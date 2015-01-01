Проблемы с разработкой корабля Starship могут привести к банкротству SpaceX

Илон Маск объявил, что проблемы с двигателями корабля Starship могут обанкротить компанию SpaceXВ новом корпоративном письме Илон Маск объявил, что проблемы с производством ракетных двигателей для космического корабля Starship могут привести к банкротству компании SpaceX. Он хотел взять небольшой отпуск на День благодарения (25 ноября), но был вынужден отказаться от своих планов и приехать на производственную линию, чтобы собственноручно помогать рабочим. По его словам, для выхода из катастрофической ситуации на заводе нужно как можно больше рук — в противном случае, планы компании на 2022 год будут неосуществимы. А ведь на начало года запланирован первый полет корабля Starship в космос. Ранее он говорил о неуверенности в том, что корабль достигнет земной орбиты с первого раза, но полет все равно должен осуществиться. Но почему Илон Маск считает, что проблемы с двигателями приведут к банкротству? Неужели нельзя просто сместить сроки?Проблемы с разработкой корабля StarshipСодержанием нового корпоративного письма от Илона Маска поделилось издание Space Explored. Предприниматель оказался очень недоволен отсутствием прогресса в производстве ракетных двигателей Raptor, которые необходимы для работы корабля Starship. Главной особенностью этих двигателей является то, что в качестве топлива они используют жидкий метан и кислород. Высота каждого двигателя составляет 3,1 метра, всего их в космическом корабле Starship должно быть 39 штук. Компания регулярно проводила огневые испытания двигателей Raptor но, судя по всему, в ходе их разработки возникли проблемы и компания теперь не успевает производить необходимое количество.Ракетный двигатель Raptor для космического корабля StarshipИлон Маск отметил, что дела с двигателями оказались более плохи, чем он считал неделями ранее. Предприниматель отметил, что руководство копается в проблемах после ухода из SpaceX вице-президента по двигательным установкам Уилла Хелтсли (Will Heltsley) в середине ноября. Процесс разработки двигателей Raptor теперь находится под контролем Джейкоба Маккензи (Jacob McKenzie) но, кажется, он не справляется со своими обязанностями.Ракетные двигатели Raptor, установленные на прототип космического корабля StarshipПолет корабля Starship может не состоятьсяРанее Илон Маск уже неоднократно говорил, что производство двигателей Raptor — это самая сложная часть создания космического корабля Starship. Компания постоянно занимается расширением частного космодрома SpaceX в техасском Бока-Чика и собирает сразу несколько прототипов корабля. В ноябре Илон Маск выразил надежду на то, что корабль можно будет запустить в первые месяцы 2022 года и он ожидал разрешения от американского управления гражданской авиации FAA и технической готовности собственной компании.Запуск одного из прототипов корабля StarshipНо если компания не сможет наладить темпы производства и не подготовить все 39 необходимых двигателей, полеты могут и не состояться. А ведь они очень важны для будущего компании — корабль Starship нужен не только для полетов на Луну и Марс, но и поддержания работы приносящих доход проектов.Читайте также: Starship Илона Маска может стать скорее катастрофой для Марса, чем шагом в освоении космосаРиск банкротства SpaceXДополнительный доход привлекает спутниковый интернет Starlink, которым уже пользуется 140 000 человек, которые каждый месяц платят по 99 долларов. На данный момент в космос отправлено 1700 спутников Starlink, но технологию можно заметно улучшить при помощи нового поколения раздатчиков интернета. Компания хочет отправлять на околоземную орбиту миллионы новым спутников в год, но с этой задачей может справиться только корабль Starship. А если он не сможет летать в ближайшее время, компания может лишиться больших денег и, в конечном итоге, обанкротиться. Таким исходом событий, по крайней мере, пугает своих работников Илон Маск.Так будут выглядеть новые спутники Starlink, но для их запуска нужен корабль StarshipНа данный момент компании нужно добиться того, чтобы иметь возможность запускать корабль Starship в космос хотя бы раз в две недели. В идеале, корабль Starship должен быть таким же многоразовым, как ракета Falcon 9. В частности, речь идет о том, чтобы ускоритель корабля мог приземляться после запуска и быть готовым к следующим полетам сразу же после технического осмотра. Так что работы еще много и остается надеяться, что сначала корабль Starship сможет хотя бы выводить на орбиту грузы вроде спутников Starship. А полеты на Луну, Марс и другие планеты на фоне всех этих событий наверняка будут отложены.В идеале, корабль Starship должен быть многоразовым и надежным космическим видом транспортаСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!А ведь совсем недавно Илон Маск говорил, что сможет помочь NASA высадить людей на Луне раньше намеченного срока, в 2024 году. Подробнее об этом обещании предпринимателя вы можете почитать в этом материале.

Источник: hi-news.ru