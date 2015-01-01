Отказавшись от этой технологии, мы можем спасти 12 миллионов жизней

Отказ от одного из источников энергии может спасти миллионы жизнейВ 2017 году эксперты из Европейского агентства по окружающей среде (ЕЕА) пришли к выводу, что из-за загрязнения воздуха в Европе ежегодно умирает более 500 000 человек. В глобальном масштабе количество жертв плохой экологии шокирует еще больше, поэтому власти многих стран пытаются исправить ситуацию. На данный момент правительства пытаются регулировать уровень выбрасываемых отходов из заводов и пересадить людей на электрический транспорт. Но этого мало, потому что источников загрязнения воздуха гораздо больше. Недавно китайские ученые выяснили, что отказавшись всего лишь от одной распространенной технологии, в перспективе можно спасти жизни около 12 миллионов человек. Может, у вас уже есть догадки, о чем идет речь?Вредность тепловых электростанцийКак бы банально это ни звучало, речь идет об угольных электростанциях. В результате сжигания угля на ТЭЦ, в воздух выделяется много вредных веществ. К ним относится не только углекислый газ, но и оксид азота, бензапирен, диоксид серы и так далее. Помимо газов, в в окружающую среду попадают и твердые частицы вроде сажи и неорганической пыли.Ученые предлагают как можно быстрее отказаться от угольных электростанцийПо данным научного издания Science Alert, в период с 2010 по 2018 год из-за загрязнения воздуха ежегодно умирало по 800 000 человек. Вопреки информации от агентства ЕЕА, большинством жертв являлись не европейцы, а жители стран с низким уровнем дохода: Индия, Африка и так далее. Именно в этих странах находятся самые малоэффективные электростанции, выбросы из которых никак не регулируются. Если учесть, что спрос на энергию в этих местах постоянно растет, в будущем смертей от плохой экологии может стать в разы больше.Одна из африканских угольных электростанцийПо прогнозам, при нынешних темпах в одной только Индии количество вредных выбросов к 2050 году может возрасти в 4 раза.Как улучшить экологию на Земле?Сегодня даже самые амбициозные проекты не предполагают глобальной очистки воздуха раньше второй половины XXI века. Это значит, что примерно до 2050 года на нашей планете из-за плохой экологии будут погибать миллионы человек. Авторы новой научной работы, результаты которой были опубликованы в журнале Nature Climate Change, предлагают предотвратить смерти путем отключения или регулирования крупных электростанций. По данным Global Power Emissions Database, самые опасные для окружающей среды электростанции расположены на Ближнем Востоке, Индии и Африке.Самые опасные угольные электростанции расположены в расположены на Ближнем Востоке, в Индии и АфрикеПо мнению авторов научной работы, все эти электростанции можно вывести из эксплуатации или хотя бы начать регулировать количество выбросов. В первом случае, уже к 2030-м годам можно будет спасти жизни около 12 миллионов людей (если учитывать, что в последнее десятилетие ежегодно погибало 800 000 людей). А если просто ввести ограничения по количеству отходов или же установить мощные фильтры, можно будет спасти примерно 6 миллионов жизней. Так, по крайней мере, говорят авторы исследования.Непроглядный смог в больших городах — это уже привычное явлениеБольше всего пользы получат жители Индии и Африки, потому что именно там частота смертей из-за последствий загрязнения воздуха выше всего.Почему закрывают угольные электростанции?Некоторые страны уже начали отказываться от угольных электростанций. Например, в 2016 году правительство Великобритании дало приказ на закрытие всех угольных электростанций уже к 2025 году. Причиной для принятия такого решение была не только забота об окружающей среде. Дело в том, что такие источники энергии становятся все дороже и не выгоднее, поэтому инвесторы все чаще смотрят в сторону возобновляемых источников энергии. Часть электричества в Великобритании уже вырабатывается на ветряных станциях, поэтому власти больше обращают внимание именно на них.Самая крупная ветряная электростанция расположена в ВеликобританииЧитайте также: Загрязнение воздуха — причина роста преступностиВред ветряных генераторовТем временем некоторые люди считают, что ветряные генераторы могут вредить здоровью. Недавно супружеская пара из Франции смогла доказать, что установленная недалеко от их дома ветряная электростанция плохо повлияла на их самочувствие. Победив в суде, пара получила от владельцев станции компенсацию в размере 110 тысяч евро. Чтобы предотвратить наплыв судебных исков на владельцев таких станций с целью заработать денег, адвокаты предупредили, что доказать вред от генераторов очень сложно. О том, как это удалось сделать французской паре, можете почитать по ссылке.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Что вы думаете о планах ученых по спасению людей от грязного воздуха? Пишите в комментариях.

Источник: hi-news.ru