Найдена планета, на которой год длится меньше 8 часов

Экзопланета GJ 367 b нагрета до 1500 градусов Цельсия и обладает железным ядромКосмический телескоп TESS открыл новую экзопланету, которая обладает сразу несколькими особенностями. Она получила название GJ 367 b и по размерам может быть сравнима с Марсом, а внутренним строением — с Меркурием. Это одна из самых маленьких экзопланет, известных науке. Она максимально приближена к своей звезде, благодаря чему быстро облетает ее по кругу и год на ней длится меньше 8 часов. Еще одной особенностью экзопланеты GJ 367 b является то, что по вселенским масштабам она находится не так уж и далеко от Земли, что позволяет ученым подробно изучать ее особенности. Исследователи из Массачусетского технологического института, которые и являются разработчиками телескопа TESS, уже раскрыли несколько интересных подробностей об экзопланете.Экзопланета — это планета, которая находится за пределами Солнечной системы. Подобно Земле и другим широко известным планетам, они находятся рядом со своими звездами (подобия нашего Солнца). Так как на фоне звезд они очень тусклые, долгое время их обнаружение было невозможным. Благодаря мощным телескопам первые экзопланеты были открыты в 1980-е годы.Особенности экзопланеты GJ 367 bЭкзопланета GJ 367 b находится на расстоянии 31 светового года от Солнца. Диаметр космического объекта составляет около 9 000 километров, то есть по размерам его можно сравнить с Марсом, диаметр которого равен 6 779 километрам. По мнению авторов научной работы, экзопланета преимущественно состоит из скальных пород и твердого ядра с высоким содержанием железа и никеля. Предполагается, что железное ядро занимает 86% внутренностей экзопланеты.GJ 367 b является одной из самых маленьких экзопланет, известных наукеПо расчетам исследователей, масса экзопланеты GJ 367 b составляет 55% массы Земли. Также они смогли определить ее плотность — она составляет 8,106 грамма на кубический сантиметр. Для сравнения, плотность железа равна 7,874 граммам на кубический сантиметр, что и стало поводом предполагать, что планета имеет железное ядро.Высокая плотность указывает на то, что на планете преобладает железное ядро. Эти свойства аналогичны свойствам Меркурия, с его непропорционально большим железным и никелевым ядром, которое отличает его от других земных тел в Солнечной системе, — отметил астроном Сцилард Чизмадиа (Szilard Csizmadia).Как ученые ищут экзопланеты?Экзопланета GJ 367 b была обнаружена благодаря космическому телескопу TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), которая как раз предназначена для поиска такого рода космических объектов. Она обнаруживает экзопланеты транзитным методом — изначально ей видны только яркие звезды, но иногда через них проходят темные пятна. Эти пятна и являются экзопланетами. В 2019 году телескоп исследовал область звезды GJ 376 и внезапно зафиксировала проходящую перед ней планету. В течение нескольких лет ученые занимались его изучением, благодаря чему и были открыты перечисленные выше свойства.Телескоп TESS предназначен для поиска экзопланетИнтересный факт: телескоп TESS был запущен в космос относительно недавно — 18 апреля 2018 года. Для его вывода была использована ракета-носитель Falcon 9 от компании SpaceX. Об открытиях, которые уже успел совершить телескоп TESS, можно почитать в этом материале.Есть ли жизнь на экзопланетеУченые очень заинтересованы экзопланетами, потому что на них можно найти жизнь. Но ее существование на экзопланете GJ 376 b очень маловероятно сразу по нескольким причинам. Во-первых, из-за крайней близости к звезде, она получает в 500 раз больше радиации, чем Земля от Солнца. Во-вторых, из-за той же близости, дневная сторона экзопланеты нагревается до 1500 градусов Цельсия. Ученые считают, что при таких экстремальных условиях у планеты не может быть атмосферы. Из этого следует, что существовании жизни (по крайней мере, в привычной нам форме), там тоже маловероятно. Также стоит учитывать, что год на этой планете длится меньше 8 часов — с таким режимом можно сойти с ума!Существование внеземной жизни на экзопланете GJ 376 b маловероятноНо для ученых малая вероятность существования жизни на обнаруженной экзопланете не такая уж и плохая новость, потому что в той же системе явно есть другие планеты. По словам астрофизика Джорджа Рикера (George Ricker), найденная экзопланета GJ 376 b как бы говорит им «Ищите здесь дополнительные планеты!».Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Поиск внеземной жизни — это одна из самых главных задач современной науки. Считается, что для существования жизни рядом с планетой должна находиться звезда, которая излучает тепло. Но если копнуть глубже, какой должна быть планета, чтобы на ней появились существа вроде нас? Рассуждения на эту тему можно почитать тут.

Источник: hi-news.ru