Какие процессоры пользователи выбирают для своих ноутбуков

Это соперничество очень важно для современного компьютерного мира.Каждый из нас пользуется компьютером и для него важно, чтобы все работало хорошо. Моделей сейчас так много, что даже я иногда теряюсь в этом разнообразии, но мало кто будет спорить, что не так важно, кто сделал компьютер, как важно то, из каких компонентов он сделан. А самый важный внутренний компонент — процессор. Он не только обеспечивает скорость работы устройства, но и ее стабильность. Он даже оказывает влияние на безопасность, ведь в нем не должно быть уязвимостей, которые позволят злоумышленникам получить доступ к вашей системе. Поэтому именно он должен во многом определять выбор компьютера, и у нас есть интересная статистика на этот счет. Она показывает, какие устройства выбирают пользователи для работы или развлечений.Какие компьютеры продаются в РоссииИнформацией поделился F5it — один из самых крупных региональных поставщиков компьютерной техники. Он провел закрытое мероприятие в Москве, на котором собравшимся увидеть что-то интересное журналистам и партнерам рассказали о самых важных трендах в мире ноутбуков. Заодно были озвучены планы на будущее, которые оказались не менее интересными, чем статистика.На мероприятии, кроме обсуждения серверного оборудования, которое так важно для облачной обработки даных и удаленной работы, говорили о процессорах ноутбуков. Тут даже сложно было представить, что на самом деле распределение сил именно такое. Как правило, у нас на слуху в основном такие производители, как Intel и AMD. Если говорить о топовом сегменте, то первые представлены Core i9, а вторые — Ryzen 9. Этому сегменту уделили много внимания и в нем на первом месте по продажам оказались именно AMD Ryzen 9.Intel или AMDЕсли вы думаете, что распределение присутствия было примерно 50:50, то вы сильно ошибаетесь. С точными цифрами присутствия в третьем квартале 2021 году вы можете ознакомиться ниже, но куда интереснее именно соотношение. В России, если взять только сегмент процессоров Core i9/Ryzen 9 изолированно от остального рынка, решения от AMD будут занимать в нем долю 95,2%. По показателю распространения этой платформы Россия занимает первое место в Европе.В топовом сегменте почти нет интриги соперничества производителей.Недорогие ноутбукиЕсли говорить о других семействах процессоров этих крупнейших производителей, то картина немного отличается, но от этого становится только интереснее делать выводы. Для примера, сегмент Core i3/Ryzen 3 остался в пользу Intel, но доля AMD все равно составляет 34,7%, а по штукам наша страна и вовсе лидирует в рейтинге.Так распределились силы в бюджетном сегменте.Переходя к Core i5/Ryzen 5, мы видим сохранение лидерства за Россией и увеличение роста доли AMD, которое в этом сегменте составляет 43,8%.Обратите внимание, что именно Россия лидирует в рейтинге. Это явная примерта времени.Еще лучше тренд виден, если рассмотреть сегмент Core i7/Ryzen 7. В нем Россия уже не имеет лидерства в штуках, но зато очень характерно продолжает лидировать по распространению процессоров AMD. Так, на фоне Core i7 доля Ryzen 7 достигает 61,4%.В случае с Core i7/Ryzen 7 уже намечается явная тенденция к доминированию.Какой процессор лучше для ноутбукаТо есть мы видим, что по мере увеличения класса процессора и увеличения стоимости готового продукта пользователи отдают предпочтение именно решениям от AMD, вплоть до полного доминирования в топовом сегменте.На мероприятии было представлено и много другой информации, но, наверное, именно эта является самой интересной. Россия стабильно, вне зависимости от сегмента, входит в число лидеров по доле ноутбуков, а это говорит о том, насколько сильным оказался эффект от перехода на удаленную работу во время пандемии. А еще мы увидели, насколько растет доверие людей к процессорам одного бренда относительно другого по мере увеличения стоимости устройства. Это подтверждается словами коммерческого дирректора F5it Игоря Головченко.Мы внимательно следим за тем, как развивается и меняется рынок ноутбуков в России. Особенно нам интересны тренды в области процессоров. Как вы уже видели на презентации, ноутбуки на базе AMD в России показывают высокие темпы роста продаж, по некоторым показателям обгоняя даже европейский рынок. Интересно, что это касается не только таких бюджетных сегментов, как Ryzen 3, но и высоких, таких, как Ryzen 7. Несмотря на то, что в целом Россия не входит в топ-стран Европы по продажам Core i7/ Ryzen 7 ноутбуков, модели на AMD очень успешны на отечественном рынке. — сказал Игоря Головченко, подводя итоги мероприятия.А вы обращаете внимание на процессор при покупке ноутбука или для вас важнее, чей логотип нанесен на крышке?

Источник: hi-news.ru