Tesla представила детский квадроцикл Cyberquad и дорогой «киберсвисток»

Детский квадроцикл Tesla CyberquadВ 2019 году компания Tesla представила электрический пикап Cybertruck. Автомобиль стал героем мемов, потому что обладал слишком футуристическим дизайном — он до сих пор отдаленно напоминает грубый кусок алюминия. Вдобавок к этому, после рассказа о прочности грузовика помощник Илона Маска попробовал кинуть в окно машины камень… и оно треснуло. На одном из официальных изображений сзади пикапа находится квадроцикл — компания говорила, что четырехколесный байк Tesla будет представлен позже. Об этом средстве передвижения не было слышно два года и вот, наконец, появилось хоть что-то. На официальном сайте Tesla можно заказать фирменный квадроцикл Cyberquad, но на данный момент для покупки доступна только детская версия. Также компания представила «футуристический» свисток, но давайте обо всем по порядку.Характеристики квадроцикла Tesla CyberquadДетский квадроцикл Tesla Cyberquad появился в продаже 1 декабря — никакого предварительного анонса не было. Внешне он вдохновлен странным дизайном пикапа Cybertruck и оснащен четырьмя большими колесами, полностью стальной рамой, мягким сиденьем, дисковыми тормозами и светодиодными фарами. Он предназначен для детей от 8 лет и разгоняется до 16 километров в час, что можно сравнить со средней скоростью езды на велосипеде. Источником энергии служит литий-ионный аккумулятор, одного заряда которого хватает на преодоление 14 километров. Полная зарядка занимает около 5 часов.Стоимость детского квадроцикла Tesla Cyberquad составляет 1 900 долларов. По текущему курсу это около 140 000 рублей.Демонстративный ролик детского квадроцикла Tesla CyberquadБезопасность квадроциклов TeslaВпервые о том, что компания Tesla хочет выпустить квадроцикл, стало известно в 2019 году. После презентации легкового грузовика Cybertruck в Интернете появились изображения, где в его кузов погружен квадроцикл в таком же стиле. Видимо, таким образом компания хотела продемонстрировать вместительность автомобиля. Люди узнали как о пикапе, так и о квадроцикле. Только вот с тех пор ни одно из этих средств передвижения в продажу не вышло.Пикап Tesla Cybertruck с квадроцикломВ очередной о квадроцикле Tesla пользователи вспомнили только в октябре 2021 года, когда компания зарегистрировала товарный знак Cyberquad. По данным издания Electrek, официальными подробностями о четырехколесном мотоцикле Илон Маск поделился в ходе недавнего собрания акционеров.«Взрослая» версия Tesla CyberquadПо его словам, квадроциклы — это опасный транспорт, потому что при любой неосторожности он может перевернуться вместе с человеком. Квадроцикл Tesla Cyberquad будет собираться на заводе Gigafactory в Техасе и перед инженерами будет поставлена задача сделать его максимально безопасным. Достичь этой цели можно просто сделав очень низкий центр тяжести за счет установленных снизу аккумуляторов.Tesla позаботилась, чтобы детский квадроцикл был максимально безопаснымИтак, детская версия квадроцикла Cyberquad уже доступна в продаже. Но о дате выхода «взрослой» модели предприниматель ничего не сказал. Тот факт, что дело наконец-то двинулось с места, может говорить о том, что релиз уже не за горами.Читайте также: Tesla Cybertruck может стать первым провалом Илона МаскаИгрушечный автомобиль Tesla CybertruckСтоит отметить, что некоторое время назад компания Tesla объединилась с производителем игрушек Hot Wheels и выпустила игрушечную версию пикапа Cybertruck с дистанционным управлением. В комплектацию также входила маленькая модель электрического квадроцикла и пульт управления в футуристическом стиле. Набор стоил 100 долларов и в одни руки продавались только 2 экземпляра. Как всегда все, что связано с компанией Tesla, было быстро раскуплено.Игрушечный Tesla Cybertruck от Hot WheelsКомпания Tesla любит выпускать фирменные безделушки. Относительно недавно я рассказывал о пиве Gigabeer, но это далеко не самый странный продукт компании. Вместе с детской версии квадроцикла, в продажу поступил «киберсвисток» из нержавеющей стали, который тоже сделан в стиле автомобиля Tesla Cybertruck. Свисток Cyberwhistle позиционируется как «премиальный коллекционный предмет» и продается за 50 долларов (3,7 тысячи рублей). Само собой разумеется, товар быстро раскупили, потому что коллекционный предмет можно заново продать коллекционерам за более крупную сумму.«Киберсвисток» от Tesla за 50 долларовСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Компания Tesla умеет удивлять внезапными и очень странными продуктами. Итак, что вы думаете о детском квадроцикле и свистке? Пишите в комментариях.

Источник: hi-news.ru