Вакцинированные распространяют COVID-19 так же, как не вакцинированные

Исследования ученых показывают, что вакцинация не мешает распространению корнавирусаВакцины против к COVID-19 существенно снижают риск тяжелого течения болезни и летального исхода. Однако с момента их появления периодически возникают споры о распространении вакцинированными людьми вируса SARS-CoV-2. Как известно, вакцины не защищают на 100% от инфицирования. В то же время во многих странах для вакцинированных людей предусмотрены послабления ограничительных мер — им разрешается проезд в общественном транспорте, открыт доступ в заведения, которые закрыты для не привитых и т.д. Но в последнее время от медиков и ученых поступает все больше данных о том, что вакцинированные люди распространяют инфекцию так же, как и не привитые. Чтобы выяснить насколько эта информация соответствует действительности, американские ученые провели эксперимент в одной из тюрем Техаса.Как коронавирус распространяется среди вакцинированныхС середины 2021 года по планете стал распространяться самый опасный вариант коронавируса Дельта. В том числе он вызвал волну заболеваний в США. Ученые при этом стали обращать внимание на то, что в многолюдных коллективах возникали вспышки заболеваемости как среди не вакцинированных людей, так и тех, кто получил две дозы вакцины. В частности, аналогичная ситуация отмечалась в федеральной тюрьме в Техасе, где общее количество заражений составило 74%.После вакцинации сохраняется высокий риск заражения коронавирусомСреди не привитых заключенных количество заражений составило 93%, а среди вакцинированных — 70%. Чтобы выяснить степень заразности пациентов обеих групп, то есть вакцинированных и не вакцинированных людей, эксперты из Центров по контролю и профилактике заболеваний при поддержке Федерального бюро тюрем США провели исследование, ознакомиться с подробностями которого можно на сервисе препринтов medRxiv.Авторы работы брали мазки из носа и средней носовой раковины. Эти участки тела были выбраны для взятия мазков не с проста, так как именно из носоглотки при кашле, чихании и разговоре вирусы вылетают в окружающее пространство и заражают здоровых людей. Чтобы выяснить как долго вирусы живут на слизистой у вакцинированных и не вакцинированных людей, тесты производились ежедневно.Коронавирус живет на слизистой привитых и не привитых людей одинаково долгоСдать мазки согласились 95 человек, зараженных вирусом SARS-CoV-2. Среди добровольцев 78 человек, то есть 82%, были полностью вакцинированы. Еще 15 человек, то есть 16% участников эксперимента, были не вакцинированы. Один человек был вакцинирован частично. Большинство участников эксперимента были привиты вакциной Pfizer — около 73 процентов, также 18 процентов привитых получили вакцину Moderna, и еще 9 процентов вакцину Janssen.Больше информации о коронавирусе и возможных вариантах развития пандемии вы найдете на нашем Яндекс.Дзен-каналеРезультаты теста показали, что вирусы на слизистой оболочке живут 13 дней как у вакцинированных, так и тех, кто не привился. Результат отличился только у тех, кто переболел ранее коронавирусом — у них вирус в носоглотке жил не более 10 дней. При этом не имело значения, были они привиты или нет.Дальнейшие исследования показали, что нет статистической разницы в степени заразности между вакцинированными пациентами и теми, кто не сделал ни одной прививки. Таким образом, результаты исследования показали, что вакцинация не влияет на распространение вируса. Единственное, привитые люди все же немного реже заражаются. В данном исследовании эта разница составила 23 процента.Использование QR-кодов и сертификатов не имеет смысла, так как вакцинированные люди могут распространять коронавирус так же, как и не вакцинироанныеВнедрение QR-кодов не остановит пандемию коронавируса?В последнее время все большее распространение получают QR-коды, которые позволяют государствам отличать привитых граждан и от не привитых. Как я сказал выше, это делается, чтобы смягчить ограничения для людей, которые сделали две вакцины. Однако данное исследование, как и некоторые другие, показывают, что подобное разделение общества практически лишено смысла. В частности, эту информацию подтверждает журнал The Lancet.В Массачусетсе в июле нынешнего годы было зафиксировано 469 новых случаев заражения. При этом 346 случаев, то есть 74 процента, возникли у людей, которые получили две вакцины.Ограничительные меры для всех людей должны быть одинаковымиТаким образом, чтобы остановить пандемию, ограничительные меры необходимо абсолютно всем, независимо от наличия или отсутствия прививки. Задача вакцинации сводится лишь к снижению уровня смертности. Правда, новый штамм коронавируса Омикрон, как я рассказывал ранее, может вообще свести на нет весь положительный эффект от прививок. В таком случае придется ждать появления новых вакцин и проходить вакцинацию заново.

Источник: hi-news.ru