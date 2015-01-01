Почему люди скрипят зубами во сне и что с этим делать?

Почему в период пандемии многие люди страдают от бруксизма? Давайте разбиратьсяПо данным ABC News, в период пандемии коронавируса люди начали чаще скрипеть зубами во время сна. Это явление принято называть бруксизмом — как правило, оно длится несколько минут и повторяется несколько раз за ночь. Уже доказано, что скрежет негативно отражается как на состоянии самих зубов, так и на здоровье височно-нижнечелюстных суставов. В частности, механическое воздействие часто становится причиной разрушения эмали, что приводит к зубным болям. К тому же, возникают боли в мышцах лица, что иногда перерастает в мигрень. Недавно эксперты по стоматологии Дейл Хоуз (Dale Howes) и Александр Холден (Alexander Holden) рассказали, что является самой главной причиной бруксизма и как от него избавиться. Действительно, почему в период пандемии люди чаще скрипят зубами?Главная причина бруксизмаПо словам Дейла Хоуза и Александра Холдена, прежде всего люди скрипят зубами из-за повышенного стресса. Об этом говорится и в других источниках — бруксизм чаще всего является следствием эмоциональной нестабильности, перенапряжения и прочих стрессовых состояний. Именно они, по мнению большинства исследователей, вызывают непроизвольные мышечные сокращения и зубной скрежет. Мы живем в очень тревожное время, когда у коронавируса регулярно появляются загадочные мутации, поэтому стресс одолевает практически каждого из нас. Так что не удивительно, что в период пандемии многие люди страдают от скрежета зубов.Бруксизм чаще всего возникает из-за стрессаНо причина бруксизма может заключаться и в нарушении работы центральной нервной системы. В этом случае бруксизм является дополнением к лунатизму (об этом явлении я рассказывал тут), храпу, ночным кошмарам и даже приступам эпилепсии. Иногда у человека поражаются двигательные нейроны тройничного нерва — в этом случае часто напрягается жевательная мускулатура, что и приводит к скрежету. Иногда бруксизм является побочным эффектом некоторых препаратов.Вдобавок стоит напомнить и о самой очевидной причине бруксизма — проблемах с зубами. Иногда зубы человека громко трутся друг об друга из-за неправильного прикуса или неправильного лечения.Симптомы бруксизмаЧаще всего люди узнают о своем бруксизме со слов родственников — иногда скрежет бывает настолько громким, что мешает спать окружающим. Но если человек живет один, он может догадаться о наличии проблемы по следующим признакам:утренняя головная боль;боль в мышцах челюсти и лица;боль или звон в ушах;плохой сон;травмы языка.При возникновении нескольких из этих признаков рекомендуется сразу же обращаться к врачу. В первую очередь нужно показаться терапевту, который может перенаправить к более узкому специалисту вроде стоматолога. Возможно, при осмотре врач ничего не найдет, но в тяжелых случаях бруксизма обязательно наблюдаются стирание эмали, кариес и воспаление тканей полости рта.При бруксизме часто стираются зубы, поэтому эту проблему важно решать как можно скорееЧитайте также: Зачем нужны зубы мудрости и почему они не растут у жителей Мексики?Лечение бруксизмаКак вы уже могли понять из написанного выше, причин возникновения бруксизма очень много. Следовательно, и лечение назначается разное, в зависимости от этих причин. В некоторых случаях пациентам предлагается надевать на ночь капу — устройство, которое изготавливается индивидуально для каждого человека и препятствует трению зубов. Если бруксизм вызван стрессом, назначается психотерапия или просто задания, которые способствуют расслаблению перед сном. Перечень способов расслабиться достаточно банален, но эффективен: прослушивание спокойной музыки, чтение книг и вечерние прогулки. Но заниматься самолечением не стоит, потому что скрежет зубами действительно может нанести серьезный вред здоровью полости рта — лечение зубов может обойтись очень дорого.При бруксизме часто назначаются капы для ношения во время снаСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Напоследок вот вам интересный факт: когда-то давно плохое состояние зубов считалось признаком достатка. А все потому, что кариес был признаком частого употребления сахара, который в древние времена был доступен только очень богатым людям. Поэтому в некоторых народах даже существовала (и существует!) практика чернения зубов при помощи красителей. Но в цивилизованном мире одним из главных украшений человека являются именно белые зубы. Узнать, как уберечь свои зубы от кариеса, вы можете в этом материале. Будьте здоровы!

Источник: hi-news.ru