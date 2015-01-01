В Австралии найдено растение, которое может помочь в лечении рака

Аборигены Австралии используют Eremophila galeata в лечебных целях уже давноНа территории Австралии произрастает растение Eremophila galeata, которое тысячи лет используется коренными жителями в качестве лекарственного средства. Чтобы извлечь пользу, местные аборигены курят его листья или прикладывают к пораженным участкам кожи в качестве компресса. Ученые знали о полезных свойствах растения, но долгое время не могли изучить его на биохимическом уровне из-за отсутствия нужных технологий. Теперь все необходимое есть, благодаря чему исследователи обнаружили в листьях Eremophila galeata вещество, способное увеличить эффективность лечения рака. Если очень коротко, то найденный элемент не позволяет раковым клеткам «выталкивать» лекарства, предназначенные для их уничтожения. Благодаря этому можно увеличить эффективность химиотерапии.Лекарственное растение АвстралииРастение вида Eremophila galeata произрастает только на территории Австралии, в других частях мира его не найти. Это кустарник, который покрыт блестящими, липкими на ощупь листьями. Высота кустов составляет от 1 до 4 метров, а листья длиной до 3,5 сантиметров на конце превращаются в трубочку. Цветение растения происходит с мая по октябрь, в результате чего вырастают сухие плоды овальной формы. Растение уже давно используется аборигенами Австралии, однако научное описание получило только в 2007 году благодаря австралийскому ботанику Роберту Чинноку (Robert Chinnock).Растение Eremophila galeata способно улучшить технологию лечения ракаТрудности в лечении ракаСегодня медицина уже может лечить рак — в некоторых случаях, при своевременном обнаружении, болезнь отступит полностью. Самым эффективным способом лечения является химиотерапия, при которой пациенту даются препараты, уничтожающие раковые клетки. При всей своей эффективности, данный метод имеет побочные эффекты и уязвимости. К побочным эффектам можно отнести снижение количества клеток крови, выпадение волос, слабость и так далее. А одной из главных уязвимостей является то, что раковые клетки способны вырабатывать устойчивость к лекарствам — некоторые из них буквально выталкивают из себя препараты.Некоторые раковые клетки вырабатывают устойчивость против лекарствИнтересный факт: похожим образом бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам. Это большая проблема, потому что если такое будет продолжаться, в будущем врачи не смогут лечить бактериальные инфекции. Ученые пытаются найти замену антибиотикам и на данный момент лучшей альтернативой принято считать бактериофагов. О них мы писали в этом материале.На данный момент ученые также пытаются найти способ борьбы с раковыми клетками, которые обретают стойкость к лекарствам. Ботаник Дэа Стерк (Dan Stærk) поделился, что такие средства уже есть, но он имеют много побочных эффектов.Читайте также: По мнению ученых, защиту организма от рака могут обеспечивать прыгающие геныКак увеличить эффективность химиотерапии?Однако, вещество, которое было найдено в растении Eremophila galeata — это что-то другое. В ходе его изучения, ученые обнаружили флавоноиды, которые являются природными красителями и обладают антибактериальными свойствами. Все свойства этого вещества до сих пор не изучены, поэтому ученые решили проверить, не может ли он помочь в лечении рака.Флавоноиды есть во многих растениях и об их пользе известно уже давноОказалось, что при взаимодействии с раковыми клетками, флавоноиды подавляют их способность выталкивать лекарства. Учитывая то, что эти вещества полностью безопасны для человеческого здоровья, исследователи увидели в них большой потенциал. Да и вообще, коренные австралийцы уже давно используют Eremophila galeata в медицинских целях и явно убеждены в его пользе. Ранее ученые уже узнали, что многие растения из рода Eremophila обладают полезными свойствами вроде уничтожения бактерий и вирусов, а также могут использоваться для профилактики диабета и воспалений.В род Eremophila входят более 260 видов растений и почти все они обладают полезными свойствамиИсследователи были бы рады узнать о свойствах растения у местных аборигенов, но языки коренных жителей Австралии вымирают и наладить с ними общение очень трудно. Но это не такая уж и проблема — изучить растение можно и в лабораторных условиях. Гораздо большую тревогу вызывает то, что австралийские аборигены могут быть не рады тому, что люди их больших городов собирают их лечебное растение. На данный момент оно не находится на грани исчезновения, но если его эффективность будет доказано, это может произойти. Как не допустить такого исхода событий, на данный момент не ясно.Аборигены Австралии знают много интересного, но общаться с ними трудноСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Явление, при котором люди используют знания аборигенов в коммерческих целях, называется биопиратством. Подробнее о нем я писал в статье про другое растение, которое произрастает в теплых странах и может спасти много жизней.

Источник: hi-news.ru