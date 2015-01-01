Эволюция хочет, чтобы люди оставались физическими активными даже в старости

Ученые выяснили, как физическая активность помоге сохранить молодостьАмериканские ученые привели статистику, судя по которой люди в возрасте от 40 до 70 лет резко утрачивают свою физическую активность. Это связано с тем, что в этом возрасте многие обзаводятся машинами, да и мир в целом меняется — сегодня, чтобы купить еды, даже не нужно выходить из дома. Отсутствие физической активности плохо влияет на состояние здоровья: повышается риск развития болезней сердца, Альцгеймера, рака и других опасных заболеваний. Недавно ученые провели анализ предыдущих исследований о пользе активности в пожилом возрасте, а также изучили состояние здоровья пожилых людей древности. Оказалось, что древние люди даже в старости активно занимались собирательством и другим физическим трудом, благодаря чему доживали до 70 (!) лет. В ходе научной работы ученые развеяли миф о короткой жизни наших предков и объяснили, почему подвижный образ жизни помогает оставаться здоровым. Если коротко — от нас этого хочет сама эволюция.Продолжительность жизни древних людейВ своей статье, опубликованной в научном журнале PNAS, ученые развеяли миф о короткой жизни древних людей. По их словам, 40 000 лет назад охотники-собиратели были вынуждены заниматься ручным трудом даже в старости. Это было обусловлено тем, что в тяжелые времена было необходимо добывать пищу и обеспечивать едой подрастающее поколение. Вдобавок к этому, пожилые люди были нужны для того, чтобы передавать своим детям и внукам важные знания и навыки. О хорошем состоянии их здоровья, как отмечают исследователи, говорят их останки.Древние люди были активными даже в старости, благодаря чему доживали до 70 летСправедливости ради стоит отметить, что пожилого возраста в древности явно достигали лишь единицы. Почтенный возраст был особенностью только людей, умерших естественной смертью — в большинстве своем, наши предки погибали в охоте или от суровых погодных условий. Так что да, можно предположить, что активные люди вполне могли доживать до 70 лет. Но это было редкостью.Почему подвижный образ жизни полезен?Ученые дали интересное объяснение тому, почему физическая активность сохраняет здоровье. По их словам, когда человек тратит энергию на ручной труд, на поддержание разрушительных процессов у организма просто не остается сил. Например, когда наши предки тратили энергию на активные поиски еды, в их телах просто не оставалось сил на накопление опасного жира, разрушение органов и так далее. Дополнительная гипотеза гласит, что при физическом труде часть энергии даже могла уходить на восстановление пораженных тканей и даже органов. Получается, что подвижный образ жизни помогал нашим предкам:восстанавливать разрывы в мышечных волокнах и становиться сильнее;излечивать поврежденные хрящи;заживлять микротрещины в костях;вырабатывать вещества, останавливающие воспалительные процессы.Физическая активность не оставляет организму сил для развития болезнейУченые заключили, что без физической активности эти восстановительные процессы работают намного хуже. Это обусловлено эволюцией — для выживания в древности нужно было быть шустрым даже в старости. Современные пожилые люди перестали быть активными только примерно в XX веке, поэтому эволюция еще не успела этого «расхотеть». Поэтому, чтобы наши организмы оставались такими же крепкими, как у людей тысячи лет назад, нужно быть физически активными даже в старости.Читайте также: Какие физические упражнения помогают улучшить состояние мозга?Физическая активность в старостиСегодня нам для выживания не нужно охотиться и собирать растения, так что в старости естественной необходимости в активном образе жизни нет. Поэтому, чтобы оставаться здоровыми, нужно найти причины для физического труда. Самый доступный вариант — это занятия спортом. На данный момент пожилым людям рекомендуется выполнять легкие физические упражнения хотя бы по 30 минут в день. При этом в каждой неделе должен быть час, в котором человек выполняет более интенсивный физический труд. Спорт можно дополнить подвижным хобби вроде садоводства и так далее.Физическая активность важна для здоровья и с этим не поспоришьГлавный вывод заключается в том, что человеческий организм эволюционировал таким образом, что для здоровья в старости нашему телу необходима физическая активность. В прошлом ежедневная физическая активность была необходима для выживания, но сегодня мы должны выбирать добровольную физическую активность, — заключил один из авторов научной работы Дэвид Либерман (David Liberman)В конечном итоге, активный образ жизни может уберечь человека от таких опасных заболеваний, как сахарный диабет, рак, проблем с работой сердца и болезни Альцгеймера. Если хотите узнать больше о вреде сидячего образа жизни, читайте этот материал.

Источник: hi-news.ru