В Польше нашли украшения кроманьонцев возрастом более 40 тысяч лет

В Польше при археологических раскопках было обнаружено самое древнее украшение из когда-либо обнаруженных в ЕвразииАрхеологи обнаружили в польской пещере Стайня древнее ювелирное украшение — кулон, выполненный из бивня мамонта. Как показал радиоуглеродный анализ, возраст находки составляет более 41,5 тыс. лет. Это самое древнее украшение из всех обнаруженных ранее в Евразии. Оно относится ко временам, когда Землю населяли наши предки кроманьонцы (период от 40 до 10 тысяч лет назад), то есть было сделано задолго до того, как древние люди освоили сельское хозяйство и научились рыбачить. Украшение было обнаружено еще в 2010 году, однако результаты его исследования были опубликованы только сейчас. Украшение является отличным свидетельством культуры людей, живших на территории современной Польши во времена позднего палеолита. Кроме того, оно говорит о том, что у людей в то время уже были орудия труда, они отлично умели с ним обращались. Ведь толщина подвески составляет всего 3,7 мм. Более того, на ней имеются отверстия и даже высеченные узоры.Что известно о самом древнем украшении в ЕвразииПодробное описание древнего кулона опубликовано в научном журнале Scientific Reports. Как сообщают авторы работы, узор кулона образован более чем пятью десятками насечек. Кроме того, изделие содержит два сквозных отверстия. Насечки могут служить не только украшением, но и нести определенную информацию. К примеру, может указывать количество успешных походов на охоту его владельца, циклы Луны и Солнца и т.д.Кулон из кости мамонта возрастом свыше 41,5 тыс. летНадо сказать, что находка имеет большое значение для понимания культуры людей, живших в этот период. До последнего времени ученые были уверены, что изобразительное искусство, религия и прочие проявления культуры появилась гораздо позже после того, как древние люди начали вести оседлый образ жизни. Однако данное украшение это предположение опровергает, как и некоторые другие находки, обнаруженные в последнее время в Европа и Азии.Ученым уже было известно, что жители Юго-Восточной Азии овладели абстрактным изобразительным искусством примерно 44 тыс. лет назад. На территории Европы в это время люди начали совершать некие религиозные обряды. Более того, в результате исследования могил неандертальцев в Ираке и Испании ученые выяснили, что подобные обряды были свойственны не только кроманьонцам Европы, но и их соседям, которые вымерли. Исследование кулона показало, что примерно такое же развитие культуры было и у людей, проживающих на территории современной Польши.Предположительно неандертальцы проводили ритуальные обряды, как и кроманьонцы“Это украшение устанавливает новую дату начала культуры и традиций, связанных с распространением современного Homo sapiens в Европе” — пишут авторы работы в своем исследовании.Как говорит профессор химии Болонского университета в Италии, Сахра Таламо, кулон скорее всего был предназначен для ношения на шее. Однако это только предположение, так как сказать точно уже невозможно. Он был выполнен в то время, когда анатомически современные люди впервые начали создавать украшения для тела по всему миру. Но, почему именно в этот период люди начали использовать украшения, остается загадкой.“Мы не знаем, с чем столкнулись древние люди, что заставило их создать такой замечательный предмет” — говорит Сахра Таламо.Пещера Стайня в Польше, которая подарила миру множество археологических находокПещера Стайня в Польше и другие находки времен позднего палеолитаРаскопки в пещере Стайня велись в период с 2006 по 2010 год, в результате чего в тот период она стала центром археологических открытий. Здесь было обнаружено множество останков неандертальцев, а также большое количество останков степно-тундровых животных. Кроме того, археологи обнаружили большое количество артефактов разных временных периодов, начиная от позднего плейстоцена (2,58 миллиона лет назад) до палеолите (11700 лет назад).Подписывайтесь на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше интересных материалов.Рядом с кулоном в 2010 году ученые также нашли шило, выполненное из конской кости. Очевидно, что древние люди использовали костяной инструмент для прокалывания предметов. Примечательно, что шило датируется примерно тем же временем, что и подвеска. В настоящий момент исследования артефактов продолжаются. Как только появится новая информация о них, мы сразу о ней сообщим. Напоследок напомню, что недавно ученым также удалось выяснить из чего люди делали текстиль в эпоху неолита.

Источник: hi-news.ru