открыт доступ в заведения, которые закрыты для не привитых и т.д. Но в последнее время от медиков и ученых поступает все больше данных о том, что вакцинированные люди распространяют инфекцию так же, как и не привитые. Чтобы выяснить насколько эта информация соответствует действительности, американские ученые провели эксперимент в одной из тюрем Техаса.
Как коронавирус распространяется среди вакцинированных
С середины 2021 года по планете стал распространяться самый опасный вариант коронавируса Дельта. В том числе он вызвал волну заболеваний в США. Ученые при этом стали обращать внимание на то, что в многолюдных коллективах возникали вспышки заболеваемости как среди не вакцинированных людей, так и тех, кто получил две дозы вакцины. В частности, аналогичная ситуация отмечалась в федеральной тюрьме в Техасе, где общее количество заражений составило 74%.
После вакцинации сохраняется высокий риск заражения коронавирусом
Среди не привитых заключенных количество заражений составило 93%, а среди вакцинированных — 70%. Чтобы выяснить степень заразности пациентов обеих групп, то есть вакцинированных и не вакцинированных людей, эксперты из Центров по контролю и профилактике заболеваний при поддержке Федерального бюро тюрем США провели исследование, ознакомиться с подробностями которого можно на сервисе препринтов medRxiv.
Авторы работы брали мазки из носа и средней носовой раковины. Эти участки тела были выбраны для взятия мазков не с проста, так как именно из носоглотки при кашле, чихании и разговоре вирусы вылетают в окружающее пространство и заражают здоровых людей. Чтобы выяснить как долго вирусы живут на слизистой у вакцинированных и не вакцинированных людей, тесты производились ежедневно.
Коронавирус живет на слизистой привитых и не привитых людей одинаково долго
Сдать мазки согласились 95 человек, зараженных вирусом SARS-CoV-2. Среди добровольцев 78 человек, то есть 82%, были полностью вакцинированы. Еще 15 человек, то есть 16% участников эксперимента, были не вакцинированы. Один человек был вакцинирован частично. Большинство участников эксперимента были привиты вакциной Pfizer — около 73 процентов, также 18 процентов привитых получили вакцину Moderna, и еще 9 процентов вакцину Janssen.
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Результаты теста показали, что вирусы на слизистой оболочке живут 13 дней как у вакцинированных, так и тех, кто не привился. Результат отличился только у тех, кто переболел ранее коронавирусом — у них вирус в носоглотке жил не более 10 дней. При этом не имело значения, были они привиты или нет.
Дальнейшие исследования показали, что нет статистической разницы в степени заразности между вакцинированными пациентами и теми, кто не сделал ни одной прививки. Таким образом, результаты исследования показали, что вакцинация не влияет на распространение вируса. Единственное, привитые люди все же немного реже заражаются. В данном исследовании эта разница составила 23 процента.
Использование QR-кодов и сертификатов не имеет смысла, так как вакцинированные люди могут распространять коронавирус так же, как и не вакцинироанные
Внедрение QR-кодов не остановит пандемию коронавируса?
В последнее время все большее распространение получают QR-коды, которые позволяют государствам отличать привитых граждан и от не привитых. Как я сказал выше, это делается, чтобы смягчить ограничения для людей, которые сделали две вакцины. Однако данное исследование, как и некоторые другие, показывают, что подобное разделение общества практически лишено смысла. В частности, эту информацию подтверждает журнал The Lancet.
В Массачусетсе в июле нынешнего годы было зафиксировано 469 новых случаев заражения. При этом 346 случаев, то есть 74 процента, возникли у людей, которые получили две вакцины.
Ограничительные меры для всех людей должны быть одинаковыми
Таким образом, чтобы остановить пандемию, ограничительные меры необходимо абсолютно всем, независимо от наличия или отсутствия прививки. Задача вакцинации сводится лишь к снижению уровня смертности. Правда, новый штамм коронавируса Омикрон, как я рассказывал ранее, может вообще свести на нет весь положительный эффект от прививок. В таком случае придется ждать появления новых вакцин и проходить вакцинацию заново.
Источник: hi-news.ru
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