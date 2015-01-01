Полезные и недорогие гаджеты с AliExpress, которые можно посоветовать всем

Подборка недорогих, но полезных гаджетов с АлиэкспрессМногие гаджеты упрощают нашу жизнь, делают ее комфортной или даже более безопасной. Причем я сейчас говорю не о дорогих смартфонах, планшетах или умных часах, которые порой невозможно купить без оформления кредита. Речь о доступных каждому устройствах, покупка которых не отражается даже на самом скромном семейном бюджете. Подборку именно таких гаджетов я для вас подготовил. Они будут полезны всем, независимо от пола и возраста, ну или почти всем. Единственное, в целях экономии приобретать их лучше на нашем любимом AliExpress. Поэтому для вашего удобства под каждым товаром я оставляю на него ссылочку. Всем удачных покупок!Многофункциональное беспроводное зарядное устройствоНастоятельно рекомендую обратить внимание на этот гаджет даже если у вас нет смартфона с поддержкой беспроводной зарядки. Он сочетает в себе подставку для смартфона, регулируемую настольную лампу, беспроводное зарядное устройство, а также Bluetooth-колонку. А еще — это просто красивый аксессуар, который украсит интерьер помещения, будь то рабочий кабинет или ваша спальня. В продаже имеется несколько вариантов дизайна, что позволяет выбрать оптимальный для вашего интерьера вариант.Беспроводное зарядное устройство, настольная лампа, подставка для телефона и Bluetooth-колонка в одном лицеЕсли смартфон не поддерживает беспроводную зарядку, данный гаджет может заряжать его при помощи кабеля. Причем поддерживается режим быстрой зарядки, что позволит ускорить процесс, когда это необходимо.Купить многофункциональное беспроводное зарядное устройствоПортативная Bluetooth-колонкаУльтрабюджетная компактная Bluetooth-колонка, с поддержкой карт памяти и USB накопителей. То есть ее можно использовать как MP3 плеер даже без смартфона. Вес устройства составляет всего 200 грамм. Если верить производителю, динамик воспроизводит звук в широком частотном диапазоне — от 90 Гц до 20 кГц.Симпатичная портативная Bluetooth-колонкаСреди плюсов устройства отличный стильный дизайн. Корпус колонки красиво светится, при этом особого шарма ему придает эффект кракелюр, то есть эффект растрескавшейся краски. Колонка может стать отличным украшением вашего рабочего стола дома или в офисе.Купить портативную Bluetooth-колонкуBluetooth-колонка с CD-плееромЕще одно устройство для меломанов, которое поражает своей функциональностью. Среди основных особенностей KC-808 наличие CD-плеера для любителей слушать лицензионные диски в высоком качестве. Но помимо CD он поддерживает такие форматы, как CD-R, CD-RW, CD-MP3 и CD-WMA. Кроме того, гаджет можно использовать как обычную Bluetooth колонку, MP3-плеер или FM-радио. Присутствует возможность проигрывания файлов с USB накопителей.Настенная Bluetooth-колонка с CD-плеером и пультом ДУГаджет можно установить на столе или закрепить на стене. Для управления им в комплекте имеется пульт ДУ. AUX выход позволяет подключать плеер к акустической системе чтобы насладиться действительно качественным звуком.Купить bluetooth-колонку с CD-плееромЧасы-Будильник с беспроводной зарядкойКрасивые, стильные часы, которые, как и другие гаджеты в моей подборке, имеют ряд дополнительных опций. В первую очередь перед вами отличный будильник. Учитывая цену и дизайн, это уже убедительный аргумент для покупки. А еще устройство отображает температуру в помещении и имеет встроенную беспроводную зарядку.Часы-Будильник с беспроводной зарядкойНа мой взгляд, такой гаджет, как Fling, просто обязан стоять на каждой прикроватной тумбе. Благодаря светодиодному дисплею, вы в любой момент можете узнать ночью сколько времени. Для этого не нужно Включать свет и брать смартфон в руки, который, к слову, здесь же будет заряжаться. Что сказать — маст хэв!Купить часы-будильник с беспроводной зарядкойКоврик для мыши с подсветкойПринято считать, что подсветка компьютерных аксессуаров — это атрибут исключительно геймеров. Но какая разница, геймер вы или нет, если это красиво и практично? Поэтому я купил себе такой, и вам рекомендую. Коврик выполнен из прорезиненного водоотталкивающего материала, поэтому ему не страшен пролитый чай или кофе. В то же время по нему плавно и приятно скользит компьютерная мышь.Коврик для мыши с настраиваемой подсветкойВ продаже имеется на выбор несколько размеров. Рекомендую брать самый большой, чтобы на нем комфортно разместилась клавиатура и мышь. Среди “плюшек” настраиваемая подсветка с памятью, то есть настройки не слетят после отключения от сети. При желании подсветку можно отключить, для этого имеется специальная кнопка. Для подключения коврика к USB в комплекте присутствует двухметровый кабель.Купить коврик для мыши с подсветкойЛампа со встроенной камерой наблюденияПотрясающее устройство, о котором еще совсем недавно можно было только мечтать. Оно представляет собой светодиодную лампу, которая вкручивается в обычный цоколь. В лампу встроена панорамная камера видеонаблюдения с опцией ночного видения, а также датчик движения. Кроме того, имеется встроенный микрофон и динамик, что обеспечивает двухстороннюю аудиосвязь. Подключение к сети осуществляется по Wi-Fi, благодаря чему просматривать что происходит в помещении можно на смартфоне из любой точки мире, где есть интернет.Лампа со встроенной камерой наблюденияНадо сказать, что лампу можно использовать не только в качестве охранного устройства, но и присмотра за маленьким ребенком. К примеру, как только он проснется и зашевелиться, вам сразу придет уведомление на смартфон. Среди других плюсов, возможность установки флеш-карты, на которую будут записываться видео.Купить лампу со встроенной камерой наблюденияУмная светодиодная лампаЛампа Xiaomi Mi хоть и не содержит встроенной камеры, но от этого не менее полезна. Она позволяет регулировать яркость и температуру освещения в приложении на смартфоне. Кроме того, имеет четыре профиля с разными настройками, предназначенными для разных ситуаций, к примеру, просмотра телевизора, чтения и т.д.Умная светодиодная лампа Xiaomi MiПотребляемая мощность лампы составляет всего 6,5 Вт, поэтому она позволит еще и сэкономить на электричестве. Цветовая температура может регулироваться в пределах от 3000 до 5700 К, а максимальный ее световой поток составляет 450 лм. Подключение к сети осуществляется по Wi-Fi.Купить умную светодиодную лампуПовербанк с солнечной батареейЭтот гаджет рекомендую в первую очередь любителям рыбалки, охоты, походов и просто отдыха на природе. Он представляет собой мощный повербанк емкостью 30000 мАч, выполненный в ударопрочном и влагозащищенном корпусе. Главная его особенность — наличие солнечной панели, что позволяет подзарядить батарею даже там, где нет розеток.Повербанк с солнечной батареей, выполненный в влагозащищенном корпусеСреди других полезных функций наличие яркого LED фонарика с опцией SOS. Повербанк имеет два USB порта, что, соответственно, позволяет заряжать одновременно два устройства. Также отмечу компактность и наличие индикатора, отображающего уровень заряда.Купить повербанк с солнечной батареейПовербанк с беспроводной зарядкойПоистине универсальный повербанк с поддержкой беспроводного зарядного устройства, а также четырьмя типами USB проводов, среди которых Micro-USB, Micro-USB Type-С, Lightning и др. Благодаря им вы смоете зарядить смартфон, даже если забудете взять с собой кабель. Другой важный плюс батареи — это ее емкость, которая составляет 50000 мАч.Повербанк с поддержкой беспроводной зарядкиТакже стоит отметить наличие фонарика, функции быстрой зарядки и цифрового индикатора. Последний с высокой точностью отображает уровень заряда батареи. Помимо неотсоединяемых USB кабелей повербанк имеет два USB порта, что еще больше расширяет его функционал.Купить повербанк с беспроводной зарядкойАвтомобильное зарядное устройствоПолезный гаджет для владельцев автомобилей, который подключается к прикуривателю. Основная его функция — зарядка смартфонов и других устройств. Для этого он оснащен двумя USB портами. Кроме того, OLOEY имеет поддержку Bluetooth и карт памяти. В результате его можно использовать как устройство Hands free и MP3 плеер. Специальные клавиши также позволяют дистанционно управлять плеером смартфона.Автомобильное зарядное устройство с Bluetooth и MP3 плееромПринцип работы OLOEY достаточно прост — устройство принимает сигнал по Bluetooth или само воспроизводит аудиофайлы с карты памяти, и затем передает радиосигнал на FM радио, установленное в автомобиль. Поэтому предварительно необходимо настроить радио автомобиля на волну данного устройства.Купить автомобильное зарядное устройствоУниверсальный автомобильный держатель для телефонаЭтот товар хоть и нельзя назвать гаджетом, он все равно, наверняка, будет вам полезен. Универсальный держатель для телефона предназначен в первую очередь для автомобилистов. Его можно закрепить на приборной панели, чтобы, к примеру, перед глазами находилась карта или GPS навигатор.Универсальный держатель для мобильного телефонаРазумеется, держатель можно закрепить не только на панели приборов, но и рабочем столе или где-либо еще. Поэтому, уверен, ему найдут применение не только владельцы автомобилей. Важный плюс изделия — возможность регулировать угол наклона на 180 градусов.Купить универсальный автомобильный держатель для телефонаПортативная Bluetooth колонка с солнечной батареейЭтот гаджет просто незаменим для дачников, а также любителей возиться с техникой в гараже. Кроме того, я бы порекомендовал его всем ценителям отдыха на природе. Почему? Потому что он обладает солнечной батареей, что позволяет подзаряжать устройство даже вдали от розеток.Bluetooth колонка с солнечной батареейЧто касается остального функционала, с ним тоже все в порядке. Колонка имеет слот для карты памяти, а также может воспроизводить файлы с карты памяти. Также радует наличие FM-радио и яркого фонарика. Предусмотрен ремешок, который позволяет подвешивать колонку на любом гвоздике, сучке дерева или руле велосипеда. Учитывая символическую стоимость, данная Bluetooth-колонка — просто подарок.Купить портативную Bluetooth колонку с солнечной батареей

Источник: hi-news.ru