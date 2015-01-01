Под поверхностью Марса найдены древние потоки вулканической лавы

В истории Марса есть период, когда могла существовать жизньИзучая то, что находится в глубинах Земли, ученые могут многое узнать об истории и геологическом строении нашей планеты. Чтобы взглянуть вглубь, исследователи используют сейсмометры — эти приборы излучают волны, которые отражаются от всех внутренних слоев земли и позволяют узнать об их физических свойствах. В 2018 году на Марс был доставлен оснащенный сейсмометром аппарат InSight. Он опустился на поверхность равнины Элизий (Elysium Planitia) и за все время своей работы смог зафиксировать множество марсотрясений. Недавно ученые изучили отраженные сейсмометром SEIS волны и выяснили, что на где-то глубине 200 метров имеется осадочный слой. Он располагается между двумя застывшими потоками вулканической лавы. Это открытие доказывает, что когда-то давно Марс был вулканически активной планетой и приближает человечество к обнаружению внеземной жизни.Внутреннее строение МарсаО неожиданной находке ученых рассказало издание Science Alert. По словам авторов научной работы, раньше марсоходы могли изучать поверхность Марса на глубине максимум в 10-20 метров. Из-за этого ученые понятия не имели, что именно находится в глубинах от десятков до сотен метров. Однако, после высадки аппарата InSight, все изменилось. Его главным инструментом является сейсмометр SEIS, который смог зафиксировать более 700 марсотрясений и рассказал много интересного о внутреннем строении Красной планеты. Например, благодаря этому инструменту мы знаем, что толщина коры Марса составляет от 24 до 72 километров, а мантия уходит в глубину более 500 километров.Сейсмометр SEIS, который является частью аппарата inSightНовые подробности о структуре МарсаНедавно ученые смогли расширить свои знания о внутреннем строении Марса. Согласно статье, которая недавно была опубликована в научном журнале Nature Communications, на марсианской глубине 200 метров имеется осадочный слой. Он обладает небольшой плотностью и находится между двумя слоями вулканической породы с высокой плотностью — скорее всего, это базальт.Базальт образуется при застывании излившейся на поверхность вулканической лавыПо расчетам ученых, самый нижний слой застывшей лавы образовался примерно 3,6 миллиардов лет назад. Этот период геологической истории Марса принято называть гесперийским и он характеризуется высокой вулканической активностью и наличием катастрофических наводнений. Тот факт, что после базальта располагается осадочный слой толщиной 30-40 метров, говорит о временном затишье — продолжительное время на Марсе не происходило извержение вулканов. Как именно образовался осадочный слой неизвестно, но есть предположение, что в те времена на планете могли идти дожди. А наличие воды, между прочим, может свидетельствовать о существовании жизни.Примерный внешний вид Марса в гесперийский периодНо впоследствии жизнь могла вымереть, потому что после осадочного слоя снова идет базальт. Возраст верхнего слоя оценивается в 1,7 миллиарда лет. Слой вулканической породы образовался в амазонийский период, который был очень засушливым и с большим количеством падающих метеоритов. По словам авторов научной работы, эти периоды превратили Марс в то, что она из себя сейчас представляет — безжизненную пустыню.В амазонийском периоде на Марс часто падали метеоритыТот факт, что в глубинах Марса есть осадочный слой, зажатый между этими двумя вулканическими породами, говорит о том, что в какой-то период времени на планете произошла пауза в вулканической активности. Это была довольно долгая пауза, потому что для образования осадочных пород требуется много времени, — отметил геофизик Брюс Банердт (Bruce Banerdt).Изучение Марса в будущемКак я уже говорил выше, ученые не знают, из-за чего именно образовался осадочный слой. Возможно, между гесперийским и амазонийским периодами на Марсе была вода и существовала жизнь. Если это действительно так, можно предположить, что на глубине ниже 200 метров лежат останки марсианской жизни. Но на данный момент это всего лишь предположение — когда именно ученые смогут копнуть настолько глубоко, неизвестно. Марсоходы с дистанционным управлением с этим вряд ли справятся, так что нужно ждать создания марсианской колонии и ее развития. А это может занять очень много времени, десятки или даже сотни лет.Возможно, найти останки марсиан удастся только после создания и развития колонии на МарсеСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Благодаря сделанному открытию ученые могут узнать не только интересные факты о Марсе, но и расширить свое представление о структуре Земли. Дело в том, что наша планета образовалась почти так же, как и Марс, поэтому между ними очень много общего. Вдобавок к этому, знание внутренней структуры Красной планеты может помочь ученым с выбором наилучшего места для спуска пилотируемой миссии. В ближайшие несколько лет на Марс могут отправиться добровольцы из SpaceX, а после 2033 года — исследователи из США и Китая.

Источник: hi-news.ru