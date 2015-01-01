Младенцы выделяют феромоны, которые делают женщин агрессивными, а мужчин — спокойными

Ученые обнаружили, что младенцы выделяют феромон, который по разному влияет на поведение мужчин и женщинФеромоны — собирательное название химических веществ, которые синтезируются железами внешней секреции. Считается, что феромоны обеспечивают коммуникацию между особями одного вида и влияют на их поведение, также они являются своего рода средством передачи информации, о чем мы рассказывали ранее. Однако существование феромонов у людей не доказано, поэтому ученые десятилетиями спорят об их наличии. Положить конец этому спору может новое исследование международной группы ученых, в котором авторы обнаружили соединение без запаха, выделяемое людьми. В частности, в большом количестве его синтезируют младенцы. Данное соединение поучило название гексадеканал, или HEX. Люди выделяют его из кожи, слюны и фекалий, а у младенцев оно выделяется из головы. Предположительно HEX вызывает агрессивное поведение у женщин, но притупляет его у мужчин.Как феромон влияет на агрессиюОбнаруженное соединение, как утверждают ученые, действительно влияет на поведение, причем, не только людей, но и животных. Когда исследователи выделили его и поместили в клетки с мышами, HEX оказал расслабляющее действие на животных.“Мы не можем сказать, что это феромон. Но мы можем сказать, что это молекула, выделяемая человеческим телом, которая предсказуемым образом влияет на поведение человека, особенно на агрессию” — говорит автор исследования Ноам Собель, нейробиолог из Института Вейцмана.Чтобы проверить, как HEX влияет на людей, исследователи провели эксперимент со 126 добровольцами. Им предложили сыграть в компьютерную игру, которая провоцировала участников на агрессию. Добровольцы могли проявить ее в разной степени, что позволяло исследователям оценить, насколько агрессивен в данный момент человек. Прежде чем начать игру одной половине добровольцев прикрепили к верхней губе полоску, пропитанную HEX. Второй половине участников закрепили на губе полоску с таким же запахом, но без HEX.Как выяснилось соединение не сделало всех участников менее агрессивными. Но, самое интересное, что вещество по-разному действовало на мужчин и женщин, о чем сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances. Женщины, подвергшиеся воздействию химического вещества, вели себя на 19% более агрессивно, чем контрольная группа. Мужчины же, наоборот, были на 18,5% более спокойными.Женщины под воздействием вещества гексадеканал становятся агрессивнымиВо втором эксперименте ученые сравнили, как люди вели себя при воздействии HEX и контрольного запаха, и параллельно наблюдали за активностью мозга с помощью сканера магнитно-резонансной томографии. В процессе сканирования участников также провоцировали на агрессию. В этом эксперименте HEX снова увеличивал агрессию у женщин (в среднем на 13%) и подавлял мужскую агрессию (на 20%). При этом авторы исследования заметили, что химическое вещество по-разному влияло на активность мозга. Оно уменьшало нейронную связь между областями мозга, которые контролируют агрессию у женщин, но при этом улучшало связь между этими областями у мужчин.“Исследование дало убедительные доказательства того, что HEX может модулировать агрессию у людей в зависимости от пола” — говорит Дайю Линь, нейробиолог из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета.Зачем младенцы выделяют феромон?HEX — одна из самых распространенных молекул, которые младенцы выделяют из головы. Это натолкнуло авторов исследования на мысль о том, что гексадеканал может иметь отношение к выживаемости вида. Матери с большей долей вероятности под действием этого вещества будут использовать агрессию для защиты своих младенцев. Что касается отцов, то в животном мире феромон может предотвращать их нападения на свое потомство.В животном мире агрессия может помогать самкам защищать свое потомствоОднако многие ученые, среди которых биолог Тристрам Вятт из Оксфордского университета, с этой гипотезой несогласны, и вообще считают, что выдвигать гипотезы пока рано. По их мнению, любые объяснения того, зачем HEX влияет на людей, являются спекулятивными. Дело в том, что команда не показала, что младенцы или взрослые выделяют HEX в достаточном количестве, чтобы изменить поведение окружающих.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канал, на котором мы подготовили для вас еще больше интересной информацииОчевидно, чтобы делать выводы, необходимо провести дополнительные исследования, приближенные к естественным условиям, а не искусственно воздействовать на добровольцев гексадеканалом. Однако обнаружение самого факта синтеза человеком химического вещества, способного влиять на поведение, уже можно назвать открытием. К слову, феромоны существуют не только у млекопитающих, но и насекомых. В частности, по одной из версий, они являются причиной возникновения кругов смерти у муравьев.

Источник: hi-news.ru