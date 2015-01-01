Самые древние горы на Земле выросли благодаря морскому планктону

Ученые выяснили, что большие горы на Земле начали образовываться 2 миллиарда лет назадВ ходе изучения 20 горных хребтов, шотландские ученые пришли к выводу, что самые первые горы в мире начали образовываться около 2 миллиардов лет назад. Процесс образования гор был запущен первыми водными организмами размером в несколько миллиметров или даже меньше — если говорить проще, древним планктоном. При гибели их микроскопические тела покрывали земную кору и освобождали органический углерод. Это соединение, в свою очередь, делало земную кору менее прочной и более податливой, благодаря чему тектонические плиты в глубинах нашей планеты начали двигаться более активно. Таким образом, на протяжении 100 миллионов лет, на ослабленных частях земной коры набирали высоту нынешние горы. Давайте разберемся подробнее, как ученые пришли к такому выводу.Интересный факт: сосчитать точное количество гор на Земле невозможно. Ученые могут с уверенностью сказать только то, что они занимают примерно 24% земной поверхности.Как возникла жизнь на Земле?В ходе научной работы шотландские ученые изучили горные хребты Центральной Европы, Индонезии, Японии и нескольких других частей света. Оказалось, что образованные 2 миллиарда лет назад горные хребты обладают на 10-20% большим содержанием углерода, по сравнению с другими вершинами. Так как примерно в то же время в мире появился кислород, благодаря которому в мировом океане возникла первая жизнь, ученые посчитали, что именно эти крошечные существа и были источниками углерода.Большие горы образовались благодаря древнему планктонуЖизненно важный кислород на нашей планете появился благодаря кислородной катастрофе. Это произошло 2,3 миллиарда лет назад — источником кислорода стали цианобактерии которые, подобно растениям, способны к фотосинтезу. В результате их деятельности, в морях и океанах появилось изобилие питательных веществ, что привело к расцвету планктона и других крошечных форм жизни. После смерти планктон оседал на земной коре, выделял органический углерод и делал земную кору более мягкой. Образованный графит впоследствии играл роль смазки, благодаря которой находящиеся на большой глубине тектонические плиты могли наезжать друг на друга и образовывать горы.Образование гор происходит очень медленно, в глубинах нашей планетыКак образуются горы?Процесс образования гор занял более 100 миллионов лет и продолжается до сих пор. Благодаря движению тектонических плит, на нашей планете образовались многие горы. В качестве примера можно привести Эверест, высота которого достигает 8 848 метров. Стоит отметить, что недавно ученые провели новое измерение высоты самой большой горы в мире — оказалось, что она чуть выше и возвышается на 8 848,86 метров. Но справедливости ради также стоит упомянуть, что некоторые горы возникают в результате извержения вулканов, когда лава выливается на поверхность и остывает.Вулканические горы на КамчаткеВот еще что: подобно вулканическим горам, иногда на Земле возникают и грязевые острова. Во время землетрясений между тектоническими плитами иногда образуются глинистые отложения, которые вырываются наружу. Иногда глины оказывается настолько много, что она становится основой для острова. Правда, такие острова имеют свойство со временем полностью исчезать.По словам автора научной работы Джона Парнелла (John Parnell), сегодня горные хребты являются неотъемлемой частью земного ландшафта. Однако, так было не всегда — большинство из них сформировалось только после того, как минуло свыше половины срока существования Земли. Все это звучит правдоподобно, но к выводам ученых нужно относиться с долей скептицизма, потому что образованию гор наверняка повлияло и множество других факторов. Но если исследователи правы, это означает, что древние одноклеточные организмы могли сыграть ключевую роль в создании некоторых из крупнейших геологических структур на нашей планете. Отличный пример того, как крошечные создания способны сотворить нечто огромное.Эпизод National Geographic про горы и их обитателейСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Сегодня человечество настолько взяло природу под контроль, что способно даже создавать искусственные горы. Например, в 2016 году такой проект затеяли власти Объединенных Арабских Эмиратов. Решение о возведении искусственной горы было принято для того, чтобы приманить дождевые облака, потому что в этом регионе нашей планеты очень жарко. К сожалению, проект до сих пор находится на стадии планирования. Есть основания полагать, что изменить климатическую ситуацию в ОАЭ никакая гора не сможет.

Источник: hi-news.ru