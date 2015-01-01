Внутри Алмаза, извлеченного из глубины Земли, обнаружили невиданный ранее минерал

Внутри алмаза, добытого с большой глубины, обнаружили минерал, который ранее никогда не виделиГлубоко в недрах Земли был добыт алмаз, который изумил ученых. Внутри него оказался минерал — кусочек камня крошечного размера, застрявший внутри. Но удивительным был не сам факт обнаружения такой “матрешки”, а то, какой именно минерал оказался внутри. Ранее его никогда не видели на нашей планете, более того, считалось, что обнаружить его на поверхности нашей планеты вообще невозможно. Он получил название давемаоит, в честь выдающегося геофизика Дэйва Мао. О его существовании ученые только предполагали на основании результатов лабораторных экспериментов. Минерал представляет собой первоксит силиката кальция (CaSiO3), обладающий высокой плотностью. Таким образом подтвердилось предположение некоторых ученых о том, что давемаоит содержится в мантии Земли, причем как считают ученые, здесь он не является редким и даже имеет важное значение для нашей планеты.Самый редкий минерал на поверхности ЗемлеАлмаз с редчайшим минералом был добыт в шахте Ботсваны. Да-да, именно там, откуда сейчас начал распространяться опасный штамм коронавируса омикрон, о котором я недавно рассказывал. Результаты исследования данного минерала подробно описаны в журнале Science. Главная его особенность заключается в том, что он не может существовать в условиях низкого давления, такого как на поверхности Земли, так как распадается на другие минералы. Поэтому до обнаружения данной находки у ученых не было никаких доказательств существования давемаоит в природе. Соответственно, если бы не воля случая, по которой камень был скован алмазом, о его существовании никогда бы и не узнали.Волластонит — распространенная на Земле форма CaSiO3Надо сказать, что на Земле распространена другая форма CaSiO3, которая называется волластонитом. Давемаоит отличается от нее кристаллической структурой. Она может возникнуть исключительно в условиях огромного давления и температуры. Именно такими условиями обладает мантия Земли, то есть вязкая субстанция, которая находится между корой и внешним слоем ядра.Анализ алмаза, обнаруженного в шахте Ботсваны, показал, что он возник в мантии на глубине свыше 600 километров. Международная минералогическая ассоциация также подтвердила, что ученые не ошиблись — давемаоит является новым видом минерала.Как обнаружили первый в истории образец минерала давемаоитГруппа ученых, во главе с Оливера Чаунером, минералогом из Университета Невады, обнаружили образец давемаоита при помощи современной технологии, которая называется синхротронной дифракцией рентгеновских лучей. Суть ее заключается в том, что рентгеновские лучи фокусируются в определенных точках камня. Фокусировка осуществляется при этом с микроскопической точностью.Наличие редкого минерала в Алмазе удалось обнаружить при помощи рентгеновских лучей“Открытие давемаоита стало неожиданностью” — говорит Оливер Чаунер.Измеряя характеристики отраженных лучей, ученые смогли определить, что находится внутри алмаза. Размер обнаруженного давемаоита оказался по истине микроскопическим — его диаметр не превышает несколько микрометров, то есть миллионных долей метра. Поэтому обнаружить его можно было только таким мощным и высокоточным способом.Важная роль редкого минерала в структуре ЗемлиКак предполагают исследователи в минерале могут быть и другие микроэлементы, такие как торий и уран, которые известны способностью выделять тепло в процессе радиоактивного распада. Поэтому как я сказал выше, учены предполагают, что данный минерал выполняет важную функцию в недрах нашей планеты, а именно — является одним из ключевых источников тепла в нижней мантии.Давемаоит выделят температуру в результате радиоактивного распадаДело в том, что это на поверхности Земли минерал не существует, а глубоко в недрахоколо 5-7% нижней мантии состоит из давемаоита Предположительно, подобные радиоактивные элементы выделяют около трети тепла в этом слое Земли. Остальные две трети остались еще со времен образования Земли, то есть 4,55 миллиарда лет назад. К слову, не так давно я рассказывал, что наша планета могла на всегда остаться “паровым котлом” без единого шанса на зарождение жизни.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канал, на котором мы подготовили для вас еще больше интересной информацииКак предполагают авторы исследования, обнаружение давемаоита вселяет надежду на открытие и других редких форм, возникших в результаты высокого давления и высокой температуры. Правда, каким образом их обнаружить, если при поднятии на поверхность они могут распадаться, пока остается загадкой.

Источник: hi-news.ru