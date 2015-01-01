В Британии у летучих мышей нашли вирус, схожий с SARS-CoV-2 — опасен ли он для людей?

Британские ученые обнаружили у местных подковоносов, вирус, схожий с SARS-CoV-2Согласно одной из версий, коронавирус передался человеку от летучих мышей. Ранее я рассказывал, что ученые выявили у летучих мышей в восточной Азии коронавирусы, которые отличаются от SARS-CoV-2 всего на несколько процентов. На днях британские ученые заявили, что обнаружили коронавирус, практически идентичный SARS-CoV-2, у местных летучих мышей, именуемых подковоносами. К слову, это первый случай за всю историю, когда коронавирус, вызывающий атипичную пневмонию, выявлен у летучих мышей в Англии. До этого момента такие вирусы обнаруживали в основном в Восточной Азии и Восточной Европе. Означает ли это, что летучие мыши могли заразить человека коронавирусом не в Китае и вообще не в Азии, а к примеру, в Британии или другой стране Западной Европы? Может ли обнаруженный вирус угрожать человечеству так же, как SARS-CoV-2? Частично на эти вопросы дали ответы авторы исследования.Новый коронавирус из Британии не опасен для людей?Группа ученых из нескольких британских университетов собрали образцы фекалий более полусотни летучих мышей в разных частях Англии. В результате секвенирования генома одного из обнаруженных вирусов выяснилось, что он является близким родственником SARS-CoV-2. Исследователи дали ему название “RhGB01”.Новый вирус входит в подгруппу так называемых сарбековирусов. К ней же относится SARS-CoV-2, который вызвал нынешнюю пандемию, а также вирус SARS-CoV который в 2003 году стал виновником распространения атипичной пневмонии.Как утверждают авторы работы, скорее всего подковоносы являлись носителями сарбековирусами очень давно, возможно тысячи лет. Обнаружен он был только сейчас лишь потому, что это первое подобное исследование. Также авторы статьи, которая была опубликована в издании Nature, утверждают, что Вирус вряд ли несет прямую угрозу для человека, даже если он мутирует сам по себе.Секвенирование показало, что выявленный у подковоносов коронавирус относится к сарбековирусам, вызывающим атипичную пневмонию аналогично SARS-CoV-2Уверенность ученых в безопасности обнаруженного коронавируса обусловлена тем, что его домен связывания рецепторов, то есть часть вируса, отвечающая за заражение клетки, неспособна заразить клетку человека.Однако ситуация, при которой RhGB01 может быть опасен для людей, по мнению авторов работы, все же существует. Возникнет она в том случае, если человек предаст вирус SARS-CoV-2 летучей мыши, зараженной RhGB01. Тогда новый вирус может скреститься с ним, в результате чего теоретически может возникнуть новый опасный коронавирус.Подписывайтесь на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше интересных материалов.Поэтому все, кто имеют дело с летучими мышами, к примеру, спелеологи, должны при контакте с ними или в местах их обитания использовать средства индивидуальной защиты. Причем, это должны быть строгим правилом не только в Британии, но и во всем мире. Ведь неизвестно где еще они могут быть заражены коронавирусом, схожим с SARS-CoV-2.“Любая летучая мышь, которая является носителем сарбековируса, действует как плавильный котел для вирусной мутации. Поэтому, если она заразится SARS-CoV-2, возможно, возникнет новый вирус, способный заражать людей” — говорят авторы исследования.Таким образом, исследование расширяет геолокацию этих типов вирусов, а также видовой диапазон. Коронавирусы, схожие с SARS-CoV-2 имеются примерно у сотни видов подковоносов.Носителями вируса, аналогичного SARS-CoV-2, могут быть не только летучие мыши, но и другие животныеКакие еще животные переносят коронавирусКак утверждают авторы работы, носителями коронавируса являются не только летучие мыши, но и многие другие млекопитающие. Результаты работы показывают, что возможности естественного распространения коронавирусов через промежуточных хозяев ранее были учеными недооценены.“Наши результаты говорят о важности тестирования генотипа коронавирусов в популяциях летучих мышей во всем миру. При этом возникает вопрос, какие еще животные являются переносчиками этих вирусов” — говорят авторы исследования.Отсюда следует, что перед человечеством стоит потенциальная угроза появления других опасных коронавирусов в результате случайного заражения животного-носителя сарбековируса вирусом SARS-CoV-2. Причем сейчас даже нельзя сказать, какое именно животное может быть потенциально опасным. Однако паниковать не стоит. Ранее я рассказывал, что одни только летучие мыши могут ежегодно заражать сотни тысяч людей коронавирусом. Однако это не вызывает такой пандемии, как нынешняя, о чем я уже рассказывал ранее.

Источник: hi-news.ru