Арктику ожидают обильные дожди и вымирание животных

Арктика в ближайшем будущем может стать дождливым регионом без снега и льдаАрктика обычно ассоциируется с холодом, снегом и льдами. Однако, как утверждают ученые, вскоре наше представление об этом регионе может измениться. Как показывают последнее исследование международной группы ученых, на смену снегу в регион могут прийти частые дожди. Причем изменение климата уже началось, в результате чего количество дождей здесь сильно увеличилось. А в августе ученые впервые наблюдали дождь в Гренландии. Связано это, как вы наверняка догадались, с глобальным потеплением климата, в результате которого быстро нагревается северная ледяная шапка планеты. В ближайшем будущем дожди здесь станут обычным явлением, если температура на планете повысится до трех градусов. Разумеется, такие климатические изменения в Арктике повлияют и на другие регионы. К примеру, в Европе это вызовет наводнения. Но, даже если человечеству удастся сдержать потепление на уровне 1,5-2 градусов, в районе Гренландии и Норвежского моря все равно будут преобладать дожди. Это может привести к вымиранию животных и ряду других негативных последствий.Арктика станет дождливым регионом раньше, чем предполагалосьРанее исследования показывали, что Арктика превратится в дождливы регион только к 2080-2090 годам. Но, как оказалось, эти прогнозы были ошибочными. Все дело в том, что Арктика нагревается быстрее, чем остальная часть Земли. Согласно последнему исследованию, которое было опубликовано в журнале Nature Communications, в регионе начнут преобладать дожди уже к 2060 году, то есть на два десятилетия раньше.Впервые в истории в Гренландии пошел дождьВ новом исследовании команда использовала последнее поколение климатических моделей, именуемых CMIP6. Они отличаются более высокой точностью, так как прогнозируют будущее с использованием множества различных данных, среди которых история наблюдений за осадками, температура приземных слоев воздуха и пр.Моделирование показало, что количество осадков на континенте будет увеличиваться, так как возрастает количество испаряющейся воды из теплых морей. Согласно данному исследованию, объем осадков в Арктике, которые будут выпадать в виде дождей, к 2100 году увеличится в три раза. Правда в некоторой степени компенсировать этот процесс может обильное выпадение снегов в некоторых районах Гренландии.Потепление в Арктике приведет к ускоренному глобальному изменению климата на всей планетеПоследствия изменения климата в Арктике будут катастрофическимиКак утверждают исследователи, изменение климата в Арктике грозит катастрофическими последствиями. Это может привести к ускорению глобального потепления, таянию вечной мерзлоты и повышению уровня океана. Как известно, снег и лед отражают солнечный свет и тепло. Соответственно, уменьшение количества снега и льда приведет к большему поглощению тепла океанами. В свою очередь это ускорит сползание ледников в Гренландии, что вызовет повышение уровня моря, угрожающее затоплением прибрежных регионов.Как предполагают исследователи, в результате быстрого нагревания Арктики увеличится количество экстремальных погодные явления во всем мире. В частности, Европу, Азию и Северную Америку в таком случае ожидают не только наводнения, но и волны тепла. Кроме того, имеется еще одна серьезная угроза. Большая часть суши в Арктике — это тундра с ее вечной мерзлотой.Таяние вечной мерзлоты в тундре приведет к выбросу большого количества парниковых газовОбилие дождей приведет к таянию вечной мерзлоты, которая содержит большое количество парниковых газов. Соответственно, они начнут высвобождаться, и тем самым еще больше ускорят процесс глобального потепления. Недавно я рассказывал, что ученые даже собираются оживить мамонтов и заселить ими тундру, чтобы предотвратить этот процесс.Из всего вышесказанного следует, что предыдущие модели изменения климата имеют большие погрешности, так как не учитывают ускоренное изменение климата в Арктике, которое затронет климат на всей планете.Изменение климата в Арктике приведет к массовому вымиранию животныхИзменение климата в Арктике и массовое вымирание животныхПо словам авторов работы, от выпадения большого количества дождей в регионе пострадает фауна. Как утверждают ученые, дождь будет замерзать и образовывать на поверхности снега корку льда. В результате многие животные, такие как овцебыки и олени, не смогут добывать траву из-под снега. Целые стада начнут вымирать от голода.Подписывайтесь на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше интересных материалов.Самую большую тревогу, по мнению ученых, вызывает тот факт, что катастрофические изменения климата возникнут даже в том случае, если глобальное потепление удастся удержать на уровне 1,5 градусов. Правда, в этом случае процесс затронет не всю Арктику, а только отдельные ее районы. В частности, в Западной Европе и России дождь на смену снегу придет только в том случае, если температура на планете повысится на 2 °C. Таким образом исследование подчеркивает важность сокращения выбросов в мире, чтобы удержать глобальное потепление на отметке в 1,5 °C. Напоследок напомню, что ученые зафиксировали над Арктикой уменьшение толщины озонового слоя, что также связано с глобальным потеплением климата.

Источник: hi-news.ru