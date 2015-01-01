Хирурги впервые в истории вставили человеку напечатанный на 3D-принтере глаз

Стивен Верз — первый человек с искусственным глазом, напечатанным на 3D-принтереВ 20-летнем возрасте британец Стивен Верз (Steve Verze) потерял левый глаз и его жизнь резко изменилась. Чтобы чувствовать себя увереннее, он был вынужден носить глазной протез, изготовление которого стоило больших денег и занимало много времени. Мало того, что протез было необходимо менять каждые пять лет, он не был похож на настоящий — из-за этого Стивену не нравилась собственная внешность. Но недавно все изменилось, потому что 40-летний мужчина стал первым человеком с искусственным глазом, напечатанным на 3D-принтере. Судя по всему, он доволен результатом и теперь его самооценка в норме. Конечно, напечатанный протез не способно вернуть ему полноценное зрение, но решает несколько важных проблем, о которых мы сейчас и поговорим.Изготовление глазных протезовОб истории Стивена Верза рассказало издание Daily Mail. До появления технологии печати глаз на 3D-принтере, мужчине приходилось каждые 5 лет ждать изготовления нового протеза. Этот процесс занимал около шести недель, потому что создание копии глаза происходило вручную. Врачам каждый раз приходилось измерять размеры глазницы и здорового глаза, чтобы создать похожую копию. Но, даже несмотря на все эти сложности, результат не всегда получался реалистичным:Когда я выходил из дома, я часто бросал взгляд взгляд в зеркало, и мне не нравилось то, что я видел, — поделился Стивен Верз.Ученые пытаются внедрить технологию 3D-печати в медицину чуть ли не с момента ее появления. В 2019 году я рассказывал о том, как американские исследователи хотели использовать ее для лечения травм костей — вот ссылка. Но все это были только попытки применения технологии, а сейчас речь идет о реальном случае. Конечно, установленный в глазницу человека протез не способен вернуть мужчине частично утраченное зрение. Но он изготавливается гораздо быстрее и, скорее всего, стоит в разы дешевле.Репортаж о печати глазного протеза на 3D-принтереСроки изготовления глазного протезаБлагодаря технологии 3D-печати, мужчине не нужно ждать шести недель. Перед изготовлением протеза у него сканируют глазницу и здоровый глаз, чтобы определить их размеры. Собранные данные отправляются в Германию, где и находится принтер для печати зрительного органа. Официально об этом нигде не сказано, но в качестве чернил явно используются безопасные для человеческого организма материалы — это само собой разумеется. Готовый протез впоследствии отправляется в Британию, где проводятся последние корректировки, чтобы искусственный орган был максимально комфортным для ношения.Стивен Верз удивляется реалистичности своего искусственного глазаПроцесс печати искусственного глаза занимает 2,5 часа. А с момента его создания до попадания в глазницу пациента проходит около трех недель — это в два раза быстрее, чем раньше. Исходя из того, что за производство протеза полностью отвечает автоматическая техника, протезирование должно обходиться пациентам существенно дешевле. К большому сожалению, информацию о цене за установку напечатанного на 3D-принтере глаза найти не удалось. Скорее всего, все зависит от технологии производства и качества материалов. В открытых источниках написано, что глазные протезы в России стоят от 2 тысяч рублей. Но качество настолько дешевых протезов явно оставляет желать лучшего.Как можно заметить, между настоящим и искусственным глазом почти нет разницыЧитайте также: У японских детей резко ухудшилось зрение. С чем это связано?Офтальмология будущегоНовый вид глазного протеза был сделан по заказу британской больницы Мурфилдс. Представители учреждения сообщили, что на данный момент в очереди на получение искусственного органа зрения стоит около 60 тысяч человек. Благодаря внедрению технологии 3D-печати есть надежда на то, что время ожидания будет значительно сокращено.Впрочем, ручной труд при создании протеза иногда требуется — несколько штрихов нужны, чтобы придать большую реалистичностьВозможно, в будущем искусственные глаза все-таки смогут возвращать людям полноценное зрение. В первой половине 2020 года моя коллега Любовь Соковикова рассказывала про глазной имплантат ElectroChemical EYE, который способен видеть в темноте. По размерам он почти такой же, как настоящий глаз — диаметр больше примерно на два сантиметра. Если инженерам удастся его уменьшить, придумать удобный способ питания и технологию вживления в человеческий организм, это будет большим достижением в области медицины.Возможно, в будущем медицина сможет полностью восстанавливать зрение людейЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Напоследок у меня вопрос — как вы думаете, в каком году наука сможет оснащать людей продвинутыми глазами? Да и вообще, возможно ли это? Своим мнением делитесь в комментариях.

Источник: hi-news.ru