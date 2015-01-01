Ученые пробурят в вулкане глубокое отверстие и впервые увидят магму

Вулкан Крабла в ИсландииВулкан Крабла является одним из самых красивых природных чудес Исландии. Его высота равна 800 метрам, а в кратере находится озеро с бирюзовой водой, клубами дыма и сернистыми пузырями. В 2024 году ученые планируют пробурить в нем отверстие глубиной в 2 километра, чтобы построить вулканическую обсерваторию Krafla Magma Testbed (KMT). Ожидается, что она позволит тщательно изучить свойства магмы — расплавленной массы под твердой земной корой. Дело в том, что до сих пор ученые знали только о характеристиках вулканической лавы, которая является той же магмой, но лишенной газов. Полученные в ходе изучения магмы знания могут дать ответы на многие интересующие ученых вопросы. Например, они наконец-то смогут рассказать новые подробности об истории возникновения материков. Давайте же выясним, как именно родилась идея проекта? Это произошло случайно, в результате аварии на электростанции.Особенности вулкана КраблаВулкан Крабла образовался примерно 20 миллионов лет назад. Он располагается в северной части Исландии, в 15 километрах от озера Миватн, и возвышается на 818 метров. Вулкан можно разделить на две части. Первой является кратер Вити, внутри которого и находится бирюзовое озеро. Вторая область — это геотермальная зона Наумафьядль, в которой находятся грязевые вулканы. В свое время вулкан уничтожил три фермы в деревне Рейкьяглид, но все обошлось без жертв. Последний раз вулкан активничал в период с 1975 по 1984 год. В ходе изучения извержений ученые узнали, что под вулканом находится большая магматическая камера.Кратер Вити с бирюзовым озеромГеотермальная электростанция в ИсландииВ 1978 году у вулкана была построена геотермальная электростанция Крюфлустюд. Как можно понять из названия, она вырабатывает электричество из тепловой энергии, которая имеется под Краблом. В 2009 году инженеры пытались расширить станцию при помощи буровой установки и на глубине 2,1 километра случайно попали в тот самый карман с магмой, раскаленной до 900 градусов Цельсия. Обычно магма находится на глубине от 4,1 километра, поэтому рабочие удивились своей находке. Во время инцидента из недр Земли вырвался пар, нагретый до 450 градусов Цельсия — это рекордный показатель.Фото происшествия 2009 годаУченые готовятся к изучению магмыУченые быстро смекнули, что вулкан Крабла — это отличное место для изучения магмы. В 2014 году они решили построить обсерваторию Krafla Magma Testbed и долгое время вынашивали идею. По данным издания Science Alert, начало бурения скважины запланировано на 2024 год, на это выделено 100 миллионов долларов. К проекту привлечены инженеры из 38 разных институтов и компании из 11 стран.Мы никогда ранее не встречали подземную магму, за исключением случайных находок во время бурения в вулканах на Гавайях и в Кении, — отметил итальянский вулканолог Паоло Папале (Paolo Papale).По его словам, в ходе изучения магмы они смогут узнать много интересного об истории формирования материков и их движении. Также полученные данные дадут понять многое о вулканах и улучшить предсказание грядущих извержений. При этом, самое главное это то, что до сих пор люди действительно не имели дела с магмой — при извержении вулканов люди видят только лаву. На данный момент ученым известно, что в магме содержатся практически все известные химические элементы, среди которых особое место занимают кремний, алюминий, железо, кальций и магний. В его составе также много летучих компонентов вроде оксидов углерода, сероводорода и так далее. При остывании магма превращается в магматические горные породы.Скоро ученые наконец-то смогут изучить свойства магмыЧитайте также: 10 самых странных отверстий на поверхности ЗемлиСкважина позволит добывать больше энергииСвою выгоду получит и энергетическая компания Ландсвиркьюн, которая владеет электростанцией. Благодаря наличию скважины, которая идет напрямую к карману с магмой, вырабатываемая на ней энергия будет мощнее в 5-10 раз, чем на остальных восемнадцати скважинах. По словам главы отдела по управлению ресурсами Вордиса Эйриксдоттира (Vordis Eiriksdottir), компания очень надеется, что в ходе строительства обсерватории будет изобретена новая технология бурения глубоких скважин. Это позволит им вырабатывать больше электроэнергии, чем раньше.Если хотите обсудить новости высоких технологий, вступайте в наш Telegram-чат. Будем вам рады!Геофизик Джон Эйчелбергер (John Eichelberger) отметил, что бурение скважины может спровоцировать извержение вулкана. Это веский повод для беспокойств, но ученый сравнил будущий проект с «тыканьем слона иглой». То есть, ничего страшного произойти не должно.

Источник: hi-news.ru