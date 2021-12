COVID-19 вызывает больший риск воспаления сердца у детей, чем вакцины

COVID-19 вызывает у детей гораздо более серьезные проблемы с сердцем, чем вакциныДлительное время ведутся споры относительно безопасности мРНК вакцин против COVID-19 для детей. Основная причина этому редкий побочный эффект — миокардит. В США уже более миллиона детей в возрасте от 5 до 11 лет вакцинированы. Тем не менее смешанные сообщения оставили родителей в замешательстве и неуверенности. Но как дело обстоит на самом деле? Обзор более двух десятков статей в рецензируемых медицинских журналах, правительственные документы и интервью с педиатрическими кардиологами и педиатрами дают обнадеживающую картину безопасности детской вакцинации от COVID-19. Миокардит после вакцинации встречается реже и обычно легче, чем сердечные осложнения от COVID-19, в том числе от мультисистемного воспалительного синдрома (MIS-C). Как утверждают эксперты, это заболевание может возникнуть спустя две-шесть недель после острой инфекции SARS-CoV-2. Данное заболевание возникает у одного ребенка из 3200 инфицированных детей. Причем может возникать, даже если инфекция была легкой или вообще бессимптомной.Миокардит — побочный эффект коронавирусаКак рассказывает кардиолог Детской больницы Филадельфии, Мэтью Элиас, MIS-C является серьезным заболеванием, которое может вызывать воспаление многих органов, включая сердце, легкие, почки, мозг, кожу, глаза и органы пищеварения. Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что с начала пандемии более 5500 детей в США получили MIS-C, хотя эксперты считают, что это заниженная оценка.«Опыт педиатрической больницы показывает, что риск заражения сердца пациентов от COVID-19 в любом возрасте неизменно хуже, чем риск прививочного миокардита» — говорит Фрэнк Хан, детский кардиолог OSF Healthcare в центральном Иллинойсе.Как утверждает Фрэнк Хан, большинство случаев вакцино-ассоциированного миокардита легкие, без значительного нарушения функции сердца или неспособности поддерживать кровяное давление, в отличие от заболеваний, которые провоцирует COVID-19.Миокардит — воспаление мышцы сердцаКакой миокардит возникает у детей в результате коронавирусаМиокардит — это воспаление сердца, в результате чего может сопровождаться широким спектром симптомов и различаться тяжестью — от очень легкой боли до сердечной недостаточности. Как утверждает детский кардиолог Мэтью Элиас, существует три типа миокардита, связанных с COVID-19 — болезнь от самой инфекции SARS-CoV-2, вызванный MIS-C, а также от вакцины. О третьем варианте подробно рассказывает Centers for Disease Control and Prevention.Во время инфекции COVID-19 иногда возникает классический миокардит, который возникает при некоторых других инфекциях, не связанных с коронавирусом. Но этот тип чаще встречается у взрослых, а не детей.Миокардит может возникать у детей в результате вакцинирования, воздействия вируса SARS-CoV-2, а также заболевания MIS-C, вызванного коронавирусомУ детей же гораздо чаще возникает миокардит от MIS-C, или сердечные симптомы, связанные с MIS-C, которые напоминают миокардит. Большинство детских кардиологов сходятся во мнении, что сердечные осложнения, наблюдаемые при MIS-C, более серьезны, чем миокардит, наблюдаемый при применении вакцины.Длительные последствия COVID-19 для сердца детейКак отмечают специалисты, почти все дети, которые страдали сердечными проблемами, связанными с MIS-C, выздоровели. Однако долгосрочные эффекты остаются все еще неясными. У некоторых детей с MIS-C развиваются аневризмы коронарных артерий, при которых коронарная артерия расширяется намного больше нормальных значений. Об этом говорит Жаклин Шмушкович, детский кардиолог, специализирующийся на MIS-C в Институте сердца Детской больницы Лос-Анджелеса.Миокардит, вызванный COVID-19 может иметь длительные последствияХотя эти аневризмы редки, они иногда могут быть фатальными. Поэтому требуют длительного наблюдения, возможно, до взрослого возраста, поскольку могут повлиять на будущий риск развития ишемической болезни сердца. Как утверждает Фрэнк Хан, все случаи этих аневризмов наблюдались при возникновении MIS-C, но не после вакцины.Согласно информации, опубликованной в журнале Pediatrics, при миокардите после вакцины, были выявлены относительно легкие последствия, что подтвердили последующие исследования. Наиболее распространенные симптомы — это боль в груди и одышка, иногда они сопровождаются лихорадкой. Пребывание в больнице обычно длятся несколько дней, в основном для наблюдения.Сравнение рисков от вакцины и COVID-19По оценкам исследователей, риск возникновения миокардита у детей в возрасте до 16 лет после COVID-19 возрастает в 36 раз. Как отмечает Мэтью Элиас, около 50 процентов детей, которых он лечил от MIS-C, имеют снижение сердечной функции, напоминающее миокардит. В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Pediatrics, говорится, что 75 процентов из 255 пациентов с MIS-C страдают от миокардита. К слову, помимо миокардита COVID-19 часто вызывает у детей синдром Кавасаки, который часто приводит к летальным исходам.В наибольшей группе риска возникновения миокардита находятся мальчики в возрасте от 16 до 19 летЧастота миокардита после вакцинации, он варьируется в зависимости от возраста и пола, при этом у мальчиков-подростков риск развития болезни более высокий, чем у других групп. В другом исследовании, опубликованном в AHA Journals, говорится, что риск возникновения миокардита в возрасте от 12 до 17 лет составляет один случай на 16 000 вакцинированных мальчиков и один случай на 115 000 девочек.До сих пор не поступало сообщений о миокардите после вакцинации у детей до 12 лет. Крупнейшее исследование по изучению миокардита после вакцинации, проведенное группой израильских университетов и государственных ученых, опубликованное в The New England Journal Of Medicine, показало, что группа наивысшего риска — это мальчики возрасте от 16 до 19 лет.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канал, на котором мы подготовили для вас еще больше интересной информацииТем не менее еще остается много вопросов о миокардите, вызванном вакциной и MIS-C. Поэтому Centers for Disease Control and Prevention продолжает исследование. Напоследок напомню, согласно некоторым недавним исследованиям, вакцинированные люди распространяют коронавирус точно так же, как и не вакцинированные, о чем я рассказывал ранее.

Источник: hi-news.ru