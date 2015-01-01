Способствует ли коронавирус развитию нейродегенеративных заболеваний?

Новый коронавирус – настоящая загадка для ученых. И особенно странно вирус ведет себя с нашим мозгомНе знаю, многие ли смотрят мультсериал «Южный парк», но недавно вышел новый часовой эпизод под красноречивым названием «Post Covid» и слоганом «Наконец-то все вернулось в норму». Что сказать, создателям мультсериала, как и всегда, иронии и сарказма не занимать – ни о каком завершении пандемии речь действительно не идет. Более того, новости приходят все тревожнее и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вариант коронавируса B.1.1.529 «вариантом беспокойства», присвоив штамму название «Омикрон». Как фанату «Футурамы», мне, конечно, сразу вспоминается правитель планеты Омикрон Персей 8, но увы: название обусловлено буквой греческого алфавита. Новый вариант COVID-19, по мнению экспертов ВОЗ, обязывает все страны сообщать о первоначальных случаях/кластерах инфекции для сбора информации, полезной для борьбы с болезнью. Новости действительно плохие, ведь чем больше мутаций обретает вирус, тем больше неизвестных последствий он с собой несет. Так, например, исследователи сообщают о странной связи между коронавирусом SARS-CoV-2 и нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и болезнь Крейтцфельдта Якоба («коровье бешенство»).Очень странный вирусМы уже не раз рассказывали о том, что когда коронавирус проникает в мозг, ничего хорошего ждать не стоит. Результаты сразу двух недавно опубликованных исследований (их выводы на данный момент являются предварительными), также вызывают беспокойство.Оказалось, что SARS-CoV-2 может легко проникать в мозг через нос человека. Попав в клетки мозга вирус бесконтрольно скрывается, что может привести к стойким неврологическим симптомам, таким как проблемы с мышлением и памятью.Исследователи из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов и Исследовательского института Ротмана в Торонто, США, предполагают, что коронавирус непосредственно поражает нейроны в головном мозге, при этом оставляя «подсказки» о том, почему некоторые люди страдают от целого ряда симптомов спустя долгое время после болезни.Коронавирус определенно точно оказывает влияние на работу мозгаТак называемый «долгий ковид«, о симптомах которого, кажется, не слышал разве что ленивый, стал настоящей загадкой для ученых всего мира.Недавно, однако, в журнале Cell была опубликована работа, результаты которой гласят, что коронавирус SARS-CoV-2 не заражает клетки человеческого мозга. Эти выводы внушают надежду на то, что ущерб, причиненный коронавирусом, может быть более поверхностным и обратимым, чем предполагают многие исследователи. И все же, все больше данных свидетельствуют о том, что SARS-CoV-2 проникает в организм через нос, направляясь прямиком в мозг.Так, результаты работой ученых из Калифорнийского НИИ приматов, показало, что у макак-резусов, инфицированных вирусом, наблюдались значительные признаки инфекции внутри нейронов мозга всего через семь дней после воздействия. Это было особенно верно для пожилых животных, страдающих диабетом, –пишут авторы исследования.Ученые все чаще говорят о связи коронавирусной инфекции и болезни АльцгеймераЭто интересно: Ношение маски снижает риск заразиться коронавирусомИтак, что мы имеем на сегодняшний день? Ученые из Калифорнийского университета и Института Ротмана отмечают, что сегодня никто не сомневается в том, что болезнь поражает центральную нервную систему. Дискуссия же касается того, вызваны ли эти эффекты вирусом, поражающим нейроны, или каким–то более косвенным механизмом, таким как воспалительная реакция в крови, орошающей мозг – с различными последствиями для прогноза и лечения.Как пишет британская The Guardian, Дебби Ван Риель, вирусолог из Университета Эразма в Роттердаме, также высоко оценила тщательность исследования, но сказала, что утверждение авторов о том, что SARS-CoV-2 не заражает нейроны, было «довольно смелым». Необходимо также отметить, что предыдущие исследования нейронной инфекции были неоднозначными, и не все эксперты согласны с тем, что полученные результаты являются окончательными.Больше по теме: Стало известно как коронавирус проникает в мозг и повреждает егоЗаражает ли коронавирус мозг?Но вернемся к менее позитивным новостям. Полагаю, вряд ли многие уделяют этой проблеме внимание и все же – коронавирус все чаще и чаще регистрируется наряду с тяжелыми нейродегенеративными заболеваниями, например, с болезнью Паркинсона, Альцгеймера и даже «коровьим бешенством» (болезнь Крейтцфельдта-Якоба). Как отмечают авторы научных работ, описанных выше, перед нами «гораздо более опасный вид инфекции».Если вирус может перемещаться по схемам мозга, «то может попасть в несколько областей мозга, которые опосредуют такие вещи, как познание и память, эмоции и настроение,» – говорит профессор неврологии в Калифорнийском университете Джон Моррисон.С помощью МРТ сканирования мозга врачи могут диагностировать различные опасные заболеванияА это именно те проблемы, о которых так часто сообщают люди, столкнувшиеся с «долгим ковидом». Интересно, что ряд недавно опубликованных исследований также представил дополнительные доказательства нейронной инфекции во время COVID-19: с помощью ЭЭГ исследователям удалось измерить, насколько хорошо функционирует мозг с точки зрения его электрических сигналов.Вам будет интересно: Коронавирус способствует исчезновению серого вещества в мозге. Что нужно знать?В исследовании принял участие всего 41 пациент с положительным тестом на коронавирус и 14 других пациентов, у которых наблюдались некоторые симптомы, но в конечном итоге результат теста был отрицательным. Все испытуемые переносили болезнь в легкой форме и не были госпитализированы. Полученные результаты показали различные паттерны мозговых волн у пациентов с COVID-19, которые длились не менее семи месяцев после первоначального заражения.Проще говоря, их мозг в среднем работал не так эффективно или не так эффективно, по сравнению с теми, у кого не было COVID-19 – сообщила журналистам Эллисон Секулер, ведущий автор исследования, заведующая кафедрой когнитивной неврологии Института Сандры Ротман.Мозг – самый сложный орган человеческого телаТаким образом, мы можем сделать очень осторожные предварительные выводы – полученные исследователями результаты показывают многомесячные изменения в функциях мозга. Выходит, в академическом сообществе не сомневаются в том, что болезнь поражает центральную нервную систему, а вот с мозгом все намного сложнее.Еще больше интересных статей о том, как коронавирус влияет на тело и мозг читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте!Коронавирус и нейродегенеративные заболеванияВ марте этого года сотрудники здравоохранения Нью-Брансуика, Канада, предупредили врачей, медсестер и фармацевтов провинции о группе жителей с неизвестным и потенциально новым неврологическим синдромом с симптомами, сходными с симптомами болезни Крейтцфельдта-Якоба или, как говорят в народе «коровьего бешенства» – одно из редких прогрессирующих нейродегенеративных расстройств, вызванных прионами.Как показали результаты проведенного исследования, у тех, кто умер в ходе тяжелого течения COVID-19, также были нейродегенеративные заболевания и рак. В аннотации отмечается, что всего было зарегистрировано около 50 случаев, и восемь человек в этой группе умерли с 2019 года. Авторы исследования надеются, что полученные результаты будут полезны для комитета, созданного в июне этого года для анализа клинических и эпидемиологических данных пациентов.Пионы – аномально свернутые белки буквально превращают мозг зараженных в губкуКак сообщает Reuters, авторы научной работы уже более 30 лет участвует в клиническом наблюдении за болезнью Крейтцфельдта-Якоба, и за эти годы наблюдали все виды придонных болезней, а также целый ряд неврологических заболеваний.Напомню, что ранее власти Франции объявили мораторий на все исследования прионов. Причиной послужило заражение коровьим бешенством и последующая гибель сотрудников одного из университетов.Результаты ранее проведенных исследований также показали, что у людей, умерших в результате тяжелого течения COVID-19, наблюдаются симптомы, похожие на те, что врачи видят в мозге людей, которые умирают от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.Анализ мозговой ткани восьми человек, умерших от COVID-19, и еще 14 человек, умерших от других причин, показал «поразительные изменения» в мозге пациентов с COVID-19 – сообщил агентству Reuters профессор Стэнфордского университета Тони Висс-Корай.Его команда в Стэнфорде вместе с коллегами из Университета Саарбрюккена в Германии проанализировала тысячи генов в каждой из 65 309 отдельных клеток, взятых из образцов ткани головного мозга. Удивительно, но гены, связанные с познанием, шизофренией и депрессией, чаще «включались» в мозге пациентов с COVID-19. «Также наблюдались признаки расстройства в нейронах коры головного мозга – области мозга, которая играет ключевую роль в принятии решений, памяти и математическом мышлении», — говорится в заявлении ученых.Многие пациенты, перенесшие ковид жалуются на симпмтомы болезни на протяжении шести месяцев и болееОднако, несмотря на имеющиеся признаки, команда не смогла обнаружить сам вирус в мозге, что говорит о том, что «вирусной инфекции в остальной части тела может быть достаточно, чтобы вызвать неврологические симптомы, даже у людей, которые не умирают от этой болезни». Полученные результаты том числе могут помочь объяснить усталость и другие неврологические и психиатрические симптомы длительного ковида.Не пропустите: Добро пожаловать в «Идиократию»: коронавирус способствует снижению интеллектаКоронавирус и прионные болезниЕще об одном тревожном случае о предполагаемой связи коронавируса и нейродегенеративных заболеваний сообщают авторы исследования, опубликованного на портале PubMed. В ней ученые сообщают о мужчине, у которого первые проявления болезни Крейтцфельдта-Якоба произошли в тандеме с симптоматическим началом коронавирусной инфекции в 2019 году (COVID-19).Основываясь на последних данных о патогенезе прионных заболеваний и иммунных реакциях на SARS-CoV-2, мы предположили, что каскад системных медиаторов воспаления в ответ на вирус ускорил патогенез прионного заболевания нашего пациента – пишут исследователи.Эта гипотеза вводит потенциальную взаимосвязь между иммунными реакциями на новый коронавирус и ускорением доклинических нейродегенеративных расстройств.Под воздействием прионов мозг начинает разрушаться и медленно угасатьЗавершить столь тревожную картину позвольте результатами еще одной научной работы. Ее авторы наблюдали за пациентами с COVID-19, также страдающими несколькими нейродегенеративными заболеваниями, в частности болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, прионной болезнью и боковым амиотрофическим склерозом. Итогом работы стало обобщение потенциальных механизмов инфекции SARS-CoV-2 в патогенезе нейродегенеративных заболеваний.Не пропустите: Олени заражаются коронавирусом. Почему это важно?Иными словами, глобальная распространенность как COVID-19, так и нейродегенеративных заболеваний придает особую актуальность изучению этой потенциальной, и, безусловно, крайне опасной взаимосвязи. Ведь если коронавирус мы – хоть и с трудом – но лечим, то от прионных болезней лекарства не существует. Будьте здоровы, не забывайте носить маски и регулярно вакцинироваться.

Источник: hi-news.ru