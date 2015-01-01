Способствует ли коронавирус развитию нейродегенеративных заболеваний?
Новый коронавирус – настоящая загадка для ученых. И особенно странно вирус ведет себя с нашим мозгом
Не знаю, многие ли смотрят мультсериал «Южный парк», но недавно вышел новый часовой эпизод под красноречивым названием «Post Covid» и слоганом «Наконец-то все вернулось в норму». Что сказать, создателям мультсериала, как и всегда, иронии и сарказма не занимать – ни о каком завершении пандемии речь действительно не идет. Более того, новости приходят все тревожнее и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вариант коронавируса B.1.1.529 «вариантом беспокойства», присвоив штамму название «Омикрон». Как фанату «Футурамы», мне, конечно, сразу вспоминается правитель планеты Омикрон Персей 8, но увы: название обусловлено буквой греческого алфавита. Новый вариант COVID-19, по мнению экспертов ВОЗ, обязывает все страны сообщать о первоначальных случаях/кластерах инфекции для сбора информации, полезной для борьбы с болезнью. Новости действительно плохие, ведь чем больше мутаций обретает вирус, тем больше неизвестных последствий он с собой несет. Так, например, исследователи сообщают о странной связи между коронавирусом SARS-CoV-2 и нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и болезнь Крейтцфельдта Якоба («коровье бешенство»).
Очень странный вирус
Мы уже не раз рассказывали о том, что когда коронавирус проникает в мозг, ничего хорошего ждать не стоит. Результаты сразу двух недавно опубликованных исследований (их выводы на данный момент являются предварительными), также вызывают беспокойство.
Оказалось, что SARS-CoV-2 может легко проникать в мозг через нос человека. Попав в клетки мозга вирус бесконтрольно скрывается, что может привести к стойким неврологическим симптомам, таким как проблемы с мышлением и памятью.
Исследователи из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов и Исследовательского института Ротмана в Торонто, США, предполагают, что коронавирус непосредственно поражает нейроны в головном мозге, при этом оставляя «подсказки» о том, почему некоторые люди страдают от целого ряда симптомов спустя долгое время после болезни.
Коронавирус определенно точно оказывает влияние на работу мозга
Так называемый «долгий ковид«, о симптомах которого, кажется, не слышал разве что ленивый, стал настоящей загадкой для ученых всего мира.
Недавно, однако, в журнале Cell была опубликована работа, результаты которой гласят, что коронавирус SARS-CoV-2 не заражает клетки человеческого мозга. Эти выводы внушают надежду на то, что ущерб, причиненный коронавирусом, может быть более поверхностным и обратимым, чем предполагают многие исследователи. И все же, все больше данных свидетельствуют о том, что SARS-CoV-2 проникает в организм через нос, направляясь прямиком в мозг.
Так, результаты работой ученых из Калифорнийского НИИ приматов, показало, что у макак-резусов, инфицированных вирусом, наблюдались значительные признаки инфекции внутри нейронов мозга всего через семь дней после воздействия. Это было особенно верно для пожилых животных, страдающих диабетом, –пишут авторы исследования.
Ученые все чаще говорят о связи коронавирусной инфекции и болезни Альцгеймера
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Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Ученые из Калифорнийского университета и Института Ротмана отмечают, что сегодня никто не сомневается в том, что болезнь поражает центральную нервную систему. Дискуссия же касается того, вызваны ли эти эффекты вирусом, поражающим нейроны, или каким–то более косвенным механизмом, таким как воспалительная реакция в крови, орошающей мозг – с различными последствиями для прогноза и лечения.
Как пишет британская The Guardian, Дебби Ван Риель, вирусолог из Университета Эразма в Роттердаме, также высоко оценила тщательность исследования, но сказала, что утверждение авторов о том, что SARS-CoV-2 не заражает нейроны, было «довольно смелым». Необходимо также отметить, что предыдущие исследования нейронной инфекции были неоднозначными, и не все эксперты согласны с тем, что полученные результаты являются окончательными.
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Заражает ли коронавирус мозг?
Но вернемся к менее позитивным новостям. Полагаю, вряд ли многие уделяют этой проблеме внимание и все же – коронавирус все чаще и чаще регистрируется наряду с тяжелыми нейродегенеративными заболеваниями, например, с болезнью Паркинсона, Альцгеймера и даже «коровьим бешенством» (болезнь Крейтцфельдта-Якоба). Как отмечают авторы научных работ, описанных выше, перед нами «гораздо более опасный вид инфекции».
Если вирус может перемещаться по схемам мозга, «то может попасть в несколько областей мозга, которые опосредуют такие вещи, как познание и память, эмоции и настроение,» – говорит профессор неврологии в Калифорнийском университете Джон Моррисон.
С помощью МРТ сканирования мозга врачи могут диагностировать различные опасные заболевания
А это именно те проблемы, о которых так часто сообщают люди, столкнувшиеся с «долгим ковидом». Интересно, что ряд недавно опубликованных исследований также представил дополнительные доказательства нейронной инфекции во время COVID-19: с помощью ЭЭГ исследователям удалось измерить, насколько хорошо функционирует мозг с точки зрения его электрических сигналов.
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В исследовании принял участие всего 41 пациент с положительным тестом на коронавирус и 14 других пациентов, у которых наблюдались некоторые симптомы, но в конечном итоге результат теста был отрицательным. Все испытуемые переносили болезнь в легкой форме и не были госпитализированы. Полученные результаты показали различные паттерны мозговых волн у пациентов с COVID-19, которые длились не менее семи месяцев после первоначального заражения.
Проще говоря, их мозг в среднем работал не так эффективно или не так эффективно, по сравнению с теми, у кого не было COVID-19 – сообщила журналистам Эллисон Секулер, ведущий автор исследования, заведующая кафедрой когнитивной неврологии Института Сандры Ротман.
Мозг – самый сложный орган человеческого тела
Таким образом, мы можем сделать очень осторожные предварительные выводы – полученные исследователями результаты показывают многомесячные изменения в функциях мозга. Выходит, в академическом сообществе не сомневаются в том, что болезнь поражает центральную нервную систему, а вот с мозгом все намного сложнее.
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Коронавирус и нейродегенеративные заболевания
В марте этого года сотрудники здравоохранения Нью-Брансуика, Канада, предупредили врачей, медсестер и фармацевтов провинции о группе жителей с неизвестным и потенциально новым неврологическим синдромом с симптомами, сходными с симптомами болезни Крейтцфельдта-Якоба или, как говорят в народе «коровьего бешенства» – одно из редких прогрессирующих нейродегенеративных расстройств, вызванных прионами.
Как показали результаты проведенного исследования, у тех, кто умер в ходе тяжелого течения COVID-19, также были нейродегенеративные заболевания и рак. В аннотации отмечается, что всего было зарегистрировано около 50 случаев, и восемь человек в этой группе умерли с 2019 года. Авторы исследования надеются, что полученные результаты будут полезны для комитета, созданного в июне этого года для анализа клинических и эпидемиологических данных пациентов.
Пионы – аномально свернутые белки буквально превращают мозг зараженных в губку
Как сообщает Reuters, авторы научной работы уже более 30 лет участвует в клиническом наблюдении за болезнью Крейтцфельдта-Якоба, и за эти годы наблюдали все виды придонных болезней, а также целый ряд неврологических заболеваний.
Напомню, что ранее власти Франции объявили мораторий на все исследования прионов. Причиной послужило заражение коровьим бешенством и последующая гибель сотрудников одного из университетов.
Результаты ранее проведенных исследований также показали, что у людей, умерших в результате тяжелого течения COVID-19, наблюдаются симптомы, похожие на те, что врачи видят в мозге людей, которые умирают от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.
Анализ мозговой ткани восьми человек, умерших от COVID-19, и еще 14 человек, умерших от других причин, показал «поразительные изменения» в мозге пациентов с COVID-19 – сообщил агентству Reuters профессор Стэнфордского университета Тони Висс-Корай.
Его команда в Стэнфорде вместе с коллегами из Университета Саарбрюккена в Германии проанализировала тысячи генов в каждой из 65 309 отдельных клеток, взятых из образцов ткани головного мозга. Удивительно, но гены, связанные с познанием, шизофренией и депрессией, чаще «включались» в мозге пациентов с COVID-19. «Также наблюдались признаки расстройства в нейронах коры головного мозга – области мозга, которая играет ключевую роль в принятии решений, памяти и математическом мышлении», — говорится в заявлении ученых.
Многие пациенты, перенесшие ковид жалуются на симпмтомы болезни на протяжении шести месяцев и более
Однако, несмотря на имеющиеся признаки, команда не смогла обнаружить сам вирус в мозге, что говорит о том, что «вирусной инфекции в остальной части тела может быть достаточно, чтобы вызвать неврологические симптомы, даже у людей, которые не умирают от этой болезни». Полученные результаты том числе могут помочь объяснить усталость и другие неврологические и психиатрические симптомы длительного ковида.
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Коронавирус и прионные болезни
Еще об одном тревожном случае о предполагаемой связи коронавируса и нейродегенеративных заболеваний сообщают авторы исследования, опубликованного на портале PubMed. В ней ученые сообщают о мужчине, у которого первые проявления болезни Крейтцфельдта-Якоба произошли в тандеме с симптоматическим началом коронавирусной инфекции в 2019 году (COVID-19).
Основываясь на последних данных о патогенезе прионных заболеваний и иммунных реакциях на SARS-CoV-2, мы предположили, что каскад системных медиаторов воспаления в ответ на вирус ускорил патогенез прионного заболевания нашего пациента – пишут исследователи.
Эта гипотеза вводит потенциальную взаимосвязь между иммунными реакциями на новый коронавирус и ускорением доклинических нейродегенеративных расстройств.
Под воздействием прионов мозг начинает разрушаться и медленно угасать
Завершить столь тревожную картину позвольте результатами еще одной научной работы. Ее авторы наблюдали за пациентами с COVID-19, также страдающими несколькими нейродегенеративными заболеваниями, в частности болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, прионной болезнью и боковым амиотрофическим склерозом. Итогом работы стало обобщение потенциальных механизмов инфекции SARS-CoV-2 в патогенезе нейродегенеративных заболеваний.
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Иными словами, глобальная распространенность как COVID-19, так и нейродегенеративных заболеваний придает особую актуальность изучению этой потенциальной, и, безусловно, крайне опасной взаимосвязи. Ведь если коронавирус мы – хоть и с трудом – но лечим, то от прионных болезней лекарства не существует. Будьте здоровы, не забывайте носить маски и регулярно вакцинироваться.
Источник: hi-news.ru
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