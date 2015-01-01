Окаменелое существо, найденное на юге Чили, имеет странное сочетание черт двух динозавров

Стегурос — недавно обнаруженный вид динозавра с «оружием» на хвостеЯ уже однажды рассказывал, что ил озер и рек отлично сохраняет останки различных животных, которые в течение многих тысяч лет превращаются в окаменелости. Благодаря ему в окаменелость превратилась и туша короткохвостого динозавра, которая каким-то образом оказалась похороненной в дельте реки на территории нынешней чилийской Патагонии. По меркам гигантов того времени обнаруженное существо не было большим. Когда динозавр ходил на четвереньках, его рост составлял около полуметра, а длина не превышала двух метров от морды до кончика хвоста. Кожа динозавра была покрыта пластинами, обеспечивающими надежную защиту от повреждений. Но больше всего ученых удивил хвост обнаруженного существа. На его конце были сросшиеся кости, напоминающие зазубренную биту для крикета. По словам ученых Чилийского университета, ничего подобного ранее им не приходилось видеть.Бронированный динозавр с необычным строением скелетаИскопаемый скелет, описанный в журнале Nature, принадлежит недавно обнаруженному типу динозавра под названием Stegouros elengassen, который относится к семейству бронированных динозавров. Стегурос был обнаружен в формации Доротея, в слоях горных пород, раскинувшихся на территории Чили и Аргентины, где исследователи со всего мира часто находят окаменелости динозавров и другие признаки древней жизни.Помимо своего необычного оружия, динозавр вызывает интерес ученых еще одной своей особенностью. Его череп, зубы и булавовидный хвост напоминают анкилозавров и других поздних бронированных динозавров. В то же время тонкие кости конечностей и таз поразительным образом похожи на кости стегозавров.Часть скелета стегуроса напоминает кости стегозавра“Если бы вы показали мне этот таз и спросили: из какого это животного? Я бы сказал вам на 100%, что это стегозавр” — говорит Сюзанна Мейдмент, палеонтолог по динозаврам из Музея естественной истории в Лондоне.Кроме того, находка примечательна сохранностью скелета. По словам палеонтолога из Мэрилендского университета Тома Хольца, очень мало было найдено бронированных динозавров на землях, когда-то образовывавших Гондвану, то есть древний суперконтинент, который теперь разделен на Южную Америку, Африку, Антарктиду и Австралию, Индийский субконтинент и Аравийский полуостров.До Стегуроса были найдены только два бронированных динозавра. Причем они плохо сохранились. Поэтому ученым приходится их изучать по отдельным фрагментам. Скелет же Stegouros сохранился примерно на 80 процентов.Хвостовое оружие у динозавровПолностью “вооруженные” хвосты являются редкостью среди животных. Но когда они появлялись, эволюция придавала им необычные, устрашающие формы. Стегозавры обладали двумя парами шипов на конце хвоста. У некоторых анкилозавров были длинные жесткие хвосты с костлявыми дубинками, напоминающими молот.На конце хвостов анкелозавров был «костяной молот»Хвостовое оружие появилось даже у далеких родственников динозавров. Например, глиптодонты, гигантские вымершие броненосцы, жившие 10 000 лет назад, развили хвостовые булавы, похожие на анкилозавров. Но, как отмечают исследователи, хвост стегуроса уникален. Он более плоский и больше похож на нож, чем хвостовое оружие его аналогов. Анатомическая структура была названа исследовательской группой макуауитлем в честь деревянной дубинки с обсидиановым лезвием, которую использовали ацтеки.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канал, на котором мы подготовили для вас еще больше интересной информацииБронированные динозавры, вероятно, использовали свое хвостовое вооружение в основном для сражений внутри собственного вида, возможно, ради социального статуса. Есть также свидетельства того, что в случае угрозы эти динозавры использовали свои хвосты для защиты от хищников. Как утверждают ученые, на некоторых костях юрских хищников есть колотые раны, которые могли образоваться в результате столкновений со стегозаврами.Стегурос мог использовать свой хвост как рубящее оружиеВ Канадском Королевском музее Онтарио есть окаменелость тиранозавра со сломанной и затем зажившей голенью — возможно, рана была получена в результате удара хвостом анкилозавра. Остается неясным, как именно стегурос использовал свой хвост. Возможно, динозавр пользовался им как своего рода рубящим оружием.Родословная бронированного динозавра СтегуросаИсследование ученых показало, что предки стегуроса отделились от остальных анкилозавров примерно 165 миллионов лет назад, образовав ранее неизвестную родословную. Ближайшими родственниками чилийского динозавра являются два других известных анкилозавра из южной Гондваны. Один из них, австралийский анкилозавр Kunbarrasaurus, известен в основном по черепу. Другой, Antarctopelta, известен только по нескольким фрагментам костей, обнаруженным в антарктических отложениях.Antarctopelta — родственник стегуросаВ формации Доротея и в других частях Патагонии на протяжении десятилетий палеонтологи находили необычные окаменелости. Ученые предполагают, что в этом регионе можно обнаружить еще больше окаменелых подсказок, которые спрятаны в скалах. Возможно во время будущих экспедиций удастся найти других бронированных динозавров с плоскими лезвиями на хвостах, которые больше расскажут о родословной Стегуроса. Напоследок напомню, что в Китае была обнаружена окаменелость морского скорпиона, который жил на Земле задолго до появления динозавров.

Источник: hi-news.ru