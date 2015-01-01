Пиропластик и пластигломерат: мусор, который может остаться на Земле навсегда

Пластиковый мусор заполонил нашу планету и, возможно, от него уже не избавитьсяПластиковый мусор распространился по всей планете. В 2019 году он был обнаружен на дне Марианской впадины, глубина которой достигает 11 034 метров. А в ноябре микроскопические частицы пластика были найдены на вершине Альпийских гор — это местность, которая максимально отдалена от любой цивилизации. Ученые хотят очистить мир от мусора, но в ближайшее время достичь хороших результатов не получится. Ведь мало того, что у человечества на данный момент нет эффективной технологии сбора и устранения пластика. Вдобавок к этому, пластик с каждым разом все труднее найти для последующего уничтожения — недавно ученые открыли новый вид этого материала, который умело маскируется под видом камней. Предлагаю вам разобраться, как пластик обретает «природный» вид.Новый вид пластикового мусораПо данным научного издания Science Alert, новый вид пластика получил название пиропластик. Он образуется из обычных фрагментов пластика разного происхождения: полиэтиленовых пакетов, бутылок, крышек, контейнеров и так далее. В результате воздействия огня во время пожаров или под палящим солнцем пластик плавится и обретает круглую форму. После этого его поверхность шлифуется ветром и песком, прямо как настоящие камни. На фотографии ниже показано, как обычные пластиковые предметы превращаются в подобие камней. Отличить одно от другого можно только по весу — пиропластик легче гальки.Из пластикового мусора получаются искусственные камниВпервые пиропластик был найден в 2016 году, в португальском районе Мадейра. Три года спустя ученые смогли тщательно изучить состав «пластиковых камней». Тесты показали, что в основном он состоит из полиэтилена, который массово используется при производстве пластиковых пакетов. Также в некоторых фрагментах пиропластика был найден хромат свинца — это химическое соединение раньше добавлялось в пластик для придания ему «солнечных» оттенков. Так как использование хромата свинца было запрещено в 2003 году из-за токсичности, ученые пришли к выводу, что пиропластик появился на нашей планете около 20 лет назад. Но из-за его камуфляжа люди не могли его обнаружить.Пиропластик, очевидно, образуется в результате плавления или горения пластика и заметно отличается от промышленных пластмасс по происхождению, внешнему виду и толщине, — отметили ученые в своей статье.Опасность пластикового мусораНа данный момент ученые озадачены тем, что к пиропластику уже начали клеиться щетинистые черви вида Spirobranchus triqueter. Из-за тесного контакта с потенциально опасным материалом, в телах червей уже наблюдается повышенное содержание свинца. Не исключено, что пиропластик уже активно распространяется по пищевой цепочке. Ведь червей с повышенным содержанием свинца наверняка едят птицы. Они, в свою очередь, становятся жертвами других животных. Следуя этой логике, опасные частицы могут оказаться даже внутри человека. Правда на данный момент пиропластик ни у одного человека официально не найден. Но, возможно, ученые просто плохо искали.Сможете ли вы на глаз отличить пиропластик от камня? Вряд лиЧитайте также: Пластиковый мусор начал вредить природе раньше, чем предполагалосьЧто такое пластигломерат?Стоит отметить, что новых видов пластикового мусора становится все больше. В качестве примера можно привести пластигломерат — так называются искусственные камни, которые образовались после тесного контакта с пластиком. Впервые такой вид камней был обнаружен на гавайском пляже Камило-Пойнт. Если говорить по-простому, пластигломерат образуется, когда нагретый под воздействием огня или солнечных лучей пластик сплавляется с песком, камешками, ракушками и кораллами. По мнению геологов, пластигломерат навсегда останется в горной породе Земли. Так что в будущем наши потомки увидят, как мы влияли на окружающую среду.Пластигломерат — это продукт объединения камня и пластикаУченые считают, что пиропластик и другие искусственные камни есть практически в каждом уголке Земли. На данный момент он попросту незаметен, потому что многие люди не знают о его существовании. Впрочем, если подумать логически, в холодных местах ни пиропластик, ни пластигломерат образоваться не может. Ведь для этого нужны высокие температуры, способны расплавить пластиковый мусор. Только вот сейчас в мире наблюдается глобальное потепление и в будущем даже в ныне холодных местах может стать жарко.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Недавно крошечные частицы пластика были найдены в крови коров и свиней. О том, насколько это опасно для людей, я писал тут.

Источник: hi-news.ru