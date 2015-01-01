в закладки
WomenDraiv.ru
Наука и техника
0
0
Нравится0

В австралийском зоопарке появился огромный паук, способный спасти жизни

Editor
В австралийском зоопарке появился огромный паук, способный спасти жизни
Лейкопаутинный паук (Atrax robustus) из австралийского зоопарка

Австралия полна мерзкими существами, так что людям с боязнью пауков туда лучше не соваться. Особого внимания заслуживают лейкопаутинные пауки (Atrax robustus), после одного укуса которых люди будто сходят с ума и мучаются от нестерпимой боли. Недавно в одном из австралийских зоопарков появилась особь, размах лап которой достигает 8 сантиметров — это вдвое больше, чем у ее сородичей. Вдобавок к этому, паук обладает длинными клыками, которые способны прокусить человеческий ноготь. В зоопарке его называют «мега-пауком» и сравнивают с американским рестлером Дуэйном Джонсоном, потому что такие гиганты очень редки. При этом биологи ценят опасного паука и даже хотят, чтобы их было больше. Любой житель Австралии может поймать огромного хищника и сдать в зоопарк, но зачем это нужно?

Самые опасные пауки Австралии

Об опасности лейкопаутинных пауков я уже рассказывал примерно год назад. Эти создания относятся к семейству воронковых и представляют большую опасность для людей. Они выходят из своих нор каждый год, в периоды повышенной влажности. Входящий в состав их яда токсин дельта атракотоксин уже через 10 минут после укуса поражает нервную систему человека и приводит к нарушению кровообращения, одышке, судорогам мышц, ужасной боли и так далее. Ежегодно от укусов этих созданий страдают по 30-40 человек. Если верить статистике, в период между 1927 и 1981 годами эти пауки стали причиной смерти только 13 человек, то есть большинство жертв удается спасти. И все это благодаря противоядию.

Пауки особенно опасны во влажные сезоны, потому что массово выползают из своих нор

Противоядие от паучьего яда

Противоядие от укусов лейкопаутинных пауков было разработано в 1980 году. Интересной особенностью яда этих хищников является то, что он не опасен для животных — кошки, собаки и многие другие создания могут их не бояться. В создании противоядия ученые используют именно это свойство. Они извлекают токсины из ядовитых желез членистоногих и впрыскивают их в тела кроликов. Устойчивые к яду животные производят антитела и их кровь впоследствии становится основным компонентом противоядия.

Лейкопаутинные пауки используются для создания противоядия

Интересный факт: ученые до сих пор не знают, почему эволюция распорядилась так, что яд лейкопаутинных пауков опасен только для людей. Возможно, это особая защита от нас и нам подобных существ.

Гигантские пауки в Австралии

Недавно в зоопарке австралийского штата Новый Южный Уэльс появилась особенно большая особь лейкопаутинного паука. В то время как у обычных особей размах ног составляет 4-5 сантиметров, этот гигант имеет размах в 8 сантиметров. При этом он обладает мощными челюстями, которыми может проткнуть даже человеческий палец. Справедливости ради стоит отметить, что это не самый большой представитель этого вида пауков. В 2016 году в зоопарке очутилась особь с размахом ног в 10 сантиметров. Их вполне можно сравнить с пауками-птицеедами (Theraphosidae), которые считаются самыми большими пауками в мире.

Слева обычный паук, а справа — гигантская особь

Читайте также: В Австралии найдена коробка с десятками ужасных пауков

Зачем ученые собирают паучий яд?

Казалось бы, от опасных пауков нужно избавляться. Но представители зоопарка ценят огромных особей прямо «как фермеры мясистых коров». Дело в том, что из крупных пауков можно извлечь большее количество яда, из которого можно сделать ценные противоядия.

Она [крупная особь паука] необычайно велика, и если мы сможем привлечь больше таких пауков, это приведет к спасению большего числа жизней за счет огромного количества яда, которое они могут произвести, — поделился сотрудник зоопарка Майкл Тейт (Michael Tate).

К тому же, по данным издания The Guardian, из белков в яде лейкопаутинных пауков можно изготовить средства против повреждения сердца при сердечных приступах. Также они могут продлить срок хранения донорских сердец, готовящихся к пересадке.

Обнаруженный в яде пауков белок называется Hi1a

Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!

По словам представителей зоопарка, они были бы рады принять у себя и других крупных особей опасных пауков. Поймавшие огромных созданий люди могут принести их прямо в зоопарк, или сдать в точки сбора в Сиднее и других крупных населенных пунктах Австралии. Только вот возникает вопрос — станут ли люди рисковать своим здоровьем? А если пауки будут кусаться, не возникнет ли дефицит противоядий? На эти вопросы ответа нет.

Видео о лейкопаутинных пауках от National Geographic

В Австралии много опасных пауков, но есть и очень милые виды. В начале 2020 года я рассказывал об открытии красивейших пауков и делился их фотографиями. Взглянуть на них можно в этой статье.

Источник: hi-news.ru

Теги:Это интересно
Похожие новости:
В Австралии найдена самая тяжелая бабочка с огромными крыльями

В Австралии найдена самая тяжелая бабочка с огромными крыльями

Наука и техника
Австралийские попугаи учат друг друга воровать еду из мусорных баков

Австралийские попугаи учат друг друга воровать еду из мусорных баков

Наука и техника
5 ученых, которые проводили эксперименты со своим телом

5 ученых, которые проводили эксперименты со своим телом

Наука и техника
Что происходит с организмом человека после укуса скорпиона?

Что происходит с организмом человека после укуса скорпиона?

Наука и техника
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Столица России